A încălcat Nicușor Dan Constituția României? Opinia unui fost judecător CCR. Ce mesaj a trimis Cătălin Drulă, prin mail, susținătorilor USR

ADVERTISEMENT

Președintele Nicușor Dan este acuzat de opoziție că a încălcat Constituția României pentru că a participat, de curând, la evenimentul de lansare a candidaturii lui Cătălin Drulă, din partea USR, în lupta pentru alegerile din București de pe 7 decembrie, când cetățenii își vor alege noul primar general.

Nicușor Dan, acuzat că a încălcat Constituția României pentru susținerea lui Cătălin Drulă

Prezența lui Nicușor la evenimentul celor de la USR i-a scandalizat pe suveraniști, asta după ce șeful statului a promis în campania pentru prezidențiale, pe care le-a câștigat în luna mai, că nu va ține partea nimănui la scrutinul pentru alegerea viitorului primar. Lucrurile s-au schimbat, iar duminică, pe 2 noiembrie, președintele a ținut chiar un discurs în favoarea lui Cătălin Drulă, candidatul USR, vorbind, însă, despre chestiuni generale care sunt în interesul bucureștenilor.

ADVERTISEMENT

Deși Constituția României nu specifică negru pe alb că un președinte nu ar avea ce căuta la evenimente de partid, totuși există păreri care susțin că Nicușor Dan a greșit. Adversarii fostului edil al Capitalei au profitat imediat și au început să îl acuze că nu respectă legea fundamentală, existând și susținători care sunt de părere că și președintele are dreptul la opinie, ca orice alt cetățean, mai ales că și el, la fel ca și ceilalți bucureșteni, își va exercita dreptul de vot.

Drulă trimite mail-uri în care se folosește de imaginea președintelui pentru a obține voturi, ba chiar spune că e alături de echipa de la USR

În România, însă, și Constituția e interpretată mereu în funcție de tabere, mai ales în spețe unde se amintește nu doar de textul legii, ci mai ales de spiritul ei. În Constituție scrie că este garantul echilibrului între puterile statului și că nu are voie să facă parte dintr-un partid politic, dar textual nicăieri nu se precizează că n-are voie să participe, în calitate de invitat, la congrese de partide sau evenimente precum cel al lansării unui candidat pentru alegeri de orice fel.

ADVERTISEMENT

FANATIK a aflat că fostul ministrul al transporturilor, girat de Nicușor Dan, Cătălin Drulă, merge și mai departe cu alipirea imaginii sale de președinte trimite mail-uri simpatizanților USR în care îi asigură că președintele este alături de echipa sa fără doar și poate.

ADVERTISEMENT

Un astfel de mesaj a ajuns la votanții USR luni, 3 noiembrie, în care candidatul Drulă spune nici mai mult, nici mai puțin decât faptul că va continua politicile pe care le-a început fostul primar în București, mizând chiar pe cuvântul-cheie cu care acesta a câștigat prezidențialele: onestitate.

„Pe 7 decembrie sunt alegeri pentru Primăria București. Și am nevoie de ajutorul tău. În ultimii cinci ani, Nicușor Dan a arătat că Bucureștiul poate fi administrat cu onestitate și bun-simț. Am încredere că putem merge mai departe pe acest drum. Știu că Nicușor Dan este alături de noi în această campanie – dar am nevoie și de tine”, este mail-ul pe care l-a trimis Cătălin Drulă susținătorilor USR.

ADVERTISEMENT

Augustin Zegrean, fost judecător CCR: „Nu prea avea ce să caute acolo”

În ce fel este Nicușor Dan alături de echipa USR, Drulă nu a ținut să precizeze, referindu-se, probabil, la sprijinul moral înainte de orice altă speculație cu privire la alegeri. Revenind la evenimentul de duminică, FANATIK a stat de vorbă cu Augustin Zegrean, pentru a afla dacă Nicușor Dan a încălcat sau nu Constituția și dacă era de preferat să nu se asocieze cu vreo formațiune politică.

„Nu prea avea ce să caute acolo. Nu are cum să dreagă chestia asta. Ar trebui să meargă la lansarea candidaturii fiecăruia atunci. El trebuie să fie imparțial și echidistant față de toate partidele politice și față de toți candidații, nu? Da, are dreptul la o opinie, dar trebuie să o manifeste atunci când votează. Are voie să pună votul acolo, la urne, cu o ștampilă. Am văzut și eu la televizor că s-a zis că ăla va câștiga pe care pune mâna președintele. Păi, ce, am ajuns pe vremea împăraților? Bine ar fi fost să nu se ducă acolo, ca să nu se nască discuțiile astea. Știți cum e, discuțiile astea nu au consecințe, dar se adună. Se tot adună și la urmă îți pică toate în cap.

Iohannis o făcea în batjocură de-a dreptul, ostentativ, dar odată și odată cineva va da seama pentru toate astea. Uite, domnul Băsescu, de exemplu, de două ori a fost suspendat. În Constituție se specifică doar că pe timpul mandatului nu poate fi membru dintr-un partid politic. Sigur, de aici pot apărea toate consecințele, căci ar trebui să se abțină. Dacă un judecător s-ar fi dus acolo ar fi dat afară mâine. Consider că președintele României are obligație de abținere în situații din astea”, ne-a declarat Augustin Zegrean.