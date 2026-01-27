A învins FCSB categoric, iar acum a fost dat afară!

ADVERTISEMENT

FCSB a jucat în acest sezon din Europa League contra lui FC Basel. Elvețienii tocmai ce au anunțat că l-au demis pe antrenorul Ludovic Magnin. Vezi pe Fanatik.ro toate detaliile.

Antrenorul care a învins FCSB a fost dat afară. Anunțul lui FC Basel

O nouă demitere în rândul antrenorilor din fotbalul internațional. FC Basel, echipa aflată pe locul 4 în campionatul Elveției și pe locul 27 în Europa League, nu are parte de cel mai grozav sezon până acum, motiv pentru care conducerea a decis să facă o schimbare după ultimul meci.

Chiar dacă Basel a învins cu 4-3 FC Zurich în ultima etapă, Ludovic Magnin, antrenorul care s-a aflat pe banca clubului la , a fost demis. De vină au fost rezultatele anterioare, inconstante.

„În urma performanțelor inconsistente de la sfârșitul anului trecut, redresarea așteptată nu s-a materializat în ciuda muncii intense depuse de staff-ul tehnic și a unei bune pregătiri de iarnă. Din cauza lipsei de progres sportiv, FC Basel 1893 a decis să schimbe antrenorul principal. Clubul va anunța succesorul cât mai curând posibil.

FC Basel 1893 dorește, de asemenea, să-i transmită sincere mulțumiri lui Ludovic Magnin pentru angajamentul său deosebit și pasionat față de club. Îți dorim tot binele, atât pe plan personal, cât și profesional, Ludo!”, a fost mesajul celor de la Basel, pe

Cum a reacționat fostul antrenor al lui Basel

Elvețianul în vârstă de 46 de ani a transmis de asemenea un mesaj după despărțirea de Basel. Acesta este recunoscător pentru tot ce a realizat și trăit alături de club, indiferent de ultima perioadă care s-a concluzionat cu plecarea sa.

„Aș dori să mulțumesc sincer FC Basel pentru șase luni fantastice, în ciuda a tot. Am putut experimenta ce înseamnă acest club pentru oraș și locuitorii săi și, bineînțeles, a-ți lua rămas bun este dificil. Le urez echipei, staff-ului și întregului club tot binele pentru restul sezonului și le mulțumesc tuturor celor care m-au susținut în perioada petrecută la FCB”, a mai spus Ludovic Magnin.

Ironiile lui Xherdan Shaqiri după golurile din Basel – FCSB 3-1

Xherdan Shaqiri a ieșit la rampă în meciul cu FCSB, marcând o „dublă”. după victoria obținută, având un mesaj categoric:

„N-aș spune că a fost neapărat o luptă grea, dar, cu siguranță, am fi putut marca încă o dată sau de două ori, asta e clar!”, spunea Xherdan Shaqiri după FC Basel – FCSB 3-1.