A început oficial demolarea stadionului Dinamo! Ce suveniruri și-au luat fanii de pe vechea arenă din Ștefan cel Mare. Video și foto

Stadionul Dinamo intră într-un amplu și lung proces de reconstrucție. Vezi pe Fanatik.ro toate detaliile legate de arena din „Ștefan cel Mare” din ultima zi în vechea și celebra sa formă.

Un număr mare de fani au venit să-și ia la revedere de la vechiul stadion Dinamo, în ziua în care a început demolarea arenei, iar aceștia nu au plecat cu mâinile goale.

Suporterii ”câinilor” au ținut să-și ia câteva suveniruri de pe bătrânul stadion din Ștefan cel Mare. Aceștia au luat cărți și DVD-uri cu legendarul Cornel Dinu, au tăiat plasele porților, iar alții și-au luat ca amintire scaunele de plastic din tribună.

Fanii au luat ca amintire plasele porților de pe vechiul stadion Dinamo

A început demolarea stadionului Dinamo

Dinamo a revenit, treptat, în elita fotbalului românesc după tragica retrogradare în Liga 2 de la finalul sezonului 2021/2022. „Câinii” arată foarte bine în această stagiune și au aspirații mari: titlul și calificarea în cupele europene.

Echipa are acum toate condițiile necesare performanței și beneficiază de sprijinul continuu al suporterilor, însă duce lipsă de un element cheie: propriul stadion.

Reporterul FANATIK, prezent la fața locului, a surprins ultimele imagini cu stadionul legendar al echipei bucureștene. Fostele glorii ale echipei, dar și suporterii, au venit în număr mare să asiste la ultima zi a arenei unde au trăit momente de nedescris.

Galeria lui Dinamo, show în ultima zi a stadionului vechi

Cine construiește noul stadion al lui Dinamo

După un lung proces de licitație,

Costul lucrărilor este estimat la 116 milioane de euro și va fi suportat de Ministerul Dezvoltării. Noua arenă va avea o capacitate totală de 25.000 de locuri și dispune de dotări de top, conforme ultimelor cerințe din fotbalul modern: spații de cazare și cantină pentru sportivi, săli de antrenament pentru multiple discipline sportive, centru de recuperare pentru sportivi și spațiu expozițional.

Amintiri memorabile cu stadionul lui Dinamo. „Dacă ar vorbi zidurile astea…”

Specialiștii FANATIK au comentat în direct pe seama evenimentului istoric. Stadionul nou trebuia să fie gata de ceva ani, însă abia acum a început demolarea celui vechi. Totuși, amintirile legate de această arenă sunt din abundență și vor rămâne pe veci în istorie.

„Acest stadion trebuia să fie gata pentru meciurile de la Euro de acum 5 ani. Atunci era proiectat, exact când s-au făcut Ghencea și Giuleștiul, erau în același plan”, a precizat moderatorul Cristi Coste.

Robert Niță își amintește de stadionul Dinamo de pe vremea când era jucător și venea aici în calitate de adversar. „Știți ce scria pe tunel? Era scrijelit cu bățul pe ciment ‘Doamne, fă-ne campioni anul acesta!’. Este chiar la ieșirea din tunel, unde se termină mocheta. Suporterii lui Dinamo merită o casă a lor, un stadion nou. E clar că va fi o echipă puternică.

Vestiarele arătau jalnic. Lavabilul de pe pereți are peste 20 de ani. Vestiarul gazdelor arăta mai bine de 10 ori decât al oaspeților. Îți dai seama câte povești au fost aici?”, a spus și Robert Niță, fostul rapidist.

Aspecte istorice despre stadionul lui Dinamo. „Elena Ceaușescu și doamna Marta s-au luat la bătaie acolo. A aflat Gheorgiu Dej!”

Marius Mitran, un împătimit al istoriei fotbalului, a împărtășit de asemenea amintiri memorabile cu și despre stadionul echipei din Capitală: „Dacă ar vorbi zidurile astea… Ce a fost în anii 50, 60, 70-80… Cu Dudu Georgescu, cu Cornel Dinu, cu Mircea Lucescu… Este un moment istoric. Inter Milano, Panathinaikos, Partizan Belgrad, echipe eliminate aici.

Să îi dea Dumnezeu sănătate, să trăiască 100 și de ani, lui Cornel Dinu. Eu simt că acest stadion îi va purta numele, iar el să fie acolo la inaugurare. Apropo de domnul Dinu, va rămâne pentru eternitate vorba aia ‘Cât de frumos va fi stadionul, va fi pe vezi între Spitalul de Urgență și circ’

Se mai făcea curățenie cu deținuți. Am descoperit că unul dintre deținuții care au lucrat la stadion a fost Cornel Coposu. Tribuna oficială nu exista, iar . S-au înjurat, s-au atacat, s-au păruit, și a aflat Gheorghiu Dej. Și a spus că fac o tribună sperată de public și mai în spate, să nu se mai vadă.”, a povestit și Marius Mitran la FANATIK SUPERLIGA.

A început oficial demolarea stadionului Dinamo

Târgovișteanul venit la demolarea stadionului Dinamo. „Am venit prima dată pe stadion la 16 ani, în 1971!”

Nu doar suporterii din București și zonele limitrofe au venit pe stadionul Dinamo în ultima zi înaintea demolării complete. La eveniment s-a prezentat și un târgoviștean care susține echipa din „Ștefan cel Mare” de mai bine de 6 decenii.

„Am venit prima dată pe stadion la 16 ani, în 1971. Aș fi venit mai devreme, dar generația noastră nu avea bani. Eu sunt din Târgoviște. Idolul meu a fost Radu Nunweiller, despre care Angelo Niculescu spunea că face totul la mijlocul terenului.

Dacă mi se va permite, voi lua o amintire. Am foarte multe acasă. Un suporter mi-a cerut o dată 300 de euro pe un tricou de joc, dar i-am spus că îi va rămâne băiatului meu, dinamovist ca mine!”, a spus, printre altele, suporterul dinamovist.

Suporterul dinamovist de peste 60 de ani din Târgoviște