„A început de când am atacat FRF la meciul de baraj” Momentul decisiv al Craiovei lui Mititelu

FCU Craiova a acuzat arbitrajele din ultimele trei etape de campionat, .

Mititelu jr. explică de ce arbitrajele sunt împotriva echipei sale

deoarece el și tatăl său sunt foarte vocali împotriva FRF. Tensiunile au apărut după meciul de baraj pentru cupele europene dintre FCU Craiova și CFR Cluj, câștigat cu scandal de ardeleni.

El spune că echipa sa și FCSB sunt cele mai dezavantajate echipe din prima ligă deoarece și Gigi Becali își exprimă public nemulțumirile cu privire la administrația FRF.

Adrian Mititelu Jr. este de părere că, de când există VAR, situația este mult mai complicată. El compară această perioadă cu perioada abuzurilor, când la șefia FRF era Mircea Sandu.

”De când am atacat public federația, după acel meci de baraj, avem doar arbitraje ostile. Crezi că e întâmplător? Cum se face că fix noi și Steaua (n.r. FCSB), care am fost cei mai vocali față de anumiți oameni din federație, ajungem să pățim aceste lucruri. Părerea mea este că este mai rău ca pe timpuri, când nu exista VAR.

Se aproprie de cum era în perioada lui Mircea Sandu, atunci chiar că era o debandadă totală. Atunci dacă greșea un arbitru, îl mai trimiteau la tine la meci peste un an de zile. Acum ți-l dă din patru în patru etape. Sunt foarte sfidători, atitudinea lor pe teren, atitudinea tuturor este de superioritate. Nu poți, lumea poate zice că exagerez, dar am avut patru partide la rând în care am fost viciați.

La Iași a primit jucătorul nostru roșu și nu a primit al lor. La meciul cu UTA, am avut două penalty-uri, face jucătorul lor henț și dă gol. Cu CSU (n.r. Universitatea) v-am spus ce s-a întâmplat. Nu poți, este foarte greu să joci fotbal, se creează un dezechilibru în timpul jocului.

E nevoie doar de o fază. Noi le spunem jucătorilor înainte de fiecare meci, aveți grijă, nu protestați pentru că luați imediat galben. La noi, cum s-a ridicat vocea în teren, cum s-a dat galben. Nu am analizat ce se întâmplă la FCSB, dar noi suntem de departe cei mai dezavantajați.

Suntem echipa cea mai viciată. Duminică (n.r. la meciul cu FCSB) ar trebui să îl trimită pe Kovacs, să vedem împotriva cui greșește. Acest arbitru, Marian Barbu, a fost numit gafeurul anului anul trecut și totuși a condus, la începutul anului, o partidă de Champions League.

Omul cu cele mai multe greșeli a avut cele mai multe delegări. Vor să îl promoveze pe Marcel Bîrsan. Doamne ce greșeli a putut face”, a spus Adrian Mititelu Jr., la FANATIK SUPERLIGA.

