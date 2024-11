A început campania de promovare a României pe autobuzele supraetajate din Marea Britanie. Care este mesajul transmis străinilor

Ministerul Economiei, Antreprenoriatului şi Turismului (MEAT) a dat startul unei campanii de promovare a României pe autobuzele supraetajate din Marea Britanie. Scopul este de a atrage cât mai mulți britanici, dar și turiști internaționali.

Turismul în România, promovat în Marea Britanie

Ministerul Economiei, Antreprenoriatului şi Turismului (MEAT) a anunțat că intensifică promovarea României ca destinație turistică. Acest lucru se face prin participarea la târgul internațional de turism „World Travel Market”, în perioada 5 – 7 noiembrie.

Mai mult, organizatorii apelează și la metoda campaniei outdoor (OOH). Autobuzele supraetajate din Londra, Manchester, Birmingham și Liverpool sunt decorate cu mesajul „Hop on board to România”.

Inițiativa se desfășoară simultan în luna noiembrie și în preajma sărbătorilor de iarnă. De asemenea, se dorește atragerea turiștilor britanici și a celor internaționali.

În cadrul târgului internațional de „World Travel Market” standul național al României reunește 35 de co-expozanți, inclusiv tour operatori, hotelieri, asociații și federații de profil și Organizații de Management al Destinației.

„În cadrul standului României, co-expozanții au la dispoziție spații dedicate pentru întâlniri B2B și o zonă de conferințe unde vor susține, pe durata celor trei zile de manifestare expozițională, prezentări despre oferta turistică locală.

În plus, ansamblul folcloric din Craiova va fi prezent pentru a interacționa cu vizitatorii, în scopul promovării autenticității și tradițiilor românești. De asemenea, Primarul Municipiului Craiova, doamna Lia Olguța Vasilescu, este prezentă pentru a face cunoscută povestea Târgului de Crăciun din Craiova, recunoscut drept unul dintre cele mai frumoase din Europa și clasat pe locul al II-lea în topul European Best Destinations”, a transmis MEAT.

Campanie pe autobuzele din Londra, Manchester, Birmingham și Liverpool

MEAT a precizat că timp de o lună, în perioada 4 noiembrie – 4 decembrie, locuitorii din Marea Britanie vor vedea mesajul „Hop on board to România” pe autobuze. Campania include 150 de autobuze în Greater London, plus alte 50 care vor traversa centrul Londrei. Mai mult, mesajul va fi vizibil și pe 50 de autobuze regionale.

„Campania include, astfel, 150 de autobuze în Greater London, oferind o acoperire estimată de 51,1% din populația Londrei, cu un impact de peste 16 milioane de impresii. Alte 50 de autobuze vor traversa Centrul Londrei, generând un estimat de aproximativ 5,6 milioane de vizualizări. În Manchester, Birmingham și Liverpool, campania se derulează pe 50 de autobuze regionale, asigurând o rată de acoperire de 4,41% la nivel național”, a mai transmis ministerul.

Statisticile spun că Regatul Unit se numără printre principalele piețe de interes pentru turismul românesc, iar estimările spun că britanicii vor realiza peste 97 de milioane de călătorii internaționale, cheltuielile urmând să atingă 90,46 miliarde de dolari.

De asemenea, MEAT transmite faptul că interesul acestora pentru țara noastră a crescut în ultimii ani datorită diversității , ofertelor de city-break, dar și datorită curselor aeriene optimizate între cele două țări.

Trendul crescător s-a menținut și în 2023, cu o creștere de 26,5%. În general, turiștii britanici sunt atrași de diversitatea peisajelor naturale, de turismul cultural și de oferta de city-break, precum și de conectivitatea aeriană optimizată între cele două țări”, se arată pe .