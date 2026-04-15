A înnebunit internetul! Gol fabulos din rabona, direct în vinclu. Video

Execuție incredibilă în Maroc! Driss El-Jabli a marcat un gol spectaculos din rabona, din afara careului, și a intrat direct în cursa pentru trofeul Puskás 2026.
Alex Bodnariu
15.04.2026 | 08:45
Uluitor. Cum a putut să înscrie un fundaș marocan
Un fundaș central s-a înscris cu șanse reale în cursa pentru trofeul Puskás. Probabil cel mai frumos gol al anului 2026 a fost înscris în campionatul Marocului, acolo unde Driss El-Jabli a semnat o execuție fabuloasă în duelul dintre Maghreb Fez și Wydad AC. L-a învins pe portarul advers cu o rabona din afara careului.

Faza a venit pe final, la scorul de 0-0 între Maghreb Fez și Wydad. El-Jabli a primit mingea în afara careului și a ales o soluție neașteptată. Fără să stea prea mult pe gânduri, a trimis un șut din rabona care s-a oprit în plasa porții. Goalkeeperul nu a avut timp să își dea seama ce s-a întâmplat.

Golul a făcut rapid înconjurul internetului și a fost distribuit de mai multe pagini și conturi dedicate fotbalului. Reușita este cu atât mai ieșită din comun cu cât vine din partea unui jucător defensiv. Execuția este una extrem de complicată, întrucât este nevoie de multă forță în picior pentru ca mingea să prindă o asemenea viteză.

Premiul Puskás a mai fost câștigat pentru un gol din rabona

Driss El-Jabli este un fotbalist marocan, în vârstă de 28 de ani, care evoluează pentru Maghreb Fez, în prima ligă din Maroc. Nu are nici măcar o selecție la naționala țării sale și, în toată cariera, a evoluat doar în campionatul Marocului.

În urmă cu mulți ani, pe când evolua la Spurs, Erik Lamela surprindea apărările cu astfel de execuții. De altfel, atacantul argentinian chiar a luat un premiu Puskás după ce a trimis mingea în poartă din rabona, pentru cel mai frumos gol al anului, marcat spectaculos într-un derby cu Arsenal.

Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
