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A învins cancerul și va participa la Cupa Mondială! Povestea incredibilă a fotbalistului căruia medicii nu i-au dat șanse prea mari de viață

Fotbalul mondial a produs întotdeauna povești cu adevărat emoționantei, iar unul dintre jucătorii care va participa la Cupa Mondială este un adevărat exemplu de învingător
Catalin Oprea
10.06.2026 | 09:15
A invins cancerul si va participa la Cupa Mondiala Povestea incredibila a fotbalistului caruia medicii nu iau dat sanse prea mari de viata
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Jayson Nelson a învins cancerul și va fi la Cupa Mondială FOTO X
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Jayden Nelson a fost un copil care s-a luptat cu o formă rară de cancer, la doar 18 luni, căruia medicii i-au spus că nu are aproape nicio șansă să trăiască, cu atât mai puțin să devină sportiv. Acum, extrema în vârstă de 23 de ani a fost convocat la echipa națională a Canadei, pentru Cupa Mondială din 2026.

Canadianul Jayden Nelson a învins de două ori cancerul

Oportunitatea lui Nelson a venit  după ce mijlocașul ofensiv, Marcelo Flores, fost jucător al echipei Arsenal, a suferit o ruptură a ligamentului încrucișat anterior și a plecat acasă. Prin urmare, antrenorul Jesse Marsch a decis să-l cheme pe Nelson ca înlocuitor al acestuia.

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Jucătorul de la Austin FC a arătat o formă impresionantă în MLS, confirmată cu golul său din victoria Canadei împotriva Uzbekistanului, în ultimul amical. Viteza, abilitatea de a dribla și stilul său exploziv i-au atras laude din partea staff-ului tehnic și a specialiștilor.

Nelson a participat la cantonamentul echipei naţionale canadiene, de la Charlotte, la sfârşitul lunii mai, jucând în ultimele două meciuri de pregătire împotriva Uzbekistanului, scor 2-0 – unde a marcat al doilea gol, şi Irlandei, scor 1-1. El însă nu a fost păstrat în lotul final, de 26 de jucători, anunţat iniţial de către antrenorul Canadei, Jesse Marsch, dar a revenit după accidentarea lui Flores.

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Jayden Nelson are și o poveste de viață extraordinară. La doar 18 luni, el a fost diagnosticat cu o formă rară de cancer la nivelul testiculelor. Boala a recidivat ulterior și s-a răspândit la plămâni, punându-i viața în pericol.

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Fotbalistul de 23 de ani este complet vindecat

Potrivit spuselor lui Nelson, medicii nu i-au dat prea multe șanse  de a trăi, cu atât mai puține de a deveni sportive de performanță. Chiar și menținerea unei vieți normale și active era considerată foarte dificil pentru el. Cu toate acestea, cu o voință puternică și un tratament prelungit de chimioterapie, jucătorul în vârstă de 23 de ani a depășit boala și a este complet vindecat.

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Fotbalistul spune că experiența sa este o motivație pentru a trăi pozitiv în fiecare zi. Nelson a recunoscut că nu își amintește prea multe despre perioada de tratament pentru că era prea mic, dar poveștile pe care i le-a spus familia l-au emoționat întotdeauna. De aceea, nu se ferește să-și împărtășească povestea, pentru a inspira copiii care se luptă cu boli sau cu alte situații dificile în viață.

Atacantul a jucat în Europa, la Rosenborg

Cariera lui Jayden Nelson a avut, de asemenea, câteva momente de cotitură notabile. După ce a debutat în fotbalul canadian, a jucat în Europa, pentru Rosenborg, apoi s-a întors în America de Nord. În ianuarie 2025, s-a alăturat echipei Austin FC, plecând de la Vancouver Whitecaps și a devenit rapid unul dintre jucătorii cei mai buni ai echipei.

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În ciuda unor accidentări, suferite la începutul sezonului, Nelson a perseverat și visul de a reprezenta Canada la Cupa Mondială s-a îndeplinit când a primit un telefon de la antrenorul Jesse Marsch. El crede că selecționerul Canadei nu numai că l-a ajutat să-și îmbunătățească abilitățile profesionale, dar a creat și un mediu pozitiv pentru dezvoltarea tinerilor jucători. Iar de aici până la rezultatele bune ale Canadei nu a fost decât un pas.

La Cupa Mondială din 2026, Canada se află în Grupa B, alături de Bosnia – Herțegovina, Qatar și Elveția.

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