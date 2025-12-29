Titularul lui Dinamo, încântat de derby-urile cu FCSB: „Atunci am simțit că luăm titlul!”

ADVERTISEMENT

Unul dintre titularii lui Dinamo a intrat în ultimele 6 luni de contract, însă a făcut o predicție tare. Cine este jucătorul care, după ce a învins fosta campioană a României, a început să creadă în titlu.

Titularul de la Dinamo nu poate uita derby-urile cu FCSB

Liber de contract în vara anului 2024, Kennedy Boateng a semnat atunci cu Dinamo și a devenit treptat unul dintre cei mai buni fundași centrali din SuperLiga.

ADVERTISEMENT

Fotbalistul african, , a intrat în ultimele 6 luni ale înțelegerii sale cu echipa din „Ștefan cel Mare”. La final de an, el a mărturisit care au fost cele mai tari meciuri din 2025, iar răspunsul său a fost unul ferm.

„(n.r. – Cele mai bune meciuri făcute în 2025) Cred că meciurile cu FCSB, o victorie în derby și un egal fără gol primit. M-am simțit foarte confortabil pe teren și foarte concentrat, nu doar pentru că a fost vorba de marele derby, ci pentru că m-am străduit din toate puterile să fac un meci de nivel maxim, împreună cu coechipierii mei, ca să ne bucurăm suporterii!”, a spus Kennedy Boateng pentru

ADVERTISEMENT

Meciul care l-a făcut pe Kennedy Boateng să creadă că Dinamo va lua titlul

Kennedy Boateng, , a trăit deja multe meciuri intense la Dinamo. Fundașul central a dezvăluit că l-a făcut să creadă că echipa din „Ștefan cel Mare” va lua titlul.

ADVERTISEMENT

„La meciul cu CFR Cluj din noiembrie, când am câștigat de la 0-1 pe Arena Națională, cu două goluri înscrise în minutul 90 și în prelungiri, explozia de la final m-a făcut să mă simt de parcă am devenit campioni, am simțit că luăm titlul! O atmosferă incredibilă cu suporterii noștri, ceva greu de imaginat că poți trăi!”, a mai spus Boateng.

Ce a spus Zeljko Kopic despre Kennedy Boateng

Zeljko Kopic a vorbit de asemenea despre fotbalistul său. Antrenorul lui Dinamo l-a evidențiat pe Boateng pentru progresul făcut de când a semnat cu bucureștenii. Croatul a mai spus că este firesc ca prestațiile togolezului să fi atras atenția echipelor din străinătate.

ADVERTISEMENT

„Boateng are contract până în vară, o să vedem ce se întâmplă. Ce pot să spun e că, la fel ca și alți jucători, el și-a ridicat nivelul de când a venit. E normal să fie interes pentru el, are multe calități”,