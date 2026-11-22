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. Debutul lui Mauricio Pochettino pe banca ”diavolilor roșii” a fost umbrit încă după primele 10 minute, când Dominik Szoboszlai a deschis scorul.

Presa din Anglia dă de pământ cu Manchester United la debutul lui Pochettino

”Cormoranii” au controlat partida de pe Anfield, iar a doua reușită a venit după doar trei minute, prin Florian Wirtz. Golurile lui Rio Ngumoha, din minutul 66, și cel al lui Victor Munoz, din minutul 82, au stabilit scorul final, 4-0. Astfel, criza lui Manchester United se adâncește, iar jurnaliștii din Marea Britanie nu au avut milă de ”diavolii roșii”.

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La finalul partidei, publicația a avut remarci dure la adresa lui : ”Debutul de coșmar al lui Pochettino! Manchester United a îngenunchiat în 13 minute contra lui Liverpool”. Jurnaliștii au explicat motivul pentru care prima parte a rezolvat soarta partidei de pe Anfield.

”Prima repriză a meciului dintre Liverpool și Manchester United s-a transformat într-un adevărat coșmar pentru oaspeți. Oamenii lui Mauricio Pochettino nu numai că au primit de două ori, dar și-au pierdut unul dintre fundași la doar șapte minute de la începutul meciului”.

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Nici jurnaliștii de la nu au minimizat proporțiile eșecului de pe Anfield. Aceștia au titrat: ”Mauricio Pochettino suferă un spectacol de groază în primul meci, cei zece oameni ai săi fiind învinși pe Anfield”. În articol sunt inserate mai multe imagini cu tehnicianul argentinian fiind exasperat de cursul partidei.

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Manchester United se afundă în ”zona roșie”

”Diavolii roșii” au avut un debut de coșmar cu Mauricio Pochettino pe bancă. Totuși, situația din campionat arată că echipa nu își mai permite prea mulți pași greșiți fără ca presiunea să crească la cote alarmante. În prezent, Manchester United se află pe locul 19, cu numai 8 puncte obținute în 11 partide. Diferența față de ultima clasată, Crystal Palace, este de numai o lungime.

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Pentru elevii lui Mauricio Pochettino urmează duelul din etapa 5 a Ligii Campionilor, contra celor de la Sporting Lisabona, în Portugalia, miercuri 25 noiembrie, de la ora 21:00. Manchester United speră să schimbe calculele în Premier League la finalul săptămânii viitoare. Mai precis, ”diavolii roșii” vor primi vizita lui Brentford, pe Old Trafford, sâmbătă, 28 noiembrie, de la ora 17:00.