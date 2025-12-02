A început pregătirea derby-ului cu FCSB? Zeljko Kopic a anunțat cum va aborda Dinamo meciul din Cupa României Betano

ADVERTISEMENT

Tehnicianul croat a anunțat că va face schimbări în primul 11 pentru a avea jucători proaspeți atât pentru confruntarea cu Farul, cât și pentru următorul meci din campionat, contra celor de la FCSB.

Zeljko Kopic, mesaj special după 1 decembrie

Zeljko Kopic devenea antrenorul lui Dinamo în urmă cu fix doi ani, iar antrenorul a ținut să marcheze momentul și să transmită un mesaj suporterilor prin care le mulțumește pentru apreciarea pe care i-au arătat-o.

ADVERTISEMENT

„La mulți ani pentru Ziua Națională a României! Am avut antrenament normal, ne-am bucurat, a fost bine, frumos. Acum ne concentrăm pe meciul de Cupă și cam asta este. Doi ani, doi ani plini de provocări, frumoși în familia Dinamo. Sunt mulțumit, fericit cu tot ce am reușit împreună. Din nou, a fost o experiență grozavă pentru mine.

A fost și ziua lui Cîrjan, căpitanul nostru. Sunt fericit pentru el de asemenea. În ultimul meci a înscris golul victoriei, a jucat bine, echipa a jucat bine. A fost un meci foarte, foarte greu cu Oțelul, este o echipă bună din punct de vedere tactic, organizată, a fost un meci dificil. Suntem fericiți pentru aceste trei puncte. El a avut un discurs frumos în vestiar. Suntem uniți, suntem o familie, toți ne pregătim pentru viitor, pentru următorul meci, să jucăm un fotbal bun și să câștigăm, asta a fost dorința lui”, a declarat Zeljko Kopic.

ADVERTISEMENT

Kopic nu se gândește încă la meciul cu FCSB

Mulți dintre se gândesc la derby-ul cu FCSB, care va avea loc sâmbătă, însă Zeljko Kopic a refuzat să vorbească despre meciul contra rivalei și a spus că se gândește la confruntarea cu Farul din Cupă.

ADVERTISEMENT

„În primul rând e meciul de Cupă cu Farul, este la mijlocul săptămânii. Este o oportunitate, vom face un mix, o rotație a jucătorilor. Mergem acolo să luptăm, să prestăm un fotbal bun și să încercăm să câștigăm. Următorul meci e cel mai important, focusul este pe partida de mâine și după vom începe pregătirile pentru meciul cu FCSB. Am spus-o, în acest sezon vom încerca, e important pentru club, vom încerca să ajungem cât mai sus în Cupă.

De asta mergem mâine la capacitate maximă, cu jucători pe care îi simt că sunt în cea mai bună formă. Unii dintre ei sunt mai fresh, vom face un mix ca să încercăm să câștigăm. Voi face câteva schimbări în primul 11. Am văzut Farul – FCSB. A fost un meci bun, Farul e într-o formă bună, a jucat bine, are tot respectul meu, al nostru. Știm că ne așteaptă un meci greu. FCSB în ultimele cinci meciuri are 11 puncte, sunt într-o formă bună, înseamnă că și-au îmbunătățit nivelul. Dar să vorbim de FCSB după acest meci de Cupă”, a spus Zeljko Kopic.

ADVERTISEMENT

Dinamo, săptămână extrem de importantă

care ar putea să-i definească sezonul, la final, când se va trage linie. După ce a bătut-o pe sora mai mică, CS Dinamo, în prima etapă din Cupă, 3-1, acum trupa lui Kopic se deplasează la Constanța, unde va avea un duel tare, cu Farul. Un eșec ar putea să cântărească greu și să însemne o posibilă eliminare prematură din Cupă, în timp ce o victorie ar face ca șansele de calificare în optimi să fie foarte mari.

Pentru alb-roșii urmează la doar 3 zile după confruntarea de la Ovidiu un meci în campionat, cu FCSB. În tur, câinii au rupt blestemul și s-au impus, 4-3, iar acum speră să repete isprava. O victorie contra trupei lui Gigi Becali nu doar că ar mări distanța dintre echipe, dar ar urma să facă din Dinamo o pretendentă și mai serioasă la titlu.