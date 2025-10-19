Sport

A început derby-ul Dinamo – Rapid! Mesajul postat de PCH în miez de noapte a declanșat războiul

Cu mai puțin de 24 de ore înainte de derby-ul dintre Dinamo și Rapid, cei de la Peluza Cătălin Hîldan au avut o postare prin care i-au atacat pe rivali.
Mihai Alecu
19.10.2025 | 10:46
A inceput derbyul Dinamo Rapid Mesajul postat de PCH in miez de noapte a declansat razboiul
ULTIMA ORĂ
PCH, mesaj ironic față de Rapid înainte de derby

Se încinge derby-ul dintre Dinamo și Rapid, cel puțin la nivelul suporterilor. În așteptarea partidei, fanii lui Dinamo nu s-au putut abține și au avut un mesaj ironic pentru giuleșteni.

Peluza Cătălin Hîldan aprinde derby-ul dintre Dinamo și Rapid.

Concret, pe pagina de Facebook a Peluzei Cătălin Hîldan au apărut două documente, cel care declara falimentul Rapidului și cel prin care se înființa noua echipă, „FC R București”. Prin această postare, dinamoviștii au fost clari în mesajul lor și au vrut să spună că nu joacă împotriva echipei din Giulești care a luat naștere în 1923.

„În 5 ani sărbătoresc un secol! La 10 ani un mileniu. Firma și clubul FC ‘R’ București. Falimentul București”, au scris cei de la Peluza Cătălin Hîldan pe Facebook.

Suporterii Rapidului nu au rămas datori și au venit imediat cu replica, chiar în cadrul postării. „Wow!! Și te așteptai de la galeria aia care se laudă cu cele mai frumoase coregrafii să aibă un dram de inteligență, dar probabil omul cu neuronii a murit sau a renunțat și el în fața mulțimii de proști. Societatea e înființată atunci, brandul împreună cu palmaresul contează”, a scris un fan al formației de lângă Podul Grant.

Un altul a fost și mai dur: „Nu ți-e rușine? Fix voi, cu istoria voastră pătată de atâtea evenimente? Cum să ai curajul să vorbești despre Rapid? Uiți când Liga 1 și-a mărit numărul de echipe doar ca voi să nu retrogradați? Uiți când jucătorii trebuiau să ajungă la Dinamo sau erau băgați la pușcărie? Sau jucătorii adverși arestați înainte de meciuri?”

Arena Națională, plină pentru derby-ul dintre Dinamo și Rapid? Câte bilete s-au vândut până sâmbătă seară

Confruntarea dintre Dinamo și Rapid naște orgolii mari, fără discuții, iar fanii arată că meciul este unul important pentru ei. Recordul de asistență din acest sezon urmează să fie bătut la partida ce va avea loc pe Arena Națională. Concret, din informațiile FANATIK, până sămbătă seară s-au vândut aproximativ 33.000 de bilete, cifră care include și cele 1100 de abonamente pe care fanii lui Dinamo le-au procurat în startul stagiunii.

Giuleștenii urmează să fie și ei susținuți de 7000 de fani, care vor ocupa peluza dinspre bulevardul Basarabia. La acest meci revine în rolul de lider al galeriei și Bocciu, cel care a avut interdicție după niște probleme cu justiția și nu a mai putut să fie pe stadion în ultimii 2 ani. Giuleștenii se bazează pe o emulație puternică produsă de această revenire, care va însufleți din nou Peluza Nord a Rapidului, aflată într-un declin în ultima vreme.

