A început curăţenia la CFR Cluj! Doi jucători aduşi în vară, out: “Am început discuţiile de reziliere!”. Exclusiv

Oficialii din Gruia iau primele măsuri după înfrângerile rușinoase din acest start de sezon. Cristi Balaj a făcut anunțul. Doi fotbaliști pleacă de la CFR!
Alex Bodnariu
28.08.2025 | 11:27
Oficialii de la CFR Cluj iau primele măsuri după seria dezamăgitoare de înfrângeri din acest start de sezon. Cristi Balaj, președintele clubului din Gruia, a anunțat, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA, că doi jucători vor părăsi formația ardeleană în perioada imediat următoare.

Se iau primele măsuri după dezastrul din Suedia. Cine sunt fotbaliștii care pleacă de la CFR Cluj

CFR Cluj e pe loc de baraj în Superliga și nu mai are aproape nicio șansă să ajungă în cupele europene, după dezastrul din Suedia. Ardelenii au fost învinși de Hacken cu 2-7 și e nevoie de o minune, în această seară, în Gruia, pentru o „remontada” istorică.

Neluțu Varga, președintele clubului, a precizat că e gata să ia măsuri și va renunța la o parte dintre fotbaliștii care nu au reușit să demonstreze că au valoare de CFR Cluj. Nu toate transferurile făcute în această vară au fost de succes.

Cristi Balaj, anunț ferm: „Avem posibilitatea să încheiem socotelile”

Cristi Balaj a intrat în direct la FANATIK SUPERLIGA și a confirmat faptul că se poartă negocieri pentru rezilierea contractelor a doi jucători. Islami, mijlocașul adus în această vară, e pe picior de plecare, așa cum FANATIK a dezvăluit în exclusivitate încă de pe 9 august. În plus, și Kenneth Omeruo are zilele numărate în Gruia.

„În zona de mijloc, Islami, fostul căpitan de la Pristina. Avem soluții pentru el. Sunt două echipe care îl doresc. Suntem nemulțumiți de încă un component al lotului nostru. N-aș vrea să pronunț numele pentru că ar îngreuna negocierile pentru a încheia contractul.

Kenneth este un jucător excelent. E căpitanul de echipă al Nigeriei. I-am făcut un contract, din punct de vedere valoric, foarte mic comparativ cu cel pe care l-ar fi primit dacă era sănătos și dacă ar fi evoluat în teren. Din păcate, încă nu a reușit să se recupereze. Muncește incredibil de mult. Stă câte ore în sala de forță. Nu este la nivelul pe care îl așteptam încă. Înțelegerea a fost cât se poate de corectă. E ușor să încheiem contractul cu el. Avem această posibilitate. El nu a vrut să ne păcălească. În cazul în care nu joacă, avem posibilitatea să încheiem socotelile.

Pe lângă el, mai este un jucător. Și suporterii au fost nemulțumiți. Nu dau nume. Dacă găsești greu jucători, înseamnă că ceilalți care au venit sunt buni. N-aș vrea să apară nume. Eu nu am confirmat numele. Nici n-ar fi corect să lansăm nume atâta timp cât nu am discutat. Cu Islami am încercat să găsim soluții. L-am invitat pentru a rezilia. Nu aș vrea să facem speculații, dar celelalte transferuri făcute au adus un plus de valoare lotului”, a declarat Cristi Balaj la FANATIK SUPERLIGA.

