A intrat beată în direct și a ajuns virală! Imagini incredibile cu jurnalista de la Jocurile Olimpice de iarnă. Video

Jocurile Olimpice de iarnă Milano Cortina 2026 sunt în plină desfășurare. Cum sportivi de peste tot din lume concurează pentru medalii, jurnaliștii s-au deplasat în Italia pentru a fi aproape de ceea ce se întâmplă în satul olimpic. O fază în direct cu o ziaristă aflată în stare de ebrietate a făcut înconjurul lumii.

O jurnalistă a intrat beată în direct

Jocurile Olimpice de iarnă Milano Cortina 2026 au adus în prim-plan o secvență uluitoare. Danika Mason, jurnalistă la Channel Nine din Australia, a intrat beată în direct, iar imaginile s-au răspândit rapid.

Acest nefericit eveniment s-a produs marți seara (dimineața în Australia). Danika Mason a intrat în direct la televiziunea unde activează, însă spectatorii au rămas vizibil surprinși de faptul că jurnalista era în stare de ebrietate.

Aflată în direct, jurnalista a vorbit despre prețul cafelei din Italia, subiect care nu avea nicio legătură cu Jocurile Olimpice de iarnă, eveniment la care fusese trimisă pentru a urmări sportivii.

„Sincer, prețul cafelei de aici este destul de rezonabil; va trebui să ne obișnuim cu prețul cafelei din Statele Unite. Cât despre iguane, nu sunt sigură unde ne aflăm cu această poveste”, a spus Danika Mason.

Prezentatorul emisiunii Today a înțeles imediat situația și a ales să intre în jocul colegei sale, distrându-se vizibil: „Uite, frigul chiar creează probleme, nu-i așa? Parcă nici nu-ți mai poți mișca buzele”.

Social media has lit up with speculation after popular Channel 9 sports and rugby league host Danika Mason appeared on morning television struggling to get her words out while covering the Winter Olympics in Italy.⁣

⁣

Danika Mason, scuze în fața întregii lumi

A doua zi după nefericitul eveniment, jurnalista a intrat în direct și și-a cerut scuze pentru cele întâmplate. Danika Mason a expus că din cauza frigului a decis să consume băuturi alcoolice. Totodată, această întâmplare a adus aminte de .

„Vreau să-mi iau un moment, dacă este posibil, să-mi cer scuze. De asemenea, am vrut să le mulțumesc tuturor celor care m-au contactat. Sunt bine, sunt doar puțin jenată. Nu ar fi trebuit să beau ceva, mai ales în aceste condiții: e frig, suntem la altitudine și probabil că nici faptul că nu am luat cina nu a ajutat. Dar vreau să-mi asum întreaga responsabilitate, acesta nu este standardul pe care mi l-am stabilit”, a mărturisit jurnalista.

Moderatorul emisiunii a amintit faptul că imaginile au devenit virale și a glumit cu colega sa că este deja o legendă: „Nu-ți face griji. Hai să mergem mai departe! Ești deja o legendă în toată lumea”.

Prim-ministrul Australiei, amuzat de cele întâmplate

Deși nu a fost profesionalist momentul la TV, prea puțini au fost cei care au criticat intervenția jurnalistei. Publicul din Australia s-a amuzat pe această temă, inclusiv prim ministrul Anthony Albanese declarându-se „Pro-Danika”.

Entuziasmul jurnalistei este, până la un punct, justificat. Aflată la Jocurile Olimpice de iarnă Milano Cortina 2026, ea a asistat la cele mai importante rezultate obținute vreodată de Australia la o singură ediție a Jocurilor Olimpice de iarnă.

Până în acest an, Australia cucerise doar 6 medalii de aur la Jocurile Olimpice de iarnă. Ediția de la Milano Cortina este prima din istorie unde sportivii australieni cuceresc trei medalii de aur. Performanța anterioară data de la Vancouver 2010, unde Australia pleca acasă cu două medalii de aur.

În prezent, Australia ocupă un surprinzător loc 12 în clasamentul medaliilor, având în palmares trei medalii de aur, două de argint și una de bronz. a.