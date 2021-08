A început derby-ul CFR – FCSB. Marius Șumudică: ”Noi nu intrăm pe Facebook la 12 noaptea”

CFR Cluj meciul tur cu Steaua Roșie Belgrad, scor 0-4, și are șanse minime să meargă mai departe în această competiție, dar va ajunge în grupele Conference League.

ADVERTISEMENT

După returul cu sârbii, pe campioana României o așteaptă duelul cu ”roș-albaștrii” din etapa a 7-a a Ligii 1. Pentru acest meci, Edi Iordănescu s-ar putea să nu-l aibă la dispoziție pe Vali Crețu, FANATIK aflând că jucătorul a fost , din cauza unei contuzii puternice la piciorul stâng.

Marius Șumudică, ironii înainte de derby-ul CFR – FCSB

Chiar dacă îl așteaptă un joc dificil în cupele europene, Marius Șumudică nu a putut să nu vorbească despre derby-ul CFR – FCSB și a trimis câteva ”înțepături” că managerul general al vicecampioanei României, Mihai Stoica.

”Cu FCSB se poate întâmpla orice. Sunt două meciuri extrem de importante. Pentru mine ar fi o performanță să fim la nouă puncte după șapte etape față de principala contracandidată, există și posibilitatea să ajungem la 12 puncte.

ADVERTISEMENT

Nu mă interesează cine arbitrează. Ați văzut pe cineva de la CFR că apare pe Facebook, că apare și scrie că are Ciobotariu un cucui în cap? Specialiștii au spus că am avut un penalty cât casa la Pitești.

Ați văzut pe cineva de la CFR că la ora 12 noaptea, când oamenii se bagă sub plapumă și se culcă, începe să scrie pe Facebook ce s-a întâmplat? La noi nu s-a întâmplat nimic, dar dacă apare vreo greșeală pro-CFR, e Facebook-ul plin două zile. Nu mă interesează, poate să vină și Hațegan, și Șovre”, a declarat Șumudică.

CFR Cluj, plan ofensiv pentru returul cu Steaua Roșie

Tehnicianul campioanei României speră că jucătorii săi vor arăta la returul cu Steaua Roșie Belgrad că eșecul dur din tur a fost doar un accident și promite un joc ofensiv și speră într-o victorie de orgoliu.

ADVERTISEMENT

”Ce avem de făcut, decât să demonstrăm că meciul respectiv a fost un accident, să demonstrăm lucrul acesta. Să demonstrăm că a fost un accident şi nu aceasta este diferenţa de valoare între noi şi Steaua Roşie. Vom juca pe atac, vom juca să câştigăm indiferent, cum am făcut-o şi în competiţia internă.

M-am uitat la Young Boys şi am urmărit meciul. Young Boys, practic, chiar dacă aveau în faţă un adversar puternic, Ferencvaros, are 18 internaţionali şi 21 de străini în lot, au avut 25 de mii de spectatori care au cântat non stop. Young Boys a bătut şi la Berna şi la Budapesta”, a declarat Șumudică.

Șumudică e de părere că CFR nu s-a făcut de rușine

”Cu noi, aici, nu ştiu dacă Young Boys a ajuns la poartă de două ori, acasă la Cluj, şi ne-au dat un gol în minutul 90+3. Echipa care a măturat pe jos cu CFR… Păi dacă a măturat cu CFR pe jos, statistic, matematic, cu Ferencvaros ce a făcut?

ADVERTISEMENT

Hai s-o luăm matematic, noi am luat un punct acasă şi am pierdut celelalte două, diferenţa, în minutul 90+3, indiferent că am jucat cu autobaza, că am băgat cinci fundaşi, trei fundaşi, şapte vârfuri, ăsta a fost rezultatul.

Pentru fotbalul românesc, pentru ce înseamnă această imagine, suntem obligaţi, eu şi jucătorii, să intrăm pe teren şi să dăm tot ce avem mai bun, că facem egal, că batem, că pierdem, îmi doresc să ieşim cu capul sus şi să arătăm că România nu este atât de jos pe cât se pare în momentul de faţă”, a încheiat Șumudică.