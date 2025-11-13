ADVERTISEMENT

Joi după masă, la baza de pregătire din Bănie, Universitatea Craiova şi‑a reluat activitatea sub „bagheta“ lui Filipe Coelho, noul tehnician portughez al echipei. Acesta a fost primul antrenament al alb-albaștrilor sub comanda tehnicianului lusitan, unul care marchează începutul unei perioade nou-nouțe pentru gruparea olteană și la care nu au putut lua parte toți jucătorii din lot.

Nouă jucători au lipsit de la primul antrenament al Universității Craiova sub comanda lui Filipe Coelho

După ce și-a cunoscut și personal elevii, nu doar din fața ecranelor, Coelho a avut joi și prima interacțiune cu jucătorii Științei. Cu excepția celor nouă „lei“ plecați la naționale, restul jucătorilor au susținut primul antrenament sub comanda lusitanului. La prima vedere, cei prezenți la „cantonament“ au fost puțin „chinuiți“ de Filipe, cel care va încerca, în perioada scurt următoare, să-și cunoască și mai bine elevii.

, care se pregătește de meciurile decisive din preliminariile Cupei Mondiale cu Bosnia și San Marino. La capitolul români, Coelho i-a „pierdut“ pentru scurt timp și pe David Matei, Luca Băsceanu și Darius Fălcușan. Dacă Matei este angrenat în lotul U21 pentru disputele cu Finlanda (14 noiembrie, ora 17.00) și Spania (18 noiembrie, ora 19.00), ceilalți doi „alb-albaștri“ au fost convocați de Adrian Iencsi la naționala U20 pentru disputele cu Germania (14 noiembrie, ora 16.00) și Portugalia (17 noiembrie, ora 19.30).

Carlos Mora merge în Costa Rica, Anzor în Georgia

Ultimele două nume pe care Filipe Coelho nu se va mai putea baza în următoarea perioadă sunt Anzor Mekvabișvili și Carlos Mora. Gruzinul va avea ocazia de a evolua împotriva Spaniei (15 noiembrie, ora 19.00) și Bulgariei (18 noiembrie, ora 21.45) și nu va fi nevoit să călătorească prea mult.

În schimb, despre Carlos Mora nu putem spune că va avea o pauză competițională prea lejeră. Costaricanul a părăsit din nou continentul pentru a-și ajuta naționala în jocurile cu Haiti (14 noiembrie, ora 04.00) și Honduras (19 noiembrie, ora 03.00), din calificările pentru Cupa Mondială.

Cum s-a autodescris Filipe Coelho, noul antrenor al Universității Craiova

Filipe Coelho și-a început cariera la 23 de ani, iar . Portughezul a pus accent, în special, pe munca sa și pe încrederea pe care le-o poate insufla jucătorilor și suporterilor.

„Mi-am început cariera la 23 de ani. O mare parte a carierei a fost ca antrenor principal. În 2017 am primit invitația lui Paulo Bento de a lucra alături de dumnealui. Asta m-a făcut să pot fi prezent la Mondialul din 2022, să lupt împotriva echipelor mari. Aș vrea să fiu în Champions League, iar apoi alegeți voi adversarii. Aș spune că sunt un antrenor care crede în munca sa, în jucători, în ceea ce înseamnă pregătirea unui meci. Cred într-o atmosferă bună, cu suporterii, cu toată lumea și respect pe toată lumea, de la magazioner până la președinte. Vă voi respecta și pe dumneavoastră, cei din mass-media, atâta timp cât și voi mă veți respecta“, a încheiat noul tehnician al Științei.

Cine este Filipe Coelho, noul antrenor al Universității Craiova. Nu a mai activat ca principal din 2017

Născut la Oeiras, în Portugalia, Filipe Coelho a activat ca antrenor principal doar la formații din ligile inferioare portugheze, Vilafranquense (2013 – 2015 și noiembrie 2016 – decembrie 2017), Casa Pia (septembrie 2015 – iunie 2016) și Leixoes (iulie – noiembrie 2016). Singura experiență în divizia secundă a fost cea de la Leixoes, unde a rezistat timp de doar câteva luni.

Începând din 2017, Coelho a activat exclusiv ca antrenor secund în staff-ul fostului selecționer al Portugaliei, Paulo Bento. Mai întâi, cei doi au colaborat la formația chineză Chongqing Lifan (decembrie 2017 – iulie 2018), iar în ultimii 7 ani au lucrat la echipe naționale.

Din august 2018 până în decembrie 2022 au condus prima reprezentativă a Coreei de Sud, alături de care au cucerit un trofeu, Campionatul Asiei de Est în 2019, obținând și calificarea la Cupa Mondială din 2022.

Noul antrenor al Craiovei a fost prezent la Cupa Mondială din 2022

În Qatar, Coreea de Sud a terminat pe locul 2 într-o grupă dificilă, cu Portugalia, Uruguay și Ghana, obținând un succes dramatic, 2-1, contra echipei lui Cristiano Ronaldo. Parcursul s-a încheiat însă în faza optimilor, după un eșec clar contra Braziliei, 1-4. După turneul final, Bento a decis să părăsească naționala, alături de staff-ul său, din care făcea parte și Filipe Coelho.

În iulie 2023, Coelho l-a urmat din nou pe Paulo Bento în momentul în care acesta a preluat naționala Emiratelor Arabe Unite în vederea preliminariilor pentru Cupa Mondială din 2026, însă de această dată mandatul a fost unul nereușit, portughezul fiind demis în martie 2025, urmând a fi înlocuit mai apoi de Cosmin Olăroiu.

Noul antrenor al Craiovei nu este singurul tehnician din fotbalul mondial care este cunoscut drept Filipe Coelho. Filipe Emanuel Curto Coelho, un antrenor de 40 de ani, activează momentan ca secund în Ligue 1, la Strasbourg, după ce în trecut a lucrat în academiile cluburilor Benfica, Estoril și Chelsea. La gruparea londoneză a condus echipa U21, în perioada 2024-2025.