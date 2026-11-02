A început marea revenire! Performanță remarcabilă realizată de jucătoarea de tenis îndrăgostită de România

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La șapte ani de când a câștigat US Open, în 2019, la numai 19 ani, Bianca Andreescu a câștigat două turnee consecutive, în decurs de două săptămâni. E cea mai bună serie a canadiencei, cu părinți români, de la marele triumf de la New York.

Bianca Andreescu a câștigat turneul de la Querétaro

Bianca a câștigat finala de la Querétaro (Mexic), unde a pornit ca a patra favorită, după ce a învins-o în marea finală pe principala favorită a competiției, germanca Tatjana Maria, cu scorul de 6-1, 2-6, 6-3. Meciul a durat două ore și 6 minute.

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În drumul spre trofeu, ea nu a cedat niciun set până în finală, trecând succesiv de Katherina Hui (turul I, scor cu 6-3, 6-2), Cherubini (optimi, scor 6-3, 6-2), Alicia Herrero Linana (sferturi, scor 6-1, 6-1) și Carole Monnet (semifinale, scor 6-3, 7-5).

Acest succes vine imediat după ce, pe 18 octombrie, Bianca a cucerit un alt turneu, cel de la Rovereto (Italia), unde a învins-o în finală pe Dominika Salkova (7-6, 6-2). Prin aceste două titluri la rând, ea a legat o serie 10 meciuri fără înfrângere.

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Se apropie de Top 100 WTA, după zece victorii la rând

Datorită punctelor acumulate în Mexic, Andreescu va face un salt de încă 20 de poziții în ierarhia mondială, urmând să urce până pe locul 109 WTA și fiind tot mai aproape de revenirea în top 100 mondial, care ar ajuta-o să prindă un loc pe tabloul principal la Australian Open.

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După o perioadă lungă marcată de accidentări dificile, Bianca dă semne că a început marea revenire în tenisul profesionist.

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În vara anului 2022, Bianca a făcut o vizită oficială lungă în România pentru a-și lansa cartea pentru copii „Bibi’s Got Game” (tradusă „Bibi joacă ca să câștige”). Cu acea ocazie, a oferit numeroase interviuri în limba română (pe care o vorbește foarte bine) și s-a întâlnit cu micii fani din București și Cluj.

41 de victorii în 2026, cel mai bun bilanț

„Pentru mine, sănătatea e numărul unu în priorități, iar acum sunt sănătoasă. Anul acesta a fost bun pentru mine, pentru că am jucat mult tenis. A fost primul an în care am jucat fără să am nicio problemă și sunt foarte mulțumită de acest lucru”, a spus Bianca anul acesta, primul în care nu a avut nicio problemă de sănătate.

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Ea a reușit să urce în clasament peste o sută de poziții, după ce la un moment dat ajunsese pe locul 228 mondial.