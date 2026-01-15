A început războiul! Tabăra lui Xabi Alonso iese la atac după plecarea de la Real Madrid: acuzații grave pentru Vinicius și compania!

ADVERTISEMENT

Xabi Alonso a plecat de la Real Madrid după doar jumătate de an. Adus cu surle și trâmbițe pe „Santiago Bernabeu” din postura de fost mare fotbalist al „galacticilor” și în contextul acelui sezon de vis făcut pe banca lui Bayer Leverkusen, fostul mijlocaș a avut un proiect foarte ambițios, dar în același timp și foarte riscant, după cum de altfel s-a și dovedit acum, la gruparea condusă de Florentino Perez.

Tabăra lui Xabi Alonso a ieșit la atac după plecarea antrenorului de la Real Madrid

Fostul campion mondial și dublu campion european alături de naționala Spaniei a dorit să facă o adevărată revoluție la echipă. În primul rând, a încercat să schimbe sistemul de joc, mai exact să treacă la un mod tactic cu trei fundași centrali, iar în această idee le-a transmis vedetelor echipei, în frunte cu Vinicius, că trebuie să se sacrifice pentru ca această idee să fie implementată cu succes.

ADVERTISEMENT

Doar că, așa cum se aștepta destul de multă lume încă de atunci, brazilianul nu a acceptat foarte ușor să părăsească flancul stâng, acolo unde se simte cel mai bine și unde consideră el că dă cel mai bun randament al său, pentru a trece într-un rol de al doilea atacant, mai degrabă în umbra lui Kylian Mbappe. Și de aici au început problemele.

La momentul respectiv presa de sport din Spania a informat că începuseră deja anumite tensiuni între Xabi Alonso și Vinicius, care a mai avut de partea sa și alți „grei” din vestiar, cu președintele Florentino Perez mai degrabă de partea jucătorilor. Astfel, și pe fondul rezultatelor în principiu sub așteptări, chestiune coroborată și cu un joc ce „scârțâia” destul de vizibil, dar și cu anumite probleme de lot provocate de accidentări, antrenorul a fost nevoit să facă un compromis și să renunțe în măsură destul de mare la ideea sistemului cu trei fundași centrali.

ADVERTISEMENT

Xabi Alonso a fost acuzat că nu a gestionat bine vestiarul la Real Madrid. Acum a venit replica

Doar că, și în aceste condiții, jocul a continuat să nu fie chiar cel mai satisfăcător, iar rezultatele de asemenea. În cele 34 de meciuri pe banca Realului, Alonso a obținut 24 de victorii, a înregistrat 4 egaluri și a pierdut 6 jocuri. Astfel, madrilenii riscă să piardă un nou titlu în La Liga în fața marii rivale Barcelona. De asemenea, nici situația lor din prezent din Champions League nu oferă prea multe perspective spre succesul final.

ADVERTISEMENT

Acesta este contextul sportiv în care În plus, se vorbește foarte mult în aceste zile despre faptul că antrenorul a ajuns în această situație și din cauza faptului că ar fi pierdut vestiarul. Iar, potrivit presei din Spania, principalul element care a condus către acest deznodământ ar fi constituit de episodul în care clubul l-a iertat de la amendă pe Vinicius, după ce acesta a răbufnit extrem de evident la adresa tehnicianului după ce a fost scos de pe teren în timpul meciului cu Barcelona.

Așadar, este destul de clar că a existat un conflict deschis între antrenorul spaniol și unii dintre jucătorii importanți, cu Vinicius „vârf de lance”. De altfel, brazilianul nu a transmis un mesaj de la revedere după plecarea lui Alonso, În tot acest context, și clubul, bineînțeles în frunte cu Florentino Perez, a fost pus la zid pentru modul cum a gestionat toată situația.

ADVERTISEMENT

Un apropiat al lui Xabi Alonso a făcut acuzații grave vizavi de vedetele de la Real Madrid

, considerat favorit să preia banca lui Real Madrid la finalul acestui sezon, atunci când se presupune că ar urma să se încheie interimatul lui Arbeloa. În plus, a venit acum și rândul apropiaților lui Xabi Alonso să treacă la atac, vedetele de pe „Bernabeu” fiind cele vizate.

O astfel de persoană a transmis pentru The Athletic următoarele cuvinte, preluate de „Real Madrid nu are o echipă interesată să se antreneze. Jucătorii au ego-uri foarte mari”.