A intrat și a făcut diferența! Meci mare făcut de unul dintre preferații lui Hagi de la echipa națională

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Vlad Dragomir este unul dintre eroii lui Pafos, formație care a eliminat Hajduk Split, în turul doi preliminar al Ligii Europa. Internaționalul român a contribuit decisiv la succesul echipei sale care a eliminat una dintre cele mai titrate echipe din Croația.

Vlad Dragomir este unul dintre eroii lui Pafos

Hajduk câștigase meciul tur cu 2-0 și părea favorită la calificare. Mai ales că rezistase cu doar un gol primit până în ultimul minut de joc. În prelungirile partidei, Vlad Dragomir a inventat o pasă de gol pentru Goldar, care a stabilit scorul final, 2-0.

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S-a intrat în cele două reprize de prelungiri, unde ciprioții au mai marcat de două ori. Pafos a câștigat cu 4-0, după ce Biel și Coreea au stabilit scorul final al unui meci nebun, în care internaționalul român a fost unul dintre cei mai buni fotbaliști de pe teren.

Deși, în mod normal, Dragomir este căpitanul echipei, el a început meciul pe banca de rezerve. A intrat în minutul 45 și joscul său și-a pus amprenta asupra scorului final. Dragomir a început al șaslea sezon la Pafos, unde a ajuns după ce a jucat în Italia, la Perugia și Entella.

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GOAL FOR PAFOS IN ADDED TIME!!!!! Goldar heads in to make it 2-1 Pafos, 2-2 on agg. — THIS IS MAPPA: CYPRUS FOOTBALL PODCAST (@ThisIsMappa)

Ciprioții se vor duela cu Red Bull Salzburg

Fotbalistul de 27 de ani mai are contract cu Pafos până în iunie 2028. Cota de piață a lui Vlad Dragomir este de două milioane de euro.

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În turul următor, Pafos va întâlni echipa austriacă Red Bull Salzburg, pentru calificarea în play-offul competiției. Meciurile sunt programate pe 6 august, respectiv 13 august.

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Vlad Dragomir (8 selecții) a devenit titular la națională, în mandatul lui Mircea Lucescu. și se anunță unul dintre pilonii naționalei în Liga Națiunilor, competiție care începe pe 25 septembrie.

Programul României în Liga Națiunilor