A întrerupt interviul lui Messi pentru a-i transmite un mesaj înainte de finala Argentina – Spania. Reacția sud-americanului

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A doua semifinală de la Campionatul Mondial din SUA, Mexic și Canada, dintre Argentina și Anglia, a fost una dramatică și extrem de tensionată. Sud-americanii s-au impus cu 2-1, după ce în minutul 85 era 0-1. În ciuda clinciurilor numeroase între jucătorii celor două formații, după meci au apărut și momente de fair-play. Un fotbalist englez a fost un exemplu de sportivitate. Ce i-a spus lui Leo Messi, chiar în timp ce acesta acorda un interviu în fața jurnaliștilor.

Fotbalistul din naționala Angliei care a surprins pe toată lumea după ce a întrerupt un interviu al lui Messi. Ce i-a spus starului Argentinei

Pe durata celor peste 100 de minute (90 + prelungirile acordate de arbitrul american Ismail Elfath), între jucătorii Argentinei și cei ai Angliei au existat numeroase momente tensionate. Au fost faulturi dure, dispute fizice, verbale, atât în timpul partidei, cât și după fluierul de final. La cabine, jucătorii s-au mai calmat, iar sportivitatea a primat.

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în favoarea sud-americanilor, a fost, cum era de așteptat, cel mai ”vânat” jucător de către presă. Chiar în timp ce starul lui Inter Miami acorda un interviu în fața jurnaliștilor, acesta a fost întrerupt pentru câteva clipe de un englez cu care s-a duelat pe arena din Atlanta.

Marc Guehi (26 de ani), jucător la Manchester City, a făcut un gest de mare clasă, apreciat de toată lumea. Englezul a trecut pe lângă Messi în timp ce jucătorii Angliei se îndreptau spre autocar pentru a se întoarce la hotel și i-a urat succes legendarului fotbalist, înainte de marea finală contra Spaniei, care are loc duminică, 19 iulie, la New York.

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”Baftă în finală!”, i-a spus Guehi starului Argentinei, conform . Leo Messi, deși surprins la prima vedere, și-a întrerupt imediat interviul pentru a-l saluta pe Guehi, răspunzând: ”Mulțumesc, ne mai vedem”. A fost un gest extrem de elegant din partea lui Guehi, mai ales având în vedere ce tensiune uriașă a fost pe parcursul meciului.

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England defender Marc Guehi to Lionel Messi after the game: “Goodluck in the final” 🗣️Leo Messi: “Thanks, see you” — The Sports Pulse (@Tsportspulse)

Lionel Messi, ”Omul Meciului” Argentina – Anglia 2-1, din semifinalele Cupei Mondiale 2026

Nicio surpriză miercuri la Atlanta. Lionel Messi a făcut din nou ceea ce știe el mai bine: a fost magistral. În semifinala dintre Argentina și Anglia, veteranul de 39 de ani a fost desemnat omul meciului după o prestație la nivel înalt. Căpitanul Argentinei a arătat încă o dată de ce este considerat cel mai mare fotbalist din istorie. Deși Anglia a deschis scorul și era la 5 minute de marea finală, Messi a fost ”motorul” revenirii Argentinei.

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La finalul celor 90 de minute, Messi a oferit două pase decisive care au întors soarta partidei. În primă fază, l-a găsit excelent pe Enzo Fernandez pentru egalare, iar apoi i-a pus pe cap mingea lui Lautaro Martinez. Jucătorul lui Cristi Chivu de la Inter a înscris golul victoriei. La final, prestația lui Messi a fost lăudată atât de specialiști, cât și de presa internațională.

După meci, inclusiv căpitanul Angliei, Harry Kane, . În weekendul care urmează, Argentina va înfrunta Spania pe 19 iulie, pe stadionul MetLife din New York/New Jersey. Messi vrea să aducă în țara lui al doilea titlu consecutiv Mondial. Anglia va juca cu Franța pe 18 iulie, în meciul pentru locul 3.