După ce a reușit să învingă cancerul, acum se pregătește pentru un frumos capitol de viață: va deveni mamă! Prezentatoarea TV a împărtășit cu toată lumea bucuria de a fi însărcinată.

A învins cancerul, iar acum va deveni mamă! Prezentatoarea TV a anunțat că este însărcinată

La doi ani după ce a învins cancerul, Luciana Indre de la Prima TV a anunțat că este însărcinată! Prezentatoarea TV a împărtășit primele poze cu burtica și atât ea, cât și soțul ei, Octavian, sunt în al nouălea cer!

Luciana Indre a fost depistată cu cancer mamar în 2021, în urma unui control de rutină. După operația de dublă masectomie și urmarea tratamentului recomandat, prezentatoarea emiusiunii „Sănătate cu stil’

La scurt timp după ce , viața ei s-a schimbat complet. Ea l-a cunoscut pe Octavian, care i-a devenit soț anul trecut, iar acum, cei doi vor deveni părinți pentru prima dată.

Luciana Indre este însărcinată și radiază de bucurie! Ea a postat primele imagini cu burtica de gravidă de rețelele de socializare. Prezentatoarea de la Prima TV spune că șansa de a fi mamă este o binecuvântare.

„Iulie 2024. Au trecut doi ani de când am primit vestea ca m-am vindecat. Doi ani in care am primit atât de multe binecuvântări de la viață, însă cea mai mare va sosi in curând, aceea de a fi mamă’, a transmis Luciana Indre pe contul ei de Instagram, potrivit

În 2023, cei doi au făcut cununia civilă, iar în luna mai din 2024, cuplul a avut parte de o nuntă de vis. Și-au unit destinele în fața altarului și au sărbătorit alături de cei dragi într-un eneviment de neuitat.

În ziua mare, toată lumea a admirat cât de bine arătau împreună. Ea strălucea într-o rochie lungă, cu un voal care o făcea să arate ca o adevărată prințesă, iar el era elegant într-un costum impecabil croit.

„Am pasit mai departe in viata, de aceasta data in fata altarului. Cu mai mari emotii, dar la fel de recunoscatori pentru ca Dumnezeu ne-a unit. Multumim tuturor celor care au ales sa fie alaturi de noi si povestea noastra care… merge mai departe pe drumul familiei. Sa fim cu totii sanatosi si fericiti!’, a transmis Luciana Indre prin mesajul postat în mediul online.