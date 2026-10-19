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„A intrat frica în toți!” Profeţia bombă a lui Mitică Dragomir despre votul de învestire a Guvernului Luca Niculescu

Daniel Spătaru
19.10.2026 | 20:02
A intrat frica in toti Profetia bomba a lui Mitica Dragomir despre votul de investire a Guvernului Luca Niculescu
EXCLUSIV FANATIK
Mitică Dragomir consideră că, de frica anticipatelor, mulţi parlamentari vor vota guvernul Luca Niculescu Foto: colaj Fanatik
Dumitru Dragomir a analizat la "Profețiile lui Mitică" şansele de învestitură ale Guvernului Luca Niculescu și calculele politice care se fac înaintea ședinței decisive din Parlament.
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Votul pentru învestitura Guvernului Luca Niculescu se va da în Parlament marţi, 20 octombrie, începând cu ora 14.00. Calculele arată că premierul desemnat ar obţine, cel puţin pe hârtie, cele 233 de voturi necesare pentru a fi validat, dar întotdeauna există factorul surpriză în astfel de momente. Dumitru Dragomir a comentat la „Profeţiile lui Mitică” întreaga situaţie politică şi jocurile de culise din spatele acestui vot.

Mitică Dragomir, despre votul decisiv pentru viitorul Guvern

După cinci luni şi jumătate România ar putea avea din nou un guvern cu drepturi depline. Totul depinde de votul ce va fi dat marţi în camerele reunite ale Parlamentului, iar şansele ca de această dată propunerea de premier făcută de Nicuşor Dan să fie acceptată sunt foarte mari, după cum constată Mitică Dragomir.

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„Normal şi drept, trece. Anormal, ar trebui să nu treacă. Şi atunci, ăştia care zic să nu voteze se bazează pe faptul că Nicuşor Dan nu se ţine de cuvânt că dizolvă Parlamentul şi că va face alegeri anticipate. Dar Nicuşor dacă a apucat să scoată pe gură că vor fi alegeri anticipate dacă nu trece Luca Niculescu – şi chiar dacă se scufundă pământul aşa va face – fiindcă nu vrea să i se facă nas ca al lui Pinocchio”, este analiza făcută de fostul şef al LPF.

Mitică Dragomir consideră că nici AUR, nici USR nu vor sută la sută alegeri anticipate

Plecând de la aceste considerente, „Oracolul de la Bălceşti” este de părere că Guvernul Niculescu va fi votat de mulţi parlamentari care nu vor alegeri anticipate. „Eu spun, vor fi alegeri anticipate dacă nu trece guvernul ăsta. Dar convingerea mea este că trece, pentru că a intrat frica în toţi”, este profeţia lui Mitică Dragomir.

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Pe de altă parte, el consideră că nu este în interesul multor aleşi să îşi înceteze mandatul după doar doi ani. „Nici AUR şi nici USR nu vor sută la sută alegeri anticipate. Pentru că un sfert, poate chiar jumătate, dintre cei care sunt parlamentari nu vor mai fi. De la toate partidele”, a mai spus el.

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„Oracolul de la Bălceşti” a atras atenţia că de viitoarele mişcări politice atârnă însuşi viitorul politic al preşedintelui. „Nicuşor, dacă nu declanşează anticipate dacă pică guvernul Luca Niculescu, nu mai obţine al doilea mandat. Nici nu cred că poate să îşi termine mandatul”, a avertizat Mitică Dragomir.

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"A intrat frica în toți!" Profeţia bombă a lui Mitică Dragomir despre votul de învestire a Guvernului Luca Niculescu

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Daniel Spătaru
Daniel Spătaru
Daniel Spătaru este redactor pe zona de Actualitate la Fanatik. A debutat în presă la Sportul Românesc, în 1997, iar în aprilie 1998 și-a continuat munca de jurnalist la secția Sport a ziarului Cotidianul. Și-a început cariera în online în 2009, la realitatea.net, iar din 2011 a lucrat pentru romaniatv.net.
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