A jucat 10 meciuri în Liga Campionilor în toamnă și poate fi înlocuitorul lui Adrian Șut la FCSB. Exclusiv

FCSB a găsit mijlocaș defensiv care să îl înlocuiască pe Adrian Șut, transferat iarna aceasta la Al Ahli. Fotbalistul care ar putea veni la campioana României are 10 meciuri în Liga Campionilor și i-a dat gol lui Inter
Cristi Coste, Cristian Măciucă, Marian Popovici
12.01.2026 | 16:20
A jucat 10 meciuri în Liga Campionilor în toamnă și poate fi înlocuitorul lui Adrian Șut la FCSB.
Mihai Stoica a anunțat în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA că FCSB a găsit înlocuitor pentru Adrian Șut. Mijlocașul care ar urma să vină la gruparea roș-albastră este unul de foarte mare valoare.

Cine poate fi înlocuitorul lui Adrian Șut la FCSB

FANATIK a aflat în exclusivitate cine poate fi omul care să îl înlocuiască la FCSB pe Adrian Șut, după ce mijlocașul în vârstă de 26 de ani a fost transferat la Al Ahli în schimbul sumei de 1,5 milioane de euro. Mutarea lui Șut la liderul din Emiratele Arabe Unite a fost dezvăluită în exclusivitate de FANATIK.

Varianta care ar putea suplini plecarea lui Șut este Ofri Arad (27 de ani), fotbalist rămas liber de contract după despărțirea de Kairat Almaty. Mijlocașul defensiv este internațional israelian și a jucat sezonul acesta în UEFA Champions League cu campioana Kazahstanului.

Arad a evoluat în șase partide din preliminarii și în patru din grupa principală. În plus, „închizătorul” din „Țara Sfântă” i-a dat gol lui Inter pe „Giuseppe Meazza” în înfrângerea suferită de Kairat Almaty, scor 1-2. Ofri Arad are dublă cetățenie, atât israeliană, cât și germană.

El este fotbalist de picior drept, măsoară 181 cm și poate evolua nu doar pe postul de mijlocaș defensiv, ci și pe cel de fundaș central. Deși a evoluat de 10 ori pentru prima reprezentativă a Israelului, Arad nu a jucat în „dubla” cu România din preliminariile lui EURO 2024, când „tricolorii” au obținut calificarea la turneul final.

Ofri Arad este un fotbalist învățat să câștige trofee. În Israel a ieșit campion de trei ori cu Maccabi Haifa, în timp ce, în Kazahstan, la Kairat Almaty, a luat două titluri și o Supercupă.

Ofri Arad se potrivește descrierii lui Mihai Stoica

Ofri Arad se potrivește perfect descrierii pe care Mihai Stoica a făcut-o la FANATIK SUPERLIGAIsrelianul este mijlocaș defensiv, a rămas liber în această iarnă, a evoluat la nivel înalt în cupele europene, iar, conform transfermarkt.com, cota sa de piața este de 1.200.000 de euro.

Vom aduce un număr 6. Avem unul deja, dar nu știm ce șanse avem, deocamdată. Ne-a transmis că ia în calcul să vină, dar deocamdată, trebuie să vadă dacă nu cumva acceptă o ofertă de pe alt continent pe bani foarte mulți. Ezită, dar așteptăm.

E un jucător care a jucat într-o competiție europeană și a făcut-o bine sezonul acesta și care a terminat contractul acum! Este jucător liber. Va implica banii către el și un salariu bun. Are o cotă mare”, a declarat Mihai Stoica.

  • 10 selecții are Ofri Arad în naționala de seniori a Israelului
  • 2 jucători a pierdut FCSB în această iarnă, pe Adi Șut și Malcom Edjouma
Cristi Coste este Redactor-Șef la Fanatik, cu o experiență de peste 25 de ani în presă, ultimii 15 ani și în online. A realizat ani de zile emisiuni de radio la Sport Total FM și a co-realizat, alături de Horia Ivanovici, emisiunea Fanatik Show, iar în ultimii ani emisiunea Fanatik SuperLiga.
