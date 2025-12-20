Sport

A închiriat o cameră la Luvru, pentru o cină romantică! Un fotbalist celebru nu s-a uitat la bani pentru a-și impresiona iubita

Una dintre vedetele fotbalului mondial a organizat o cină romantică la celebrul muzeu din Paris, pentru care a plătit un mic procent din ceea ce câștigă zilnic
Catalin Oprea
20.12.2025 | 07:20
Benzema a închiriat o încăpere la Luvru FOTO X
Atacantul francez Karim Benzema a venit la Paris și a închiriat o încăpere de la Muzeul Luvru, pentru o cină romantică, alături de iubita sa, actrița Lyna Khoudri. Gestul excentric al francezului a costat 12.000 de euro.

Benzema a plătit 12.000 de euro pentru o cină la Luvru

„Arta care ucide”. Așa și-a prezentat Karim Benzema noaptea romantică, de la Paris, pe care a petrecut-o alături de partenera sa, actrița Lyna Khoudri. El a publicat o serie de fotografii nocturne din Paris, în care apare alături de Lyna.

Cei doi au fost la Luvru și au luat o cină privată, care l-a costat un mizilic pe fotbalistul lui Al Ittihad, raportat la veniturile lui din Arabia Saudită. Benzema câștigă 100 de milioane de dolari pe sezon.

De curând, Benzema a pus capăt speculațiilor despre o revenire senzațională la Real Madrid, semnând o prelungire a contractului pe doi ani cu Al-Ittihad. El s-a angajat astel să joace acolo până în 2028.

Francezul e pasionat de bolizi de lux

Starul francez este renumit pentru extravaganțele sale. Anula cesta, el a plătit 164.000 de euro, pentru BMW M5, care îi căzuse cu tronc. Suma este sub salariul său zlinic, cifrat la 175.000 de euro pe zi.

În garajul lui Benzema mai sunt, doar în Arabia Saudită,  un Bugatti Chriron (motor W16 de 8,0 litri, 1.500 CP, 4 turbine, 420 km/h viteză maximă, de la 0 la 100 km/h în doar 2,5 secunde), un Lamborghini Revuelto hibrid, un Ferrari Purosangue de 725 CP și un Rolls-Royce Spectre electric.

Fotbalistul are patru copii cu trei femei

Benzema este într-o relație cu actrița franco-algeriană Lyna Khoudri, în vârstă de 32 de ani, alături de care a apărut prima dată, anul acesta, pe covorul de la Cannes. Cei doi s-au afișat împreună la premiera filmulului ”13 Days, 13 Nights”.

Karim Benzema are patru copii cu trei partenere diferite, Chloe de Launay, Cora Gauthier și Jordan Ozuna. A fost căsătorit însă doar cu prima dintre cele trei femei care i-au dăruit copii.

karim benzema cina luvru romantic bani paris iubita actrita lyna khoudri
Karim Benzema și Lyna înainte de a intra la Luvru FOTO X

A dat peste 600 de goluri în carieră

Francezul, care ieri a împlinit 38 de ani, acesta fiind și motivul vizitei sale inopinate la Paris, este un monstru al fotbalului mondial. Balon de Aur în 2022, el a marcat 354 de goluri pentru Real Madrid în 640 de meciuri.

Benzema a înscris și 66 de goluri pentru Lyon, unde a debutat în fotbal, dar și 52 de goluri pentru Al Ittihad, unde joacă acum. De asemenea, are 37 de goluri la naționala Franței, în 97 de meciuri. El a lipsit însă de echipa Franței timp de cinci ani, perioadă în care “cocoșii” au fost campioni mondiali (2018).

 

