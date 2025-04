A jucat accidentat în Rapid – FCSB 1-2, iar problemele s-au agravat: „Cred că l-am pierdut pentru tot restul sezonului”

Seria fără înfrângere a Rapidului pe teren propriu contra rivalei FCSB s-a încheiat duminică seară, după ce . Dincolo de eșecul suferit, Marius Șumudică a primit și o altă veste neplăcută: un fotbalist nu va mai juca în actuala stagiune din cauza problemelor medicale.

Marius Șumudică: „L-am pierdut pe Pașcanu pentru tot restul sezonului”

Alexandru Pașcanu a jucat cu probleme în partida cu FCSB, iar la pauză fundașul nu a mai putut continua și Marius Șumudică l-a introdus în locul său pe sârbul Luka Gojkovic. La conferința de presă desfășurată după finalul jocului, tehnicianul a confirmat faptul că Pașcanu va rata ultimele patru partide din play-off.

„Am fost nevoit să încep în 3 fundași centrali, fiindcă atât Pașcanu, care la pauză a și renunțat, n-a mai putut și este accidentat, cred că l-am pierdut pentru tot restul sezonului, cât și Ciobotariu, au jucat cu infiltrații, au avut probleme medicale.

Am încercat să acopăr zonele mai bine și să joc în 3 fundași centrali. La pauză am schimbat iar, ca la meciul cu CFR, chiar dacă n-aveam niciun atacant, absolut, doar Burmaz care a început jocul, am schimbat, dar am dominat teritorial”, a declarat Marius Șumudică.

Transferat de Rapid în vara anului trecut de la divizionara secundă spaniolă Ponferradina, în schimbul sumei de 350.000 de euro, Alexandru Pașcanu a evoluat în 34 de partide pentru giuleșteni în toate competițiile, marcând trei goluri și oferind o pasă decisivă. Fotbalistul de 26 de ani a debutat anul trecut la prima reprezentativă a României, în victoria cu 4-1 contra Ciprului.

Horia Ivanovici: „Vineri, Paşcanu plângea prin vestiare”

Dincolo de problemele medicale, Alexandru Pașcanu nu a fost pregătit nici din punct de vedere mental pentru meciul cu FCSB. . „Vineri, Paşcanu plângea prin vestiare. Că el nu e pregătit psihic împotriva FCSB-ului.

Spunea că e căzut psihic şi nu ştie dacă mai poate să joace până la finalul campionatului. A ajuns Şumudică să se roage de Paşcanu să joace cu FCSB. Cam cu asta lucrează Şumudică, ăştia sunt marii jucători de la Rapid”, a declarat Horia Ivanovici la FANATIK SUPERLIGA.