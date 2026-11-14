„A insistat cu jucători care nu l-au ajutat!” Reacție dură după ce Gică Hagi l-a titularizat din nou pe Ianis

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Gabi Balint (63 de ani) s-a pronunțat cu privire la tendința lui Gică Hagi (61 de ani) de a se baza pe fotbaliști cu care a mai lucrat în trecut. Selecționerul României l-a titularizat pe fiul său, Ianis, în meciul cu Polonia, dar și pe Florinel Coman, care nu se află în cea mai bună formă la echipa de club, Al Gharafa.

Verdict dur după ce Gică Hagi l-a titularizat pe Ianis în meciul cu Polonia

Gabi Balint a analizat primul 11 aliniat de Gică Hagi pentru partida cu Polonia. „Nu spun că Gică nu are afinități, orice antrenor are cu jucătorii cu care a lucrat mai mult. Are încredere mai multă în ei, îl cunosc, el îi cunoaște foarte bine, probabil să gândește că unii jucători dau sută la sută datorită faptului că a lucrat mult timp cu ei. (n.r. nu ar fi trebuit să îl pună în gardă rezultatele de până acum?) Asta trebuie să îi dea de gândit, pentru că a insistat cu niște jucători apropiați sufletește care nu l-au ajutat așa cum se aștepta.

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Dar nu prea avem jucători, mi-aș dori să avem o națională de 30 de jucători, echilibrați pe posturi, ca să îi dea bătaie de cap. Dar sunt atât de puțini. Unii nu joacă, alții nu sunt în formă, alții nu sunt la lot, pentru că sunt accidentați. Eu întotdeauna încerc să fiu obiectiv, dar când e vorba de Gică, îmi pun mănușile, am și eu o afinitate pentru el. E parte din sufletul meu”, a afirmat acesta la . Gabi Balint a fost coechipier cu Gică Hagi la Steaua, iar mai apoi a făcut parte din staff-ul său în primul mandat la națională, dar și la mai multe echipe de club.

Cum a comentat Gabi Balint surprizele lui Gică Hagi

Cele mai mari surprize din primul 11 al României pentru sunt Lisav Eissat și Florinel Coman, Gică Hagi preferând să îi lase pe bancă pe Nicușor Bancu și Daniel Bîrligea. Gabi Balint a comentat deciziile luate de selecționer. „Cred că Gică a gândit-o mai mult pe contraatac, de asta l-a titularizat pe Coman, are mai multă viteză.

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La Eissat nimeni nu s-ar fi gândit, Bancu e poate cel mai bun jucător român din campionat, dar să ne aducem aminte de meciul tur, când a avut mari probleme defensive. Gică s-a gândit să se apere mai bine”, a afirmat fostul internațional pentru sursa menționată. FANATIK a dezvăluit în exclusivitate .