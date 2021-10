A început vânătoarea pentru înlocuitorul lui Mbappe la PSG! El este alesul arabilor pentru o nouă tripletă stelară

Sunt şanse din ce în ce mai mici ca Mbappe să continue la PSG, după ce atacantul francez a susţinut că a cerut să fie lăsat să plece în vară. Cum contractul acestuia se apropie de final, iar Real Madrid l-a transformat în ţinta numărul 1, conducătorii clubului de pe “Parc des Princes” au început să-i caute înlocuitor.

Cine va fi înlocuitorul lui Kylian Mbappe la PSG. Ansu Fati, prima opţiune

PSG începe să-şi facă planul pentru viitor, iar Kylian Mbappe e piesa care va lipsi din puzzle. Astfel, oficialii au început deja să se intereseze de un înlocuitor şi prima variantă pe listă e Ansu Fati.

Presa din Spania a anunţat şi în trecut că Ansu Fati este dorit de PSG, iar plecarea lui Kylian Mbappe i-ar deschide porţile la Paris. Fotbalistul de 18 ani mai are contract până în vara anului viitor cu Barcelona, iar problemele economice ale catalanilor ar putea să fie un punct esenţial în negocieri.

Ansu Fati nu este dornic să plece de la FC Barcelona şi i-a transmis lui Jorge Mendes, impresaul său, că vrea să accepte prelungirea contractului, astfel că mingea va fi în curtea catalanilor. Cu toate acestea, datoriile uriaşe şi limita salarială impusă clubului ar putea să-l împingă pe internaţionalul spaniol spre “Parc des Princes”.

Un alt avantaj ar fi faptul că se va reîntâlni cu Lionel Messi, un adevărat model pentru Ansu Fati. Cu o astfel de lovitură, PSG ar avea tripleta Messi-Fati-Neymar, una care ar fi putut să fie oricând în curtea Barcelonei.

Anunţul misterios al lui Florentino Perez

Kylian Mbappe a dezvăluit, luni, că şi-a dorit să plece de la PSG în vară, iar Real Madrid s-a reactivat imediat. care lasă de înţeles că, după 1 ianuarie 2022, vom avea o mare surpriză în mercato.

“Anul viitor vor fi noutăți de la Mbappe. Sperăm că pe 1 ianuarie totul se poate rezolva”, a spus Florentino Perez, conform Marca.

Data nu este una întâmplătoare, din moment ce Kylian Mbappe va intra atunci în ultimele 6 luni de contract cu PSG. Real Madrid a mai forţat transferul francezului şi în această vară, când a făcut o ofertă de 170.000.000 de euro, la care se mai adăugau bonusuri de 10.000.000 de euro.

Declaraţia de la care a repornit visul lui Florentino Perez

Într-un interviu pentru RMC, , după ce a decis să nu semneze prelungirea contractului.

“Am cerut să plec pentru că din momentul în care am decis să nu semnez prelungirea, am vrut ca PSG să primească o sumă de transfer pentru a aduce un înlocuitor de calitate. PSG este un club care mi-a oferit multe, am fost mereu fericit aici și încă sunt. Mi-am anunțat dorința de a pleca devreme, am vrut ca toți să acționăm matur, să ne strângem mâna.

În final le-am spus că dacă nu vor să plec, voi rămâne. Nu am apreciat faptul că au spus ‘Vrea să plece în ultima săptămână a lunii august’. Este greșit, m-au făcut să mă simt ca un hoț. I-am informat de dorința mea devreme, la finalul lunii iulie”, a declarat Kylian Mbappe.

Kylian Mbappe a fost transferat în vara lui 2018 de PSG, după ce clubul din capitala Franţei a plătit 180.000.000 de euro ca să-l aducă de la AS Monaco. La formaţia de pe “Parc des Princes”, atacantul de 22 de ani a marcat 136 de goluri în 182 de meciuri.