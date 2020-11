A început războiul pentru preşedinţie la FC Barcelona! Ce antrenor vrea să aducă Laporta

Joan Laporta și Victor Font sunt văzuți drept principalii favoriți pentru postul de președinte al Barcelonei. Primul își dorește să aducă pe banca Barcelonei un antrenor care are în palmares Liga Campionilor.

Jurnaliștii din Anglia scriu că în condițiile în care Joan Laporta va ajunge președintele Barcelonei Jurgen Klopp ar deveni antrenorul echipei catalane.

Conform celor de la express.co.uk, Victor Font și Joan Laporta sunt principalii favoriți pentru postul de președinte al Barcelonei. Dacă va câștiga, Font vrea să-l pună antrenor pe Xavi.

Laporta vrea să pună un neamț pe banca Barcelonei

De partea cealaltă, rivalul său, Joan Laporta îl dorește pe antrenorul lui Liverpool, Jurgen Klopp, spun jurnaliștii englezi care îi citează pe cei de la Okdiario.

Laporta a mai fost președinte la Barcelona între 2003 și 2010. În urmă cu cinci ani a fost învins de Josep Maria Bartomeu în lupta pentru postul de președinte. Bartomeu și-a anunțat demisia de la conducerea Barcelonei în luna octombrie.

Laporta crede că tehnicianul german, fost antrenor la Mainz și Borussia Dortmund, este singurul din lume care ar putea să o transforme pe echipa catalană într-o formație de neînvins. Înțelegerea germanului cu formația de pe Anfield se termină în 2024, iar o declarație dată de antrenorul de 53 de ani pentru cei de la Sport Buzzer le-a făcut pe echipele importante de pe continent să spere că l-ar putea aduce.

9 trofee a cucerit Klopp în carieră

“Îmi voi lua un an de pauză când mi se va termina contractul cu Liverpool. Dacă îmi va fi dor de fotbal, mă voi întoarce în antrenorat. Dacă nu mi se va face dor, atunci mă voi retrage”, a declarat antrenorul german. În prezent tehnicianul echipei catalane este Ronald Koeman, fost apărător în formația de la începutul anilor ’90 împreună cu nume ca Romario, Stoichkov, Amor, Zubizareta, Nadal sau Guardiola.

Antrenorul german a câștigat cu Liverpool Premier League în sezonul 2019-2020, Liga Campionilor, Supercupa Europei și Campionatul Mondial al Cluburilor. Klopp mai are cinci trofee cucerite cu Borussia Dortmund: două titluri în Germania, o Cupă a Germaniei și două Supercupe. Din octombrie 2015 o antrenează neamțul pe Liverpool.

Pe vremea când se afla la Mainz, antrenorul german a avut un conflict cu Marius Niculae. Totul se întâmpla în stagiunea 2006-2007: „M-am certat o dată cu el. M-a băgat în ultimele cinci minute într-un meci, am scăpat doi contra unul, era deja 2-0 pentru noi. Eu am preferat s-o iau cu mine și să trag la poartă, decât să îi dau pasă colegului care sigur ar fi făcut 3-0”, a povestit Niculae. Fotbaliștii lui Jurgen Klopp au probleme cu accidentările. După Dortmund și Liverpool a fost lovită de acestea

