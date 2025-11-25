A început fotbalul la Dinamo, dar nu a jucat niciodată pentru “câini”: “De la trei ani am fost în Ştefan cel Mare!”

ADVERTISEMENT

Cătălin, fiul , a fost invitatul lui Cristi Coste în emisiunea FANATIK DINAMO. Fostul portar român a vorbit despre începuturile sale în fotbalul profesionist și a explicat de ce nu a jucat niciodată pentru echipa din Ștefan cel Mare.

Cătălin Mulțescu a jucat în Europa League cu Zimbru Chișinău

Fostul portar român a evoluat în carieră la mai multe echipe din campionatul intern, precum Astra, Ceahlăul sau Petrolul, însă cea mai bună perioadă a avut-o în Moldova, atunci când evolua pentru Zimbru Chișinău. A avut șansa să prindă meciuri și în cupele europene.

Cătălin Mulțescu s-a retras din fotbalul profesionist în 2008, la vârsta de 35 de ani, iar ulterior și-a continuat cariera de antrenorat. A ocupat mai multe funcții oficiale, iar acum se pregătește de pregătirea portarilor la echipa CS Dinamo.

De ce nu a jucat niciodată Cătălin Mulțescu la Dinamo

Deși a început să practice sportul în , Cătălin Mulțescu nu a jucat niciodată un meci oficial pentru „câinii roșii”. El a făcut junioratul la Dinamo, însă și-a început drumul în fotbalul mare la Sportul Studențesc, de unde ulterior a plecat în Moldova.

„Eu am început cu tenisul la Dinamo. Mai joc și acum. De la trei ani am fost în Ştefan cel Mare. Am început cu tenisul. Apoi, normal, m-am dus la fotbal pentru că asta îmi plăcea. Am ajuns în grupa lui Ionuț Chirilă, apoi am ajuns la Sportul Studențesc.

Am fost aproape să joc la Dinamo. Am plecat până la urmă la Zimbru Chișinău. M-a așteptat Dinamo. Ne-am înțeles. A venit Fane Preda de la Craiova. N-am mai putut să aștept. Și cei de la Zimbru mă așteptau. Au fost doi ani frumoși. Am jucat și în Europa League. I-am scos pe Goteborg în primul tur și apoi am avut dublă cu Betis.

Am câștigat Cupa Moldovei. Am văzut că și-au mai revenit. Au bătut recent pe Sheriff. A fost o perioadă bună pentru mine, chiar una frumoasă. Să ajungi în cupele europene… am jucat pe stadioane frumoase”, a explicat Cătălin Mulțescu la FANATIK DINAMO.