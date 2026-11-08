A inventat o metodă incredibilă de a trișa în sport! A fost prins pe cameră, iar echipa sa a fost retrogradată

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Cricketul din Anglia a fost zguduit de un scandal uriaș. Brian Devine (38 de ani), un jucător amator care a păcălit un arbitru printr-un gest uluitor, a fost suspendat timp de doi ani. Nici echipa sa nu a scăpat de sancțiuni.

A păcălit arbitrul pocnind din degete! Metoda incredibilă prin care un jucător de cricket a trișat

Englezii au fost martori la un caz de . S-a lăsat cu sancțiuni drastice, după ce Brian Devine a fost filmat pocnind din degete pentru a influența deciziile arbitrilor. El a fost suspendat pentru doi ani. Scandalul, izbucnit în vara lui 2026, s-a încheiat vineri, 6 noiembrie, când conform , echipa secundă a clubului Saltburn Cricket Club a fost retrogradată, iar gruparea a primit și o amendă.

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Scandalul a început în iulie, când s-au întâlnit echipele secunde ale Saltburn și Norton, din liga regională North Yorkshire and South Durham. Brian Devine a fost surprins de camerele video în timp ce pocnea din degete exact când mingea trecea pe lângă bâta unui adversar.

Devine încerca astfel să imite zgomotul produs de contactul mingii cu bâta, iar încât arbitrul să creadă că adversarul a atins-o. Cum mingea a fost apoi prinsă de un coechipier, arbitrul a dictat eliminarea jucătorului de la Norton.

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Imaginile au devenit virale, iar Devine s-a ales cu porecla „Clicky Ponting”, o trimitere ironică la Ricky Ponting, unul dintre cei mai cunoscuți jucători din istoria cricketului australian. După aceea au mai apărut și alte înregistrări cu situații asemănătoare, iar organizatorii competiției au deschis o anchetă disciplinară.

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Sancțiuni drastice după scandalul din cricket

Investigațiile au durat luni de zile, iar comisia disciplinară a decis suspendarea lui Brian Devine până pe 29 septembrie 2028. Interdicția se aplică tuturor activităților de cricket organizate sub autoritatea England and Wales Cricket Board. Sportivul nu are dreptul să joace, să antreneze, să arbitreze sau să ocupe alte funcții oficiale în cricket pe durata suspendării.

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Nici Saltburn Cricket Club nu a scăpat nepedepsit. Echipa secundă a fost retrogradată în al treilea eșalon al competiției regionale de cricket și va începe sezonul 2027 cu o penalizare de 60 de puncte. Clubul a fost amendat și cu 300 de lire sterline.