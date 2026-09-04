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Peluza Nord de la FCSB, decizie radicală după gestul lui Vali Creţu: “Este şantaj! Ai simulat că eşti mare stelist”

Gheorghe Mustață a lansat un atac dur la adresa lui Valentin Crețu după scandalul cu Arnold Garita și cererea de mărire salarială făcută lui Gigi Becali.
Alex Bodnariu
04.09.2026 | 11:55
Peluza Nord de la FCSB decizie radicala dupa gestul lui Vali Cretu Este santaj Ai simulat ca esti mare stelist
EXCLUSIV FANATIK
Valentin Crețu și-a pus galeria în cap! Mustață, atac devastator după cererea de mărire: „Să stea acasă!”
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Valentin Crețu și-a pus suporterii FCSB în cap după ce fotbalistul i-a cerut o mărire de salariu lui Gigi Becali. Liderul galeriei, Gheorghe Mustață, este de părere că fundașul dreapta trebuia dat afară după scandalul cu Arnold Garita.

Valentin Crețu, pus la punct de liderul galeriei FCSB! „A intrat în direcția șantajului”

Valentin Crețu a fost în centrul unui scandal uriaș la FCSB înaintea meciului cu UTA Arad. Fundașul dreapta a avut un conflict cu Arnold Garita la antrenament, iar Mihai Stoica a intervenit pentru a calma situația. Soția lui Crețu a reacționat public și l-a acuzat pe managerul general că l-ar fi amenințat pe jucător. Gigi Becali a decis inițial să-l scoată pe Crețu din lot, iar fundașul nu a fost convocat la eșecul cu UTA, scor 1-3. Patronul FCSB s-a răzgândit însă rapid și l-a reprimit la antrenamente.

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Povestea a luat apoi o turnură total neașteptată. Becali a dezvăluit că, imediat după ce a fost reprimit la echipă, Crețu i-ar fi cerut o mărire de salariu de la 10.000 la 15.000 de euro pe lună. Fundașul i-ar fi transmis patronului că și-a dat „viața” pentru FCSB și că, dacă mai este dorit titular, vrea încă 5.000 de euro lunar.

Valentin Crețu și-a pus galeria în cap! Mustață, atac devastator după cererea de mărire: „Să stea acasă!”

Gheorghe Mustață, liderul Peluzei Nord, a vorbit la FANATIK SUPERLIGA despre situația lui Valentin Crețu. Acesta este de părere că fotbalistul a comis o greșeală gravă și a anunțat că nu va mai fi susținut de galerie până în momentul în care își va cere scuze.

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„Noi am spus-o și o repetăm. Orice fotbalist, indiferent de nume, care a fost exclus din lot pentru că nu a respectat deciziile din vestiar să își vadă de drum. Asta au făcut Crețu și Tavi Popescu. Crețu a făcut și gestul de a cere mărirea salariului pentru a juca titular. A intrat în direcția șantajului. Asta, pentru mine, înseamnă că a simulat gesturile făcute pentru suporteri. A pierdut tot ce a construit. Să ceri 5.000 de euro pe lună ca să joci titular… Sună a șantaj. El a făcut gesturile pe care le-a făcut. Dacă e exclus din lot, să plece. Nu e normal.

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Niciodată în istoria clubului nu s-a întâmplat ce s-a întâmplat între Crețu și Garita. Niciodată nu și-a permis cineva să jignească un jucător de culoare. Lucrurile astea nu au cum să rămână nesancționate. Crețu trebuia să se comporte normal față de colegi. Să stea acasă. Pentru noi nu mai este așa de bine primit. Se rupe vestiarul. Încep unii cu fițe și figuri”, a spus Gheorghe Mustață la FANATIK SUPERLIGA.

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Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
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