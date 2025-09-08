Sport

A încălcat legea la US Open 2025, după ce huiduielile la adresa lui Donald Trump au fost interzise. Ce a putut să spună în timp ce se afla în direct. Video

La finalul primului set din finala Sinner - Alcaraz, Donald Trump a fost ținta huiduielilor publicului. O fostă jucătoare de tenis ar putea avea probleme cu legea după ce nu a respectat regulile privind prezența președintelui
Ciprian Păvăleanu
08.09.2025 | 18:04
Laura Robson a făcut o remarcă asupra prezenței lui Donald Trump la US Open și ar putea avea de suferit. Foto: Colaj FANATIK

Laura Robson, o jucătoare de tenis britanică, retrasă din activitate, a încălcat legea privind prezența lui Donald Trump la ultimul turneu de Grand Slam al anului. Fosta sportivă a avut o reacție vehementă în urma huiduielilor publicului la adresa președintelui Statelor Unite ale Americii.

Donald Trump, huiduit la scenă deschisă

În finala de la New York, la fel ca în ultimele două finale de Grand Slam, s-au întâlnit primii doi tenismeni ai lumii: Jannik Sinner și Carlos Alcaraz. Ibericul s-a impus cu 3-1 și l-a detronat pe italian de pe primul loc mondial. Astfel, cei doi mari tenismeni ai momentului și-au împărțit titlurile din acest an: US Open și Roland Garros au fost câștigate de Carlos Alcaraz, în timp ce Sinner a fost victorios la Australian Open și la Wimbledon.

Donald Trump a fost și el prezent la New York pentru acest meci magic dintre cei doi granzi ai tenisului. Prezența președintelui a adus măsuri de securitate ridicate, iar cei 22.000 de fani prezenți s-au văzut nevoiți să treacă prin filtre de maximă securitate, la fel ca în aeroporturi. Deoarece s-au creat cozi interminabile, partida a fost decalată cu jumătate de oră.

Înainte de startul partidei, pe ecranul principal au apărut imagini cu Donald Trump aflat pe locul său și salutând la cameră, iar reacțiile au fost mixte. La finalul primului set, camera s-a ațintit din nou asupra președintelui SUA, iar marea majoritate a început să fluiere și să huiduie.

A încălcat regulile și ar putea avea probleme cu legea! Ce a făcut Laura Robson după huiduielile lui Donald Trump din finala US Open

Fosta jucătoare de tenis, Laura Robson, s-ar putea să aibă probleme cu legea după ce a făcut o remarcă nepotrivită în urma huiduielilor lui Donald Trump de la finala US Open.

„Le cerem tuturor televiziunilor să evite să arate orice întreruperi sau reacții legate de prezența președintelui, sub orice formă”, a fost instrucțiunea dată de Federația Americană de Tenis către presa acreditată la finală

„L-au arătat pe Trump pe ecranul mare, multe huiduieli. Ca finala să fie amânată din cauza asta este absolut nebunesc. Oamenii au plătit mii de dolari pentru aceste bilete. La început era pe jumătate gol, când în mod normal aici ar fi fost atmosferă incredibilă”, a fost remarca Laure Robson, în ciuda instrucțiunilor.

