A încurcat liderul şi a dat verdictul în lupta la titlu în SuperLiga: “FCSB nu trebuie scoasă din ecuaţie”

Petrolul lui Eugen Neagoe a încurcat liderul FC Botoșani în meciul direct. Ce a spus antrenorul ploieștenilor despre lupta la titlu în SuperLiga, dar și ce prime are în contract.
Mihai Dragomir
05.11.2025 | 07:00
Eugen Neagoe, totul despre situația Petrolului după primele 15 etape. Sursa Foto: Colaj Fanatik.
Petrolul Ploiești a fost preluată în toamna acestui an de Eugen Neagoe. Prahovenii au reușit să reziste eroic în fața liderului FC Botoșani, acasă, în etapa a 15-a. Tehnicianul echipei a spus totul despre meci, dar și despre ce urmează de acum pentru gruparea din provincie.

Concluziile lui Eugen Neagoe după remiza cu liderul FC Botoșani. „Meritam și noi un penalty!”

Remiza albă de la Ploiești dintre Petrolul și FC Botoșani putea să se încheie total diferit. Moldovenii au primit lovitură de la 11 metri, însă tânărul Zoran Mitrov a ratat de la punctul cu var, chiar împotriva fostei sale echipe.

Eugen Neagoe consideră că și echipa sa merita o lovitură de la 11 metri, semnalând chiar și după finalul partidei faptul că Petrolul nu a primit penalty în repriza a doua.

„Din păcate, doar 0-0 cu Botoșani. Ne-am dorit să câștigăm, dar din păcate n-am reușit, chiar dacă, cred eu, am făcut un joc bun. Nu, nu cred că trebuia să pierdem meciul cu Rapid, după cum s-a derulat acea partidă. Nici Rapidul nu și-a creat ocazii de gol. Aseară, ambele echipe puteau câștiga, sincer, după părerea mea. Meritam și noi un penalty cu FC Botoșani.

Nu vreau să acuz absolut nimic. Brigada a făcut, cred eu, un joc bun. Trebuia penalty pentru noi la acea lovitură de cap al lui Chică Roșă, când este lovit în cap de Miron. Acolo cred eu, nu vreau să acuz, îmi spun doar părerea!”, a spus inițial Eugen Neagoe.

Cum vede Eugen Neagoe lupta la titlu în acest sezon. „Nu cred totuși că vor ajunge!”

După ce a încurcat liderul, Eugen Neagoe a ținut să laude munca prestată de Leo Grozavu, cel care a răbufnit după egalul de la Ploiești. Totuși, „Geană” nu le dă șanse moldovenilor la prezența în play-off.

„Este o echipă bună. Botoșaniul are jucători de calitate. Joacă de ceva timp împreună. Leo Grozav este un antrenor grozav, e cu ei de un an de zile aproape. Are experiență, se văd rezultatele. Nu cred totuși că este echipă de play-off.

Din punctul meu de vedere, cred că cele mai mari șanse la câștigarea campionatului le au Craiova și Rapidul. Și încă, nu știu, FCSB-ul, care nu trebuie scoasă din această ecuație. La București, vom câștiga noi acel meci și după aceea FCSB-ul probabil că va reuși să revină (n.r. – râde)”, a comentat Eugen Neagoe.

Ce vrea să regleze Neagoe la Petrolul în pauza de iarnă

După 15 etape, Petrolul se regăsește în zona „fierbinte” a clasamentului. Rezultatele au fost îmbucurătoare de la venirea lui Eugen Neagoe, însă antrenorul a spus ce își dorește, de fapt, să schimbe la echipa sa în pauza de iarnă.

„Noi avem puține goluri primite. Așa suntem la goluri primite o echipă de play-off. Din păcate, la goluri marcate suntem la retrogradare. Deci acolo avem mult de muncă. Trebuie să îmbunătățim tot ceea ce facem noi pe faza ofensivă. Lucrăm în acest sens, în fiecare săptămână. Băieții sunt receptivi, dar deocamdată nu reușim să marcăm goluri, să marcăm multe goluri, așa cum ne dorim.

Mi-aș fi dorit să avem cel puțin 3 puncte în plus. Dar atât am putut să scoatem până acum. Mai avem 6 jocuri până la vacanță, vom încerca să scoatem cât mai multe puncte cu putință”, a precizat Neagoe.

Primă de obiectiv? Eugen Neagoe a spus totul despre contractul său cu Petrolul

Eugen Neagoe a vorbit ulterior și despre contractul său cu Petrolul Ploiești. Antrenorul are stipulate prime atât pentru Cupa României cât și pentru calificarea în play-off.

„Cupa este un obiectiv, dar nu este primordial. Ne dorim să mergem cât mai departe. Vom trata competiția cu respect, așa cum am făcut-o și primul joc la Arad. Nu am amenajat jucători, decât cei care au avut probleme, dar au fost în lot.

Voi juca în continuare în Cupă cu jucătorii care sunt apți, chiar dacă jucăm din trei în trei zile în acea perioadă. Ne dorim să mergem mai departe, dar nu este un obiectiv așa clar. Am și primă de play-off, să fiu sincer. Da, este adevărat. Sunt sincer, v-am răspuns”, a concluzionat Eugen Neagoe la FANATIK SUPERLIGA.

Eugen Neagoe a dat verdictul în lupta la titlu în SuperLiga

