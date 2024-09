A jucat 12 ani pentru naționala României, acum e bucătar la MasterChef! A luat șorțul cu un preparat atipic: „Dietele sunt pentru oameni bolnavi”

Un fost internațional român de rugby a furat show-ul la MasterChef România. Este vorba despre Andrei Rădoi (37 de ani), care cu un prepărat gustos și sănătos.

Andrei Rădoi i-a dat pe spate pe jurații de la MasterChef! Fostul rugbyst a jucat 12 ani pentru naționala României

Andrei Rădoi e depedent de sport chiar și după ce a încheiat cariera de rugbyst profesionist. Fostul „stejar” își continuă pasiunea ajutând oameni în calitate de preparator fizic și de antrenor personal. Cum sportul și alimentația sănătoasă merg mână în mână, Rădoi a urmat și cursuri de nutriție, descoperind astfel pasiunea pentru gătit.

Din acest motiv s-a înscris la MasterChef România și a reușit să îi impresioneze pe jurații Sorin Bontea, Florin Dumitrescu şi Cătălin Scărlătescu. Fostul taloner a pregătit un preparat la care niciunul dintre Chefi nu se aștepta: clătite proteice cu iaurt și căpșuni, un mic dejun care oferă toți nutrienții de care un om are nevoie, atunci când își începe ziua.

„Tu m-ai dezamăgit pe mine. Înainte rugbyștii veneau și voiau un mușchi de vacă, un mușchi de porc.. Acum vii tu și spui că îți plac clătitele”, a spus , când a văzut ce a gătit Andrei Rădoi.

Scărlătescu a fost primul care a mers să încerce clătitele proteice: „Poate pentru tine or fi dietetice. Dar mie nu mi seamănă nimic a dietă aici”. „Păi asta vreau să inspir oamenilor. Să îi facă să înțeleagă că dietele reprezintă o parte restrictivă.

Și dietele sunt pentru oameni bolnavi. Bolnavul trebuie să mănânce restrictiv că are o patologie. Noi trebuie să mâncăm gustos și sănătos”, a fost replica promptă a fostului rugbyst.

În schimb, ceilalți doi jurați au fost ceva mai „prietenoși” cu Andrei. Lui Florin Dumitrescu a părut că îi place din plin preparatul fostului rugbyst, care a excalamat: „Gata! I-au crescut mușchii și i-a scăzut burtica! Oprește-te, te rog, lasă și celorlalți”.

„Nu m-ai convins deloc” / „M-ai făcut să gust pentru prima dată din ceva ce am evitat”

După ce fiecare dintre cei trei chefi au terminat de gustat clătitele proteice, a început un mic schimb de replici între jurați și fostul rugbyst.

Cătălin Scărlătescu: „Din punctul meu de vedere, gastronomic vorbind, nu m-ai convins absolut deloc. Noi la MasterChef căutăm ceva fantastic”.

Andrei Rădoi: „Eu zic că am adus ceva extrem de interesant și mai mult decât fantastic. De ce? Pentru mine, fantastic este un lucru primordial pe lumea asta, pe care nu putem să îl dobândim prin alt mod. Să dobândim sănătate cu așa ceva, pentru mine e fantastic”.

Sorin Bontea: „Ai mare dreptate, dar dacă eram într-o clinică de sănătate era ceva. Dar noi suntem bucătari. Nu suntem salvatorii României. Noi suntem Chefi, gătim. Nouă ne place mâncarea”.

În cele din urmă, când s-a încheiat polemica, Cătălin Scărlătescu i-a dat un NU lui Andrei Rădoi, în timp ce, pentru că i-a plăcut gustul, Sorin Bontea a oferit un DA. Votul decisiv i-a aparținut lui Florin Dumitrescu:

„Eu am fost împotriva acestui trend de clătite din orice. Cu banane, cu ovază, cu terci cu orice. Eu vin din zona în care am învățat să gătesc din cărțile de bucate. Tu în momentul ăsta m-ai făcut să gust pentru prima dată din ceva ce am evitat să fac. Pe mine m-ai convins și din partea mea ai un DA și un șorț!”.

Cine e Andrei Rădoi, „stejarul” de la MasterChef

Născut la Baia Mare, Andrei Rădoi a început rugbyul la vârsta de 14 ani călcând pe urmele tatălui său, Paraschiv Rădoi. Fostul tolner a debutat la seniori la CSM Știința Baia Mare, echipă cu care a câștigat trei titluri de campion național și două Cupe ale României.

A mai jucat la Steaua, dar și pentru selecționata Lupii București. În 2013 a semnat cu clubul englez Ealing Trailfinders, din liga secundă, iar în iunie 2015 s-a transferat la Timișoara Saracens (actuala SCM Timișoara), echipă cu care a devenit multiplu campion național și a cucerit mai multe Cupe ale României, ultima în 2022.

Și-a făcut debutul la echipa națională a României într-o partidă de Cupă Europeană a Națiunilor cu Cehia, în martie 2008. Alături de „stejari”, Rădoi a participat la două ediții ale Cupei Mondiale, în 2011 și în 2015.

În iulie 2013, Andrei Rădoi s-a căsătorit cu Ioana Negria, fostă handbalistă la HCM Baia Mare, alături de care are doi copii. Împreună, soții Rădoi duc un stil de viață sănătos. Pe lângă creșterea celor doi micuți, cei doi se dedică complet sportului și nutriției, iar disciplina pe care au dezvoltat-o în acești ani i-au ajutat să facă numeroase sacrificii pentru a-și menține sănătatea și forma fizică.

35 de ani avea Andrei Rădoi, în 2022, anul în care a renunțat la rugby