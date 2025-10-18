Sport

A încălcat Florin Andrei regulamentul la Universitatea Craiova – Unirea Slobozia?! A fluierat reluarea jocului, apoi l-a oprit şi s-a dus la VAR pentru un cartonaş roşu. Video

Ziua şi scandalul de arbitraj din SuperLiga. După controversele de la Csikszerda - CFR Cluj, au fost probleme şi la Universitatea Craiova - Unirea Slobozia, cu Florin Andrei la centru.
Marian Popovici
18.10.2025 | 18:33
A încălcat Florin Andrei regulamentul la Universitatea Craiova - Unirea Slobozia?! A fluierat reluarea jocului, apoi l-a oprit şi s-a dus la VAR pentru un cartonaş roşu. Sursa: Fanatik

Pauza internaţională nu pare să le priască arbitrilor. Au fost probleme mari la meciul Csikszereda – CFR Cluj, scor 2-2, când George Găman a luat două decizii discutabile în finalul confruntării.

Florin Andrei a încălcat protocolul VAR? Ce s-a întâmplat la Universitatea Craiova – Unirea Slobozia

Sâmbătă, la Universitatea Craiova – Unirea Slobozia, arbitrul Florin Andrei a încălcat protocolul VAR. În minutul 32 al meciului, oaspeţii au avut un corner la poarta lui Isenko. Romanchuk a avut un duel cu Antoche în urma căruia a rămas la pământ.

Papeau apucase să execute cornerul şi arbitrul a făcut semn ca jocul să continue. După câteva secunde s-a răzgândit şi a oprit partida, fiind atenţionat, probabil, din camera VAR de duelul dintre Romanchuk şi Antoche.

După câteva zeci de secunde, Florin Andrei a fost chemat la monitor să revadă faza, iar pe imagini se vede cum fundaşul central al celor de la Slobozia îl loveşte pe fundaşul Universităţii Craiova, care a rămas la pământ. Antoche a văzut cartonaşul roşu.

Ştefan Baiaram a revenit cu gol printre titularii Craiovei!

Universitatea Craiova a deschis scorul două minute mai târziu prin golul lui Ştefan Baiaram. Atacantul a revenit printre titularii oltenilor după ce a fost ţinut pe bancă de Mirel Rădoi în derby-ul cu FCSB.

S-a discutat mult despre un conflict între Ştefan Baiaram şi Mirel Rădoi, însă antrenorul Universităţii Craiova a insistat că deciziile în ceea ce îl privesc pe atacant sunt doar din considerente tactice.

Sebastian Colţescu, scandal uriaş după o fază similară

O fază similară cu cea din Slobozia – Craiova a avut loc la începutul sezonului precedent. În timpul meciului UTA Arad – Rapid, Omondi a marcat golul de 2-1 pentru gazde, iar Sebastian Colţescu a fluierat reluarea jocului.

Arbitrul nu a respectat regulamentul şi a întrerupt apoi meciul pentru a verifica faza golului la VAR. După ce a revăzut imaginile, arbitrul a anulat reuşita celor de la UTA Arad şi a făcut semn că nu a înţeles ce spuneau colegii din camera VAR. Colţescu a verificat faza doar după ce i-a atras atenţia arbitrul de rezervă prin semne.

Ce spune regulamentul VAR

În regulamentul VAR se stipulează că un arbitru nu mai poate verifica o fază după reluarea jocului. Respectivul incident poate fi verificat doar la prima întrerupere, iar odată ce se fluieră reluarea, nu se mai poate face nimic.

VAR intervine doar în situaţiile în care se impune acordarea unui cartonaş roşu, a unei lovituri de pedeapsă sau de acordare sau anulare a unui gol. Pentru toate celelalte faze, decizia îi aparţine exclusiv centralului.

Marian Popovici
Marian Popovici
Marian Popovici este reporter special la Fanatik. A debutat în jurnalism în anul 2012 la Antena 1, acolo unde a fost reporter TV. A mai activat în televiziune ca reporter la The Money Channel. Este cadru universitar colaborator la Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării, acolo unde urmează și programul de doctorat.
