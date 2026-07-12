A început semifinala Argentina – Anglia. Bătăi de stradă în Miami: pumni, picioare și adevărate lupte între suporteri. Video

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Anglia și Argentina s-au calificat în semifinalele Campionatului Mondial după o noapte ce i-a ținut pe românii microbiști în fața televizoarelor de la 00:00 până la 06:30. Suporterii celor două națiuni și-au împărțit pumni și picioare pe străzile din Miami înainte de meciul pentru calificarea în marea finală.

Suporterii au pornit semifinala dintre Argentina și Anglia! Bătaie cu pumni și picioare pe străzile din Miami

Duminică, 12 iulie, iar britanicii s-au calificat în semifinalele competiției prin „dubla” lui Jude Bellingham. Doar câteva ore mai târziu, Argentina și-a sigurat și ea locul în careul de ași după ce a trecut de Elveția în prelungiri.

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însă suporterii au început deja „derby-ul”. La 40 de ani de turneul din 1986, când Argentina trecea de Anglia prin golul cu mâna al lui Diego Armando Maradona, cele două națiuni își vor da din nou întâlnire pe terenul de fotbal. Până atunci, suporterii și-au dat întâlnire în stradă, acolo unde și-au împărțit pumni și picioare.

🚨🇺🇸🇦🇷🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 AHORA: QUILOMBO ENTRE ARGENTINOS E INGLESES EN MIAMI — 🥊𝕳 BARRAS DEL MUNDO ⚽🍺 (@Barras_LATAM)

De unde a pornit această mare rivalitate dintre Anglia și Argentina

Rivalitatea uriașă dintre Anglia și Argentina nu a plecat de la fotbal, ci de la războiul din insulele Falkland, din anul 1982. Acesta a fost un conflict militar, care a durat timp de câteva luni și care s-a soldat cu victoria britanicilor. Drept răzbunare, patru ani mai târziu, naționala Argentinei ce-l avea drept lider pe Diego Armando Maradona s-a impus la Campionatul Mondial patru ani mai târziu, iar unul dintre golurile marcate a fost celebrul gol cu mâna.

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C iar la finalul ediției au ridicat Cupa Mondială. Starul argentinian ce evolua pentru Napoli și-a numit reușita „mâna lui Dumnezeu”, ca semn al răzbunării pentru cele întâmplate în 1982. Rivalitatea între cele două naționale continuă și acum, iar la 40 de ani de la acel meci din sferturile de finală, cele două se întâlnesc din nou, de această dată în semifinale.