A început Evaluarea Națională pentru elevii de clasa a VI-a. Copiii au susţinut proba la limba și literatura română

Elevii de clasa a VI-a au început probele de la Evaluarea Națională, cu proba la limba și literatura română, pe care au dat-o miercuri, 12 mai 2021.

Miercuri a început Evaluarea Națională pentru copiii de clasa a VI-a, care au susținut prima probă, cea la limba și literatura română. Aceste teste au scopul de a evalua cunoștințele elevilor.

Evaluarea Națională a început pentru elevii de clasa a VI-a

Copiii vor susține și o probă la matematică, ce va avea loc joi, 13 mai 2021. La fel ca în cazul Evaluării Naționale de la română, și acestea dorește să stabilească ce cunoștințe au, de fapt, elevii.

„Miercuri, 12 mai, încep evaluările naționale de la finalul claselor a VI-a, a IV-a și II-a din anul școlar 2020 – 2021. Prima probă scrisă (limbă și comunicare) se adresează elevilor din clasele a VI-a (EN VI) și începe miercuri, 12 mai. Următoarea probă (matematică și științele naturii) are loc joi, 13 mai.

Cele două teste vizează evaluarea competențelor fundamentale dobândite în ciclul inferior al gimnaziului (V-VI) de cei peste 181.000 de elevi înscriși în clasa a VI-a la începutul anului școlar”, a transmis Ministerul Educației, într-un comunicat.

Toți copiii susțin fizic probele de la Evaluarea Națională

Fiecare dintre probe durează o oră, iar subiectele sunt formulate după modelul Pisa. Chiar dacă suntem în plină pandemie, copiii sunt obligați să meargă la școală pentru a susține aceste teste.

Astfel, Ministerul Educației a anunțat că indiferent de scenariile în care sunt școlile, toți copiii trebuie să se prezinte fizic să susțină Evaluarea Națională.

„Toate probele se susţin cu prezenţă fizică, indiferent de scenariile în care se află unităţile de învăţământ. Sălile în care se susţin aceste evaluări sunt, de regulă, cele în care elevii îşi desfăşoară activitatea în mod obişnuit”, a transmis ministerul.

Notele de la aceste teste nu se trec în catalog

De asemenea, instituția a transmis că toate sălile de clasă sunt verificate pentru ca elevii să nu aibă la dispoziție mijloace de informare care să îi poată face să copieze la aceste teste.

„Acestea sunt adaptate în prealabil, după caz, în funcţie de testul planificat, prin eliminarea oricăror materiale didactice care i-ar putea influenţa pe elevi”, afirmă sursa citată.

Testul nu trebuie să le provoace frustrări copiiilor, pentru că notele nu se trec în catalog, ci doar sunt comunicate părinților. Evaluările de la română și matematică au scopul doar de a verifica nivelul de cunoștințe.

„Rezultatele individuale obţinute la aceste evaluări nu se afişează/nu se comunică public şi nu se înregistrează în catalogul clasei”, mai arată Ministerul Educației.