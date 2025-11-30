A început barajul Turcia – România! Decizia luată de Mircea Lucescu

ADVERTISEMENT

Turcia este adversarul pe care România îl va întâlni . Confruntarea se va disputa pe 26 martie, arena din Bursa având cele mai mari şanse de a găzdui barajul.

Mircea Lucescu pleacă să vadă derby-ul Fenerbahce – Galatasaray

Mircea Lucescu a început să pregătească deja meciul de baraj cu Turcia. FANATIK a aflat că selecţionerul va pleca la Istanbul pentru a urmări derby-ul dintre Fenerbahce şi Galatasaray, programat luni, de la ora 19:00.

Confruntarea va avea loc pe stadionul Sukru Saracoglu şi pe teren vor fi mai mulţi internaţionali turci, viitorii adversari ai naţionalei României în barajul din martie. Este şi derby-ul primelor două clasate, despărţite de un punct în clasament.

„Il Luce” nu participă la tragerea la sorţi a grupelor CM de la Washington

La ultima acţiune, Galatasaray a avut trei jucători convocaţi (Uğurcan Çakır, Barış Alper Yılmaz, Ahmed Kutucu), iar Fenerbahce a avut patru reprezentanţi (Çağlar Söyüncü, Mert Müldür,İrfan Kahveci, Oğuz Aydın).

În plus, sunt şi alţi jucători selecţionabili de la cele două echipe. Mircea Lucescu a decis să nu meargă la Washington, pentru tragerea la sorţi a grupelor pentru Campionatul Mondial din 2026, care va avea loc pe 5 decembrie.

Mircea Lucescu a enumerat atuurile României în barajul cu Turcia

Mircea Lucescu a dezvăluit la FANATIK SUPERLIGA care , spunând că ştie foarte bine fotbalul turc, mulţi dintre actualii jucători ai naţionalei fiind debutaţi de el:

„Avem un avantaj. România are un ascendent moral și de rezultate în fața Turciei. Sigur, au crescut foarte mult. E o echipă agresivă. Au jucători care evoluează în străinătate, Arda joacă la Real Madrid, Çalhanoglu e important pentru jocul lor și e la Inter.

Yildiz e la Juventus. Eu cunosc jucătorii pe care i-am promovat în echipa Turciei. Au crescut. Eu i-am format. Au trecut cinci ani de atunci și și-au asigurat locul în echipele lor. Turcia, în ultimul timp, a făcut un salt important. Îl cunosc bine și pe Montella. Am jucat cu el pe vremea când eram la Șahtar, el era la Roma”, a spus Lucescu.

„Il Luce”, unul dintre cei mai mari antrenori din istoria fotbalului turc

Mircea Lucescu este o adevărată legendă în fotbalul din Turcia. A antrenat Galatasaray între 2000 şi 2002, alături de care a câştigat titlul şi Supercupa Europei. Între 2002 şi 2004 a antrenat-o pe Beşiktaş, alături de care a luat titlul în 2003.

În 2017 a revenit în Turcia pe banca echipei naţionale, pe care a antrenat-o până în 2019. „Il Luce” speră să califice România la Cupa Mondială după o pauză de 28 de ani, ultima prezenţă a „tricolorilor” la turneul final mondial fiind în 1998.