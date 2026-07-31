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A intrat și a făcut diferența! Meci mare făcut de unul dintre preferații lui Hagi de la echipa națională

Internaționalul român a început meciul pe banca de rezerve, dar a intrat la pauză și a contribuit decisiv la revirimentul echipei sale, care s-a calificat în turul trei al Ligii Europa
Catalin Oprea
31.07.2026 | 08:00
A intrat si a facut diferenta Meci mare facut de unul dintre preferatii lui Hagi de la echipa nationala
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Vlad Dragomir e om de bază la naționala României FOTO facebook
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Vlad Dragomir este unul dintre eroii lui Pafos, formație care a eliminat Hajduk Split, în turul doi preliminar al Ligii Europa. Internaționalul român a contribuit decisiv la succesul echipei sale care a eliminat una dintre cele mai titrate echipe din Croația.

Vlad Dragomir este unul dintre eroii lui Pafos

Hajduk câștigase meciul tur cu 2-0 și părea favorită la calificare. Mai ales că rezistase cu doar un gol primit până în ultimul minut de joc. În prelungirile partidei, Vlad Dragomir a inventat o pasă de gol pentru Goldar, care a stabilit scorul final, 2-0.

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S-a intrat în cele două reprize de prelungiri, unde ciprioții au mai marcat de două ori. Pafos a câștigat cu 4-0, după ce Biel și Coreea au stabilit scorul final al unui meci nebun, în care internaționalul român a fost unul dintre cei mai buni fotbaliști de pe teren.

Deși, în mod normal, Dragomir este căpitanul echipei, el a început meciul pe banca de rezerve. A intrat în minutul 45 și joscul său și-a pus amprenta asupra scorului final. Dragomir a început al șaslea sezon la Pafos, unde a ajuns după ce a jucat în Italia, la Perugia și Entella.

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Ciprioții se vor duela cu Red Bull Salzburg

Fotbalistul de 27 de ani mai are contract cu Pafos până în iunie 2028. El este stabilit în Cipru, unde s-a însurat cu o localnică, împreună având doi copii. Cota de piață a lui Vlad Dragomir este de două milioane de euro.

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În turul următor, Pafos va întâlni echipa austriacă Red Bull Salzburg, pentru calificarea în play-offul competiției. Meciurile sunt programate pe 6 august, respectiv 13 august.

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Vlad Dragomir (8 selecții) a devenit titular la națională, în mandatul lui Mircea Lucescu. El a fost folosit 90 de minute și de Gică Hagi, în meciul cu Țara Galilor, din luna iunie, și se anunță unul dintre pilonii naționalei în Liga Națiunilor, competiție care începe pe 25 septembrie.

Programul României în Liga Națiunilor

  • Suedia – România, 25 septembrie (21:45)
  • România – Bosnia și Herțegovina, 28 septembrie (21:45)
  • Polonia – România, 2 octombrie (21:45)
  • România – Suedia, 5 octombrie (21:45)
  • România – Polonia, 14 noiembrie (21:45)
  • Bosnia și Herțegovina – România, 17 noiembrie (21:45)
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