A jucat 4 sezoane în campionatul Poloniei și îi avertizează pe „tricolori”: „E o diferență imensă față de SuperLiga!”

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FANATIK a stat de vorbă cu Sergiu Hanca (34 de ani), mijlocașul dreapta care în 2019 era cumpărat de Cracovia de la Dinamo. Bun cunoscător al fotbalului polonez, Hanca e convins că România El a jucat în Polonia până în 2022 și a reușit 19 goluri și 20 de pase decisive în cele 115 partide în care a evoluat. a dezvăluit cum Polonia a reușit să facă un salt uriaș la nivelul campionatului intern.

Sergiu Hanca, fostul căpitan al Cracoviei, a prefațat duelul dintre Polonia și România

Sergiu, ai jucat 4 sezoane la Cracovia. Putem să ne revenim cu Polonia după meciurile cu Suedia și Bosnia?

– Dacă nu credem că putem nu știu dacă are rost să ne mai prezentăm. Suntem obligați să avem o reacție și eu rămân optimist că România poate mai mult și că Hagi va reuși să creeze o identitate. Este nevoie de răbdare, ceea ce lumea nu are. E foarte ușor să îți dai cu părerea după două meciuri. Cel mai bun exemplu din fotbalul mondial de acum eu zic că e Bodo Glimt, care a construit ani de zile și a învins cele mai importante echipe din lume.

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Sergiu Hanca știe care sunt marile pericole din naționala Poloniei

Ai peste 100 de meciuri în campionatul Poloniei, cunoști fotbalul de acolo foarte bine. Cum ți se pare naționala Poloniei?

– Nu sunt în cel mai bun moment dacă facem comparație cu ce jucători erau în generația dinainte. Este un schimb de generații la ei și doar Lewandowski și Szymanski, care e al doilea căpitan și joacă la Rennes, Zalewski la Atalanta, Zielinski pe care îl are Chivu la Inter, Bednarek și Kiwior la Porto, jucători de câte 40 de milioane de euro fiecare. Vorbim de diferențe imense de lot din punctul meu de vedere. Plus că ei joacă la aceste echipe. Pietuszewki are la 18 ani o cotă de 25 de milioane de euro și l-a vândut Jagellonia la Porto la doar 17 ani pe 8 milioane de euro și e un jucător fantastic, a făcut ravagii peste tot! Matty Cash e câștigător de Europa League cu Aston Villa.

Ce au în plus acești puști față de ai noștri?

– Campionatul Poloniei este un mediu foarte sănătos, în care se pune accent pe tineri și au toate condițiile de antrenament și refacere, nutriție, mental coach, tot ce trebuie. Asta e marea diferență între noi și ei. Plus pregătire fizică foarte bună. Acolo nu se antrenează copiii pe sintetic. În România copiii și juniorii nu văd iarba!

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Polonia, nucă tare pe teren propriu și marea diferență față de SuperLiga

De ce îți e teamă la meciul ăsta?

– Sunt foarte greu de bătut acasă și e presiune foarte mare din tribune. Și dacă fac un meci mai slab nu există să fie fluierați cum se întâmplă la noi. Va fi mai greu decât în Suedia sau cu Bosnia.

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E diferență foarte mare între campionatul României și al Poloniei?

– Nu este mare, este imensă! De la baze de antrenament, logistică, la drepturi TV, salarii. Nu mai zic de atmosferă, stadioanele sunt arhipline, intensitatea cu care se joacă. Echipa la care s-a dus Kopic dădea în liga a treia și a doua salarii de 10-15.000 de euro, ceea ce la noi sunt salarii mari și doar la cei mai buni jucători de la anumite echipe. Widzew Lodz, în momentul în care pune în vânzare abonamentele, se epuizează toate 15.000 în 30 de minute și plătesc salarii de 1-2 milioane de euro pe an.

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De ce o înfrângere cu Polonia nu ar fi o tragedie

Ce ai învățat în Polonia?

– Să lupt tot timpul pentru locul de titular, chiar dacă sunt într-un moment bun. Așa am ajuns să fiu și căpitan de echipă. Acolo ca străin trebuie să tragi tare și să demonstrezi că ești mai bun decât ei.

O înfrângere în Polonia adâncește și mai mult criza?

– Nu, eu cred că echipa națională acum e în căutări și e nevoie de aceste meciuri pentru a găsi cele mai bune variante și pentru ca Hagi să își facă o idee ce poate juca România și cine este pregătit să îmbrace tricoul ăsta.

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De ce niciun jucător polonez nu vine în România, iar jucătorii care pleacă din SuperLiga acolo nu se impun?

– Nu au cum să vină. De ce să vii la condiții mai proaste și salarii mult mai mici? Ei vor să progreseze și nu ar veni niciodată în România. Campionatul Poloniei este foarte dezvoltat și eu m-am simțit extraordinar acolo, a fost senzațional. Cea mai tare experiență din cariera mea.