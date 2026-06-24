Sport

A încălcat regulamentul FIFA din cauza unor șosete! Starul lui Manchester City a scăpat nesancționat

Antoine Semenyo, jucătorul lui Manchester City, a încălcat una dintre regulile prevăzute de FIFA la Campionatul Mondial. Care este detaliul care i-a compromis imaginea.
Mihai Dragomir
24.06.2026 | 17:37
A incalcat regulamentul FIFA din cauza unor sosete Starul lui Manchester City a scapat nesanctionat
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Antoine Semenyo a încălcat regulamentul FIFA. Sursa Foto: Hepta.
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Campionatul Mondial din vara acestui an se pregătește să intre în etapa a 3-a din faza grupelor. Competiția a avut parte de multe momente memorabile până acum, dar și de episoade controversate. Antoine Semenyo, ghanezul lui Manchester City, a ieșit în evidență la meciul contra Angliei după ce a încălcat regulamentul FIFA. Ce s-a întâmplat, de fapt.

Antoine Semenyo a încălcat regulamentul FIFA

Anglia – Ghana în etapa 2 din grupa L de la CM 2026 s-a încheiat cu scorul final de 0-0. Chiar dacă meciul a fost lipsit de goluri, fazele tensionate au fost prezente din plin. După ce Jude Bellingham a provocat cel mai mare scandal de la Cupa Mondială, încălcând noua regulă FIFA, și în echipa Ghanei a existat un jucător care nu a ținut cont de regulamentul oficial.

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Mai exact, Antoine Semenyo, jucător legitimat la Manchester City, a încălcat o regulă oficială în timpul meciului împotriva naționalei Angliei, purtând șosete antiderapante, cunoscute în rândul fotbaliștilor drept grip socks, de culoare albă, în condițiile în care echipamentul oficial al echipei sale era complet galben. Deși gestul său nu este unul strigător la cer, este totuși contra regulilor prevăzute de FIFA.

Conform Legii 4, secțiunea 2, din regulamentul IFAB/FIFA, orice bandă sau material aplicat la exteriorul jambierei trebuie să aibă exact aceeași culoare cu partea de jambieră pe care o acoperă. Semenyo a scăpat însă nesancționat în timpul jocului.

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Reacția unui fost arbitru din Premier League după imaginile cu Antoine Semenyo

Imaginile cu jucătorul de 26 de ani nu au scăpat neanalizate de un fost „cavaler al fluierului”. Keith Hackett, fostul arbitru din Premier League și șef al PGMOL, a vorbit despre incident după ce i s-a atras atenția asupra acestuia pe platforma X. El a spus despre brigada de arbitraj de la meciul dintre Ghana și Anglia că nu au aplicat regulamentul, „În mod clar legea nu se aplică!”.

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Fotbalistul a mai purtat astfel de șosete, neconforme, și în primul meci de la Campionatul Mondial. Mai exact, el marca unicul gol al confruntării de pe 18 iunie dintre Ghana și Panama.

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Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
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