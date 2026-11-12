Sport

A învins echipa lui Chivu în instanță, dar problemele continuă! Situație incredibilă pentru un club din România

Alex Bodnariu
12.11.2026 | 23:40
A invins echipa lui Chivu in instanta dar problemele continua Situatie incredibila pentru un club din Romania
SPECIAL FANATIK
Inter Sibiu a câștigat procesul cu Inter Milano după trei ani de dispute juridice
A câștigat procesul cu echipa lui Cristi Chivu, dar problemele sunt departe de a se fi încheiat! Un club din România se lovește de un nou obstacol în instanță.
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Inter Sibiu a câștigat procesul cu Inter Milano, însă lupta pentru recuperarea identității istorice nu s-a încheiat! După trei ani de dispute juridice cu gigantul italian, clubul din Liga 3 se confruntă cu noi probleme, de această dată în România. Deși a obținut o hotărâre definitivă favorabilă, gruparea sibiană încă nu poate folosi oficial numele Inter.

Inter Sibiu a câștigat procesul cu Inter Milano după trei ani de dispute juridice

Un club din Liga 3 a reușit să câștige o bătălie juridică împotriva uneia dintre cele mai importante echipe din fotbalul european. Inter Milano a contestat dreptul grupării sibiene de a utiliza denumirea și elementele de identitate asociate numelui Inter, iar conflictul a ajuns în instanță.

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După trei ani de procese, sibienii au avut câștig de cauză. Pe 2 martie 2026, Curtea de Apel București a respins apelul formulat de italienii de la Inter Milano, iar hotărârea a rămas definitivă. Astfel, gruparea sibiană a obținut o victorie importantă în încercarea de a-și recupera numele istoric.

Numele Inter Sibiu are o istorie care nu are legătură cu fotbalul italian. Denumirea provine de la întreprinderea Independența și cartierul Terezian, unde aceasta își desfășura activitatea. Echipa a evoluat opt sezoane consecutive în prima divizie, a terminat pe locul 4 în 1991 și a cucerit Cupa Balcanică în același an.

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Inter Sibiu, noi probleme în instanță! De ce nu poate folosi oficial numele istoric

Deși a câștigat procesul cu Inter Milano, clubul sibian nu a scăpat de problemele juridice. Gruparea evoluează în continuare sub denumirea oficială Inter Stars, iar conducerea încearcă să obțină aprobarea necesară pentru schimbarea definitivă a numelui în Inter.

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În martie, reprezentanții clubului sperau că schimbarea denumirii va putea fi realizată până la începutul noului sezon. Opt luni mai târziu, problema nu a fost rezolvată, iar conducerea este hotărâtă să continue demersurile pentru recuperarea identității istorice.

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Teodor Birț, noi dezvăluiri despre procesul cu Inter Milano: „Vom reuși!”

Teodor Birț, omul din spatele proiectului Inter Sibiu și fostul conducător al lui FC Hermannstadt, a vorbit despre conflictul cu italienii. Acesta a explicat că reprezentanții clubului din Milano au contestat utilizarea numelui, siglei și culorilor, deși identitatea echipei românești are o istorie proprie. „În momentul în care am pornit acest proiect, am avut surpriza să primim notificări cum că nu avem acordul celor de la Inter Milano să folosim sigla, culorile și numele. Nu am fost de acord cu aceste măsuri”, a explicat Teodor Birț.

Conducătorul sibienilor este convins că echipa va reuși să își recupereze definitiv denumirea, în ciuda obstacolelor întâmpinate în România. „După trei ani de procese am reușit să avem o sentință definitivă, pe care acum ne chinuim să o folosim și să schimbăm pentru totdeauna numele, dar instanțele din România sunt destul de greu de convins. Dar vom reuși, e ceea ce trebuie să se întâmple, e o normalitate și lupta de trei ani în instanță nu a fost zadarnică și asta își doresc sibienii, ca acest club să se numească Inter”, a declarat Teodor Birț, potrivit Ora de Sibiu.

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Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
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