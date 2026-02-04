La un pas de războiul spațial. Ce a făcut Rusia deasupra Europei și de ce e continentul în pericol: „Poate paraliza națiuni întregi”

ADVERTISEMENT

Războiul spațial nu mai este de multă vreme o idee științifico-fantastică, ci el se duce pe bune, prin sateliți. Ultimele mișcări făcute de Rusia, ”bau-baul” din cauza căruia Europa a început să se reînarmeze, au provocat îngrijorări în mai multe cancelarii de pe continent.

Războiul spațial e aici! Rusia, manevre suspecte deasupra Europei. Oficialii sunt îngrijorați

Oficiali europeni din domeniul securității susțin că două vehicule spațiale rusești au interceptat telecomunicațiile mai multor sateliți. Informațiile, care nu au fost făcute publice până acum, ridică temeri serioase nu doar cu privire la compromiterea datelor sensibile transmise prin satelit, ci și asupra posibilității ca Moscova să manipuleze traiectoriile acestora sau chiar să le provoace prăbușirea.

în ultimii trei ani, pe fondul tensiunilor majore dintre Kremlin și Europa, generate de invazia Ucrainei, vehicule spațiale rusești au urmărit cu o intensitate crescută sateliți europeni aflați pe orbită. Autoritățile militare și civile occidentale monitorizează de multă vreme activitatea a două obiecte spațiale rusești, cunoscute ca Luch-1 și Luch-2, care au executat manevre suspecte. Cele două vehicule s-au apropiat periculos de mult de doi importanți sateliți geostaționari ai Europei, platforme aflate la mare altitudine, care asigură servicii de comunicații pentru Europa, Regatul Unit, dar și pentru vaste regiuni din Africa sau Orientul Mijlociu.

Sateliții europeni ar putea fi distruși

„Există suspiciuni serioase că ambii sateliți desfășoară activități de tip ”sigint”, și anume de culegere de informații din semnale”, a declarat generalul-maior Michael Traut, șeful comandamentului spațial al armatei germane. Un oficial european de rang înalt din zona serviciilor de informații a precizat că sateliții Luch sunt aproape sigur proiectați pentru a se poziționa într-o zonă din care poate ”fura” date esențiale transmise din spațiu către Pământ. Problema este că o parte din aceste comunicații, mai ales comenzile de control, nu sunt criptate, întrucât sateliții europeni au fost lansați în urmă cu ani buni, fără sisteme informatice avansate sau capacități moderne de criptare.

Această vulnerabilitate îi expune riscului de interferență sau chiar distrugere. Manevrele din spațiu completează așa-zisul război hibrid, care include sabotaje precum tăierea cablurilor submarine de internet și energie. Oficialii europeni spun că extind acum aceste tactici și în spațiul cosmic. Deși și Rusia au tehnologii similare, Rusia deține unul din cele mai avansate programe de spionaj spațial și s-a dovedit mult mai agresivă în utilizarea acestor vehicule pentru a ”vâna” sateliți străini.

„Poate paraliza națiuni întregi”

„Rețelele de sateliți sunt călcâiul lui Ahile al societății moderne. Cine le atacă poate paraliza națiuni întregi”, avertiza ministrul german al apărării, Boris Pistorius într-un discurs susținut în toamna anului trecut. Sateliții europeni vizați sunt folosiți în principal în scopuri civile precum televiziunea prin satelit, însă transportă și comunicații guvernamentale sensibile, inclusiv unele cu caracter militar. Potrivit unui oficial european de intelligence Luch-1 și Luch-2 nu par să aibă, deocamdată, capacitatea de distrugere sau bruiere directă a unor sateliți. În schimb, aceștia ar fi furnizat Rusiei volume importante de date despre modul în care sistemele pot fi perturbate, atât de la sol, cât și din orbită.

Generalul Traut crede că este foarte probabil ca sateliții ruși să fi interceptat legătura de comandă, canalul prin care operatorii de la sol controlează poziția și mișcările sateliților. Cu aceste informații, Rusia ar putea imita comenzile legitime, transmițând instrucțiuni false pentru schimbarea traiectoriilor acestora.

Lupta pentru controlul din spațiu

„Vehiculele Luch au făcut manevre și s-au poziționat foarte aproape de sateliții geostaționari, luni întregi”, a explicat Belinda Marchand, director științific la Slingshot Aerospace, o companie americană specializată în monitorizarea obiectelor din spațiu cu ajutorul inteligenței artificiale. Potrivit acesteia, Luch-2 se află în acest moment aproape de satelitul Intelsat 39, care deservește Europa și Africa.

Datele Slingshot arată că Luch-2 a dat târcoale unui număr de 17 sateliți europeni, utilizați cu scopuri guvernamentale sau comerciale. Norbert Pouzin, analist de marcă de la compania francexă Aldoria, avertizează că Rusia își accelerează recunoașterea spațială, după ce a lansat anul trecut alți doi sateliți, Cosmos 2589 și Cosmos 2590, cu capacități de manevră similare. Unul dintre aceștia se apropie deja de orbita geostaționară, situată la aproximativ 35.000 de kilometri deasupra Pământului.