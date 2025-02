„A învățat ce înseamnă subalternul”. Mitică Dragomir, cuvinte tari despre Meme Stoica și Gigi Becali

FCSB are o perioadă excelentă în care reuşeşte să facă faţă cu brio pe două fronturi: campionat şi Europa League. , după victoria de la Buzău, scor 2-0.

“Meme Stoica are sânge în instalaţie. Se ceartă cu toată lumea, e conducător”

Dumitru Dragomir îl laudă pe . În direct la “Profeţiile lui DON Mitică”, fostul şef al Ligii Profesioniste a dezvăluit că Stoica a învăţat ce înseamnă să fii subaltern:

“Meme Stoica are sânge în instalaţie. Se ceartă cu toată lumea, e conducător. Aşa trebuie să fii conducător. Este şi priceput. Eu zic că a învăţat ce înseamnă subalternul.

Asta este foarte greu. Dacă eşti un tip orgolios… Eu am fost greu de strunit toată viaţa mea. Şi asta a fost din cauza orgoliului prost pe care l-am avut. De altfel, l-a avut şi el. Când n-ai nimic, ai doar orgoliul prostesc.

“În viaţa asta, este imposibil să nu ai un stăpân”

Trebuie să o laşi mai moale. El a învăţat târziu. În viaţa asta, este imposibil să nu ai un stăpân. Că eşti prim-ministru, ai un stăpân. Dacă eşti preşedinte ai mai mulţi stăpâni. A învăţat Meme să fie subaltern.

Am învăţat şi eu asta. Am fost obligat să învăţ lecţia asta. Am lucrat în locuri speciale, de exemplu la Scorniceşti. Puteam să fac valuri mari. Făceam o dată, a doua oară nu mai apucam”, a dezvăluit Dragomir la “Profețiile lui DON Mitică”.

Dragomir: “Eu îl propun pe Gigi la Federația Română de Fotbal să-i dea carnetul de antrenor emerit “

Mitică Dragomir l-a lăudat pe Gigi Becali pentru schimbările pe care le-a făcut în ultimele meciuri, atât cu PAOK Salonic, cât şi cu Gloria Buzău. Fostul şef al Ligii propune, mai în glumă, mai în serios, să i se dea titlul de antrenor emerit:

„Eu îl propun pe Gigi la Federația Română de Fotbal să-i dea carnetul de antrenor emerit sau să-i dea titlul de antrenorul ultimilor 35 de ani. Pe onoarea mea! Păi nu vezi ce schimbări a făcut?

E copilul norocului! Ce schimbări a făcut! Au fost niște schimbări… și cu PAOK, și cu Buzăul. A făcut schimbările și a câștigat meciul. Într-un cadru festiv, într-o transmisie live, FRF trebuie să mă cheme pe mine și să-i dau trofeul”, a spus Dumitru Dragomir.

