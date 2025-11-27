Sport

A început ”invazia” germană în Bănie! Fanii lui Mainz, impresionați de Târgul de Crăciun din Craiova înaintea meciului din Conference League. Video

Mainz va avea parte de o susținere masivă la meciul cu Universitatea Craiova din Conference League. O parte din fanii germani au ajuns deja în România și au rămas impresionați.
Tibi Cocora
27.11.2025 | 13:15
A inceput invazia germana in Banie Fanii lui Mainz impresionati de Targul de Craciun din Craiova inaintea meciului din Conference League Video
SPECIAL FANATIK
Fanii lui Mainz, impresionați de ce au găsit la Craiova. Sursă foto: colaj Fanatik
ADVERTISEMENT

Fanii formației germane FSV Mainz au aterizat la Craiova pentru partida cu Universitatea din etapa a 4-a a grupei unice de Conference League. Cum au fost primiți și unde au mers aceștia prima dată.

Fanii lui Mainz au ajuns la Craiova

Un număr impresionant de suporteri ai echipei din Bundesliga se află deja la Craiova pentru întâlnirea programată joi, 27 noiembrie, de la ora 19:45, pe stadionul ”Ion Oblemenco”. Primii dintre ei, peste 100, au venit cu un charter.

ADVERTISEMENT

Fanii germani au fost preluați de la aeroport cu trei autocare și au plecat spre centrul orașului, iar FANATIK i-a urmat pas cu pas. În ciuda vremii neprielnice, suporterii au mers în coloană spre Târgul de Crăciun din Craiova, însoțiși de un efectiv important de jandarmi.

Susținătorii lui Mainz s-au arătat încântați de ceea ce au găsit în Centrul Vechi. ”Wow, cât de frumos poate fi aici”, au spus unii dintre ei, filmând cu telefoanele mobile în timp ce se plimbau prin Târgul de Crăciun.

ADVERTISEMENT
Noii bogați din Coreea de Nord își cumpără parfumuri Chanel și haine de...
Digi24.ro
Noii bogați din Coreea de Nord își cumpără parfumuri Chanel și haine de blană care costă cât o casă

Câți suporteri ai lui Mainz sunt așteptați la Craiova

Deși Mainz se află într-o situație extrem de dificilă în Bundesliga, acolo unde este pe penultimul loc al clasamentului, în Conference League îi merge foarte bine și este una dintre cele trei echipe cu punctaj maxim.

ADVERTISEMENT
N-a mai rezistat! Primul jucător de la Inter care îi
Digisport.ro
N-a mai rezistat! Primul jucător de la Inter care îi "sare în cap" lui Cristi Chivu

În aceste condiții, fanii au ținut să vină în număr cât mai mare să-și susțină favoriții în partida cu Universitatea Craiova. Din informațiile FANATIK, vor fi aproximativ 1.500 de suporteri germani pe stadionul ”Ion Oblemenco”.

Cei mai mulți dintre ei vor ajunge la Craiova în ziua meciului, fie cu autocare, fie cu chartere. Ținând cont de ”invazia” nemțească, autoritățile locale au anunțat măsuri suplimentare de siguranță pentru a nu exista evenimente neplăcute.

ADVERTISEMENT

Cine este FSV Mainz, adversara Universității Craiova în Conference League

Formația germană are un lot cotat la peste 150 de milioane de euro, iar din acest punct de vedere pornește cu prima șansă în duelul cu Universitatea Craiova. În plus, nemții au trei victorii din tot atâtea meciuri în grupa de Conference League, ceea ce arată o forță de luat în seamă.

Cel mai periculos jucător de la Mainz este mijlocașul central Nadiem Amiri. Internaționalul german este golgheterul echipei în acest sezon, cu 7 reușite, și este jucătorul cu cel mai bun procentaj de pase reușite.

În schimb, Mainz a arătat mari carențe pe faza defensivă în Bundesliga și a suferit extrem de mult în momentul în care a fost obligată să atace pozițional. Nemții au un joc fizic, de multe ori peste limita regulamentului, iar la acest capitol se detașează fundașul Dominik Khor, cel mai eliminat jucător din istoria Bundesligii.

Suporterii lui Mainz au luat cu asalt Craiova

E gata “Il Fenomeno – Povestea unui superstar”, documentarul fabulos despre viața lui...
Fanatik
E gata “Il Fenomeno – Povestea unui superstar”, documentarul fabulos despre viața lui Adrian Mutu. Toate detaliile producției
S-au scos la vânzare biletele pentru derby-ul FCSB – Dinamo! Cât trebuie să...
Fanatik
S-au scos la vânzare biletele pentru derby-ul FCSB – Dinamo! Cât trebuie să plătească suporterii pentru a vedea meciul de pe Arena Națională
Steaua Roșie – FCSB, LIVE VIDEO în Europa League – etapa 5. Informații...
Fanatik
Steaua Roșie – FCSB, LIVE VIDEO în Europa League – etapa 5. Informații de interes pentru suporterii campioanei României
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
Legendarul Kasparov, discurs zguduitor: ”NATO nu există, este un fals!”
iamsport.ro
Legendarul Kasparov, discurs zguduitor: ”NATO nu există, este un fals!”
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + Carduri cu fotbaliști CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!