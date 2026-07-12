Sport
Betano – Suporter Oficial Cupa Mondială FIFA 2026

A început semifinala Argentina – Anglia. Bătăi de stradă în Miami: pumni, picioare și adevărate lupte între suporteri. Video

Semifinala dintre Argentina și Anglia a început deja pe străzile din Miami! Suporterii celor două naționale și-au împărțit pumni și picioare înainte de meciul ce va avea loc miercuri, 15 iulie
Ciprian Păvăleanu
12.07.2026 | 09:39
A inceput semifinala Argentina Anglia Batai de strada in Miami pumni picioare si adevarate lupte intre suporteri Video
ULTIMA ORĂ
Au avut loc bătăi stradale între suporterii Argentinei și ai Angliei. Haos pe străzile din Miami. Foto: Colaj Hepta.ro
ADVERTISEMENT

Anglia și Argentina s-au calificat în semifinalele Campionatului Mondial după o noapte ce i-a ținut pe românii microbiști în fața televizoarelor de la 00:00 până la 06:30. Suporterii celor două națiuni și-au împărțit pumni și picioare pe străzile din Miami înainte de meciul pentru calificarea în marea finală.

Suporterii au pornit semifinala dintre Argentina și Anglia! Bătaie cu pumni și picioare pe străzile din Miami

Duminică, 12 iulie, Anglia și Norvegia s-au întâlnit la Miami, iar britanicii s-au calificat în semifinalele competiției prin „dubla” lui Jude Bellingham. Doar câteva ore mai târziu, Argentina și-a sigurat și ea locul în careul de ași după ce a trecut de Elveția în prelungiri.

ADVERTISEMENT

Cele două se vor duela în semifinala pentru un loc în actul final, însă suporterii au început deja „derby-ul”. La 40 de ani de turneul din 1986, când Argentina trecea de Anglia prin golul cu mâna al lui Diego Armando Maradona, cele două națiuni își vor da din nou întâlnire pe terenul de fotbal. Până atunci, suporterii și-au dat întâlnire în stradă, acolo unde și-au împărțit pumni și picioare.

De unde a pornit această mare rivalitate dintre Anglia și Argentina

Rivalitatea uriașă dintre Anglia și Argentina nu a plecat de la fotbal, ci de la războiul din insulele Falkland, din anul 1982. Acesta a fost un conflict militar, care a durat timp de câteva luni și care s-a soldat cu victoria britanicilor. Drept răzbunare, patru ani mai târziu, naționala Argentinei ce-l avea drept lider pe Diego Armando Maradona s-a impus la Campionatul Mondial patru ani mai târziu, iar unul dintre golurile marcate a fost celebrul gol cu mâna.

ADVERTISEMENT
Tensiuni maxime. Americanii au lovit 140 de ținte din Iran. Teheranul atacă Bahrainul,...
Digi24.ro
Tensiuni maxime. Americanii au lovit 140 de ținte din Iran. Teheranul atacă Bahrainul, Iordania, Qatarul, Omanul și Kuweitul

Cu ajutorul acelei reușite a lui Maradona, sud-americanii s-au calificat mai departe, iar la finalul ediției au ridicat Cupa Mondială. Starul argentinian ce evolua pentru Napoli și-a numit reușita „mâna lui Dumnezeu”, ca semn al răzbunării pentru cele întâmplate în 1982. Rivalitatea între cele două naționale continuă și acum, iar la 40 de ani de la acel meci din sferturile de finală, cele două se întâlnesc din nou, de această dată în semifinale.

ADVERTISEMENT
Digisport.ro
"Vorbește frumos!". Leo Messi n-a mai putut și s-a dus direct la arbitrul din Portugalia: "Nu mă înjosi"
3.35 este cota BETANO pentru „2 solist” în meciul Franța - Spania
Ce i-a cerut Messi arbitrului în Argentina – Elveția. La doar câteva minute...
Fanatik
Ce i-a cerut Messi arbitrului în Argentina – Elveția. La doar câteva minute a apărut cartonașul roșu. Se citește clar pe buze. Video
Cine e tânăra care i-a cucerit cu frumusețea sa pe toți în Cupa...
Fanatik
Cine e tânăra care i-a cucerit cu frumusețea sa pe toți în Cupa Mondială. Se iubește cu un fotbalist celebru
Sondaj Național. El este cel mai bun jucător de la CM 2026! Românii...
Fanatik
Sondaj Național. El este cel mai bun jucător de la CM 2026! Românii au ales între Yamal, Messi, Kane, Mbappe și Dembele
Tags:
"I-AM ÎNVINS!" Horia Ivanovici, mesaj FANATIK pentru fani dupa ce Legea 4 a devenit istorie
Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu este jurnalist FANATIK și urmărește cele mai importante subiecte din fotbalul românesc, de la SuperLiga și echipa națională până la breaking news, reacții și povești din sport.
Parteneri
De unde ar aduce, de fapt, Pescobar fructe de mare și pești: 'Costă...
iamsport.ro
De unde ar aduce, de fapt, Pescobar fructe de mare și pești: 'Costă mai puțin și încarcă cu vola de acolo!'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 100 de pagini de emoții + AFIS PROGRAM CM 2026
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!