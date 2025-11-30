Sport

A început barajul Turcia – România! Decizia luată de Mircea Lucescu

Mircea Lucescu a început să pregătească meciul de baraj cu Turcia. FANATIK a aflat că selecţionerul României va pleca la Istanbul pentru urmări derby-ul Fenerbahce - Galatasaray.
Marian Popovici
30.11.2025 | 16:05
A inceput barajul Turcia Romania Decizia luata de Mircea Lucescu
SPECIAL FANATIK
Turcia este adversarul pe care România îl va întâlni în meciul de baraj pentru Campionatul Mondial din 2026. Confruntarea se va disputa pe 26 martie, arena din Bursa având cele mai mari şanse de a găzdui barajul.

Mircea Lucescu pleacă să vadă derby-ul Fenerbahce – Galatasaray

Mircea Lucescu a început să pregătească deja meciul de baraj cu Turcia. FANATIK a aflat că selecţionerul va pleca la Istanbul pentru a urmări derby-ul dintre Fenerbahce şi Galatasaray, programat luni, de la ora 19:00.

Confruntarea va avea loc pe stadionul Sukru Saracoglu şi pe teren vor fi mai mulţi internaţionali turci, viitorii adversari ai naţionalei României în barajul din martie. Este şi derby-ul primelor două clasate, despărţite de un punct în clasament.

„Il Luce” nu participă la tragerea la sorţi a grupelor CM de la Washington

La ultima acţiune, Galatasaray a avut trei jucători convocaţi (Uğurcan Çakır, Barış Alper Yılmaz, Ahmed Kutucu), iar Fenerbahce a avut patru reprezentanţi (Çağlar Söyüncü, Mert Müldür,İrfan Kahveci, Oğuz Aydın).

În plus, sunt şi alţi jucători selecţionabili de la cele două echipe. Mircea Lucescu a decis să nu meargă la Washington, pentru tragerea la sorţi a grupelor pentru Campionatul Mondial din 2026, care va avea loc pe 5 decembrie.

Mircea Lucescu a enumerat atuurile României în barajul cu Turcia

Mircea Lucescu a dezvăluit la FANATIK SUPERLIGA care sunt atuurile „tricolorilor” în confruntarea de baraj cu Turcia, spunând că ştie foarte bine fotbalul turc, mulţi dintre actualii jucători ai naţionalei fiind debutaţi de el:

„Avem un avantaj. România are un ascendent moral și de rezultate în fața Turciei. Sigur, au crescut foarte mult. E o echipă agresivă. Au jucători care evoluează în străinătate, Arda joacă la Real Madrid, Çalhanoglu e important pentru jocul lor și e la Inter.

Yildiz e la Juventus. Eu cunosc jucătorii pe care i-am promovat în echipa Turciei. Au crescut. Eu i-am format. Au trecut cinci ani de atunci și și-au asigurat locul în echipele lor. Turcia, în ultimul timp, a făcut un salt important. Îl cunosc bine și pe Montella. Am jucat cu el pe vremea când eram la Șahtar, el era la Roma”, a spus Lucescu.

„Il Luce”, unul dintre cei mai mari antrenori din istoria fotbalului turc

Mircea Lucescu este o adevărată legendă în fotbalul din Turcia. A antrenat Galatasaray între 2000 şi 2002, alături de care a câştigat titlul şi Supercupa Europei. Între 2002 şi 2004 a antrenat-o pe Beşiktaş, alături de care a luat titlul în 2003.

În 2017 a revenit în Turcia pe banca echipei naţionale, pe care a antrenat-o până în 2019. „Il Luce” speră să califice România la Cupa Mondială după o pauză de 28 de ani, ultima prezenţă a „tricolorilor” la turneul final mondial fiind în 1998.

  • 80 de ani are Mircea Lucescu (dacă se califică devine cel mai în vârstă selecţioner la un Campionat Mondial)
  • 2024 este anul în care „Il Luce” a preluat naţionala României
Marian Popovici
Marian Popovici
Marian Popovici este reporter special la Fanatik. A debutat în jurnalism în anul 2012 la Antena 1, acolo unde a fost reporter TV. A mai activat în televiziune ca reporter la The Money Channel. Este cadru universitar colaborator la Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării, acolo unde urmează și programul de doctorat.
