A început deja El Clasico! Joan Laporta, atac cu talpa la Real Madrid: „Vor să distrugă tot!”

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El Clasico se apropie, iar tensiunea dintre Barcelona și a început să crească înaintea confruntării directe. Joan Laporta a lansat un atac dur la adresa marii rivale, într-un moment în care clubul madrilen se află într-un conflict deschis cu Javier Tebas și conducerea La Liga. Președintele catalanilor l-a apărat public pe șeful campionatului spaniol și i-a acuzat pe „galactici” că atacă permanent instituțiile fotbalului din Spania.

Joan Laporta îl apără pe Javier Tebas și atacă Real Madrid: „Vor să distrugă La Liga”

Joan Laporta a făcut declarațiile înaintea partidei Betis – Barcelona, terminată cu scorul de 5-2 în favoarea grupării blaugrana, în cadrul întâlnirii cu conducerea formației andaluze. Președintele catalanilor a fost întrebat despre , iar răspunsul său a fost unul fără echivoc. Laporta a spus că Barcelona are „noroc” că îl are pe Tebas în fruntea La Liga, apreciind experiența și capacitatea acestuia de a face față conflictelor.

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„Ce noroc avem că Javier Tebas este președintele La Liga. Are experiența pe care o cer toate aceste situații, are un criteriu bun și știe să combată atacurile pe care Real Madrid le face împotriva ligii”, a declarat Laporta, potrivit informațiilor publicate de . Mai apoi, președintele Barcelonei a continuat în aceeași notă și a făcut una dintre cele mai dure afirmații la adresa rivalilor. „Parcă vor să distrugă tot, vor să distrugă LaLiga, vor să distrugă Comitetul Tehnic al Arbitrilor. Nici cu Federația nu sunt mulțumiți, nu sunt mulțumiți de nimic”, a transmis Laporta.

Laporta a mai susținut că Real Madrid are o atitudine de atac permanent la adresa instituțiilor fotbalului spaniol și consideră că formația „blanco” ar trebui să privească mai degrabă spre propriile decizii. „Caută o mie de scuze pentru că nu pot accepta situația în care se află, iar aceasta este rezultatul propriilor decizii. Ar trebui să facă o autocritică internă”, a afirmat conducătorul Barcelonei.

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Barcelona este lider autoritar în La Liga înainte de El Clasico!

, campioana en-titre din Spania a ajuns la borna cu numărul 27, având număr maxim de puncte după primele nouă jocuri. Astfel, trupa pregătită de Hansi Flick este lider detașat în La Liga, cu nouă puncte în plus față de marea rivală Real Madrid, care urmează să joace duminică, pe teren propriu, cu cealaltă echipă din Sevilla.

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În prezent, „galacticii” se află abia pe poziția a 4-a în Spania, dar în cazul unui succes cu FC Seviila, elevii lui Jose Mourinho vor urca pe ultima treaptă a podiumului, la o lungime în spatele celor de la Atletico Madrid, ocupanta locului secund, respectiv la șase puncte de FC Barcelona. Primul El Clasico din actuala stagiune va avea loc duminica viitoare, 25 octombrie, de la ora 22:00, și se va disputa pe Camp Nou.