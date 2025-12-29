Sport

Titularul lui Dinamo, încântat de derby-urile cu FCSB: „Atunci am simțit că luăm titlul!”

Fotbalistul aflat în ultimele 6 luni de contract cu Dinamo a spus totul despre situația sa la echipă. Ce predicție a făcut pentru finalul sezonului după meciul care i-a dat aripi.
Mihai Dragomir
29.12.2025 | 09:52
Titularul lui Dinamo incantat de derbyurile cu FCSB Atunci am simtit ca luam titlul
ULTIMA ORĂ
Titularul lui Dinamo a spus când a început să creadă, de fapt, în titlu. Sursa Foto: Colaj FANATIK.
ADVERTISEMENT

Unul dintre titularii lui Dinamo a intrat în ultimele 6 luni de contract, însă a făcut o predicție tare. Cine este jucătorul care, după ce a învins fosta campioană a României, a început să creadă în titlu.

Titularul de la Dinamo nu poate uita derby-urile cu FCSB

Liber de contract în vara anului 2024, Kennedy Boateng a semnat atunci cu Dinamo și a devenit treptat unul dintre cei mai buni fundași centrali din SuperLiga.

ADVERTISEMENT

Fotbalistul african, care a făcut un anunţ despre prelungirea contractului cu Dinamo, a intrat în ultimele 6 luni ale înțelegerii sale cu echipa din „Ștefan cel Mare”. La final de an, el a mărturisit care au fost cele mai tari meciuri din 2025, iar răspunsul său a fost unul ferm.

„(n.r. – Cele mai bune meciuri făcute în 2025) Cred că meciurile cu FCSB, o victorie în derby și un egal fără gol primit. M-am simțit foarte confortabil pe teren și foarte concentrat, nu doar pentru că a fost vorba de marele derby, ci pentru că m-am străduit din toate puterile să fac un meci de nivel maxim, împreună cu coechipierii mei, ca să ne bucurăm suporterii!”, a spus Kennedy Boateng pentru Prosport.

ADVERTISEMENT
Fostul preşedinte al Curţii, Augustin Zegrean, despre actuala decizie a CCR: „Duminica nu...
Digi24.ro
Fostul preşedinte al Curţii, Augustin Zegrean, despre actuala decizie a CCR: „Duminica nu se judecă nicăieri în lume”

Meciul care l-a făcut pe Kennedy Boateng să creadă că Dinamo va lua titlul

Kennedy Boateng, despre care FANATIK a anunțat în exclusivitate că are oferte din străinătate, a trăit deja multe meciuri intense la Dinamo. Fundașul central a dezvăluit că remontada cu CFR Cluj de pe Arena Națională din etapa a 15-a l-a făcut să creadă că echipa din „Ștefan cel Mare” va lua titlul.

ADVERTISEMENT
Legendarul Cristian Gațu s-a recăsătorit la 80 de ani! Fosta soție l-a pus...
Digisport.ro
Legendarul Cristian Gațu s-a recăsătorit la 80 de ani! Fosta soție l-a pus să plătească 100.000 de euro

„La meciul cu CFR Cluj din noiembrie, când am câștigat de la 0-1 pe Arena Națională, cu două goluri înscrise în minutul 90 și în prelungiri, explozia de la final m-a făcut să mă simt de parcă am devenit campioni, am simțit că luăm titlul! O atmosferă incredibilă cu suporterii noștri, ceva greu de imaginat că poți trăi!”, a mai spus Boateng.

Ce a spus Zeljko Kopic despre Kennedy Boateng

Zeljko Kopic a vorbit de asemenea despre fotbalistul său. Antrenorul lui Dinamo l-a evidențiat pe Boateng pentru progresul făcut de când a semnat cu bucureștenii. Croatul a mai spus că este firesc ca prestațiile togolezului să fi atras atenția echipelor din străinătate.

ADVERTISEMENT

„Boateng are contract până în vară, o să vedem ce se întâmplă. Ce pot să spun e că, la fel ca și alți jucători, el și-a ridicat nivelul de când a venit. E normal să fie interes pentru el, are multe calități”, spunea Zeljko Kopic la începutul lunii decembrie.

Ionel Dănciulescu a plonjat cu Jeep-ul în Lacul Morii: “M-a salvat maşina! Am...
Fanatik
Ionel Dănciulescu a plonjat cu Jeep-ul în Lacul Morii: “M-a salvat maşina! Am sărit 50 de metri în aer”
Atacantul de națională pe care Adrian Mutu îl vede ideal pentru echipele din...
Fanatik
Atacantul de națională pe care Adrian Mutu îl vede ideal pentru echipele din SuperLiga. „Un jucător de valoare. Ar face diferența!”
Titularul FCSB-ului l-a cucerit total pe Mihai Stoica: „Este cea mai mare surpriză...
Fanatik
Titularul FCSB-ului l-a cucerit total pe Mihai Stoica: „Este cea mai mare surpriză din istoria modernă a fotbalului românesc!”
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
Parteneri
Zeljko Kopic amenință că pleacă de la Dinamo! Cu ce l-a supărat Andrei...
iamsport.ro
Zeljko Kopic amenință că pleacă de la Dinamo! Cu ce l-a supărat Andrei Nicolescu
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 116 de pagini de emoții + Calendar Sportiv 2026 + Catalog Champions League CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!