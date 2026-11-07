Sport

A înotat 1.448 de kilometri printre rechini și furtuni! Povestea femeii care a reușit o performanță incredibilă

Alexa Serdan
07.11.2026 | 08:00
A inotat 1448 de kilometri printre rechini si furtuni Povestea femeii care a reusit o performanta incredibila
SPECIAL FANATIK
Ea e sportiva care a înotat 111 zile. Sursa foto: Instagram. Colaj: Fanatik
Femeia care a scris istorie după ce a traversat înot întreaga lungime a litoralului statului californian. A înfruntat fenomene meteo extreme.
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Catherine Breed și-a propus să atingă un obiectiv semnificativ și a ales să înoate 1.448 de kilometri. Sportiva din SUA a trecut printre rechini și furtuni violente, povestea ei ajungând pe primele pagini ale ziarelor.

Femeia care a scris istorie după ce a înotat 1.448 kilometri

În urmă cu aproximativ 4 luni Catherine Breed (33 ani) a luat decizia să înoate începând de la granița cu Oregon. Înotătoarea americană a intrat în apă și a început o călătorie periculoasă care a adus-o în fața multor obstacole. Vreme de 111 zile a înfruntat fenomene meteo violente și a fost nevoită să ocolească rechinii.

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Călătoria ei a fost mai lungă din această cauză pentru că a trebuit să stea departe inclusiv de capcanele pentru crabi. A evitat un râu poluat, dar a reușit să înoate de-a lungul întregii coaste a Californiei, parcurgând aproximativ 1.448 de kilometri. Expediția ei a început pe 1 iulie 2026, reușind să înoate până la cinci ore pe zi.

A înotat în stilul crawl, în permanență având o echipă de sprijin alături. Asociația Mondială de Înot în Ape Libere (World Open Water Swimming Assn.) i-a monitorizat traseul și i-a filmat progresul. Femeia a parcurs în medie 15,6 kilometri pe zi. În cele 111 zile ale expediției a avut 18 zile de pauză, pentru odihnă sau pentru că nu a putut înainta din cauza vremii nefavorabile.

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Ea a înotat la o distanță de aproximativ 5-8 kilometri de țărm. Curenții oceanici din nordul Californiei, care se deplasau spre nord, au fost una dintre cele mai mari provocări pentru sportivă. Aceștia i-au îngreunat înaintarea spre sud. De asemenea, condițiile din Pacificul de Est, influențate de fenomenul El Nino, i-au complicat traseul. Femeia originară din zona Golfului San Francisco a trebuit să-și schimbe strategia de mai multe ori pentru a ajunge la final. A fost nevoită să înoate spre nord pe anumite porțiuni, pentru a compensa distanțele pe care nu le putea parcurge în direcția dorită. În plus, a fost scoasă din apă în repetate rânduri pentru că erau rechini în apropierea ei. În schimb, a avut câteva întâlniri „foarte magice” cu delfinii și leii de mare.

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Cum a reușit să ajungă la țărm

Organizatorii au anunțat că sportiva a evitat problemele medicale pe parcursul expediției sale. Catherine Breed nu a fost înțepată de meduze și nici nu a suferit accidentări. Pentru a putea face față efortului fizic, sportiva a consumat peste 6.000 de calorii pe zi. Spre finalul distanței a luat antibiotice pentru a preveni eventualele infecții provocate de apele poluate din apropierea graniței dintre California și Mexic. Călătoria sportivei s-a încheiat la trei mile de țărm pentru a evita canalizarea și poluarea din râul Tijuana. Prin urmare, sportiva americană a devenit prima persoană care a înotat pe toată lungimea Californiei.

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„A fost un moment emoționant. M-am simțit atât de mândră de echipă și, cu siguranță, am simțit un amestec de bucurie, dar și de ușurare că s-a terminat și că am reușit”, a declarat înotătoarea pentru The Times, într-o convorbire telefonică din San Diego, relatează Los Angeles Times.

Sportiva a organizat o petrecere pentru a sărbători această reușită. Mai mult decât atât, admiratorii care au așteptat-o la țărm, pe nisip, la final, au fost încurajați să o ovaționeze cu voce tare de pe plajă. În schimb, întrebată dacă ar recomanda această experiență, americanca a avut un răspuns vehement, spunând că nu ar face-o.

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În schimb, îi încurajează pe oameni să intre în ocean în orice mod care îi face să se simtă confortabil, nu neapărat să înoate. Aceasta a recurs la acest sfat în calitate de fostă sportivă de performanță. Ea a crescut în Pleasanton, California, și este absolventă a Universității din California, Berkeley. A făcut parte din echipa de înot a universității, alături de care a obținut numeroase distincții.

Din păcate, a fost nevoită să renunțe la pasiunea sa din cauza unor leziuni suferite la genunchi. După absolvire, însă, a decis să revină la înot și a început să organizeze traversări înot în ape deschise. Multe dintre acestea au avut loc în zona Golfului San Francisco.

Motivul pentru care a plecat în expediție

Catherine Breed a avut și un alt obiectiv dincolo de atingerea unei performanțe incredibile, acela de a atrage atenția asupra protejării mediului. Sportiva a vrut să tragă un semnal de alarmă asupra fragilității ecosistemelor oceanice. De asemenea, a dorit să pună punctul pe „i” și legat de importanța conservării mediului marin.

Pasionată de mare încă din copilărie, înotătoarea a adunat un palmares interesant până acum. Americanca a bifat nouă recorduri în ape deschise. În plus, deține cel mai rapid timp de traversare a lacului Tahoe, aflat la granița dintre California și Nevada. În concluzie, speră să fie o inspirație pentru ceilalți oameni.

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Alexa Serdan
Alexa Serdan
Alexa Serdan este un jurnalist care și-a început colaborarea cu FANATIK în luna mai 2019. În trecut a avut scurte asocieri cu ciao.ro, ultima-ora.ro și hyperflash.ro.
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