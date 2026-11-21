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Diogo Pinto (27 de ani) a ajuns la Dinamo în august, după un început de an pe care vrea să-l uite. Pinto a fost scos în afara lotului la Olimpija Ljubljana din rațiuni contractuale, cu toate că era unul dintre cei mai importanți oameni ai echipei. Din cauza blocajului dintre el și conducere, portughezul n-a jucat de la finalul lui noiembrie 2025 până în iunie, când contractul i s-a terminat. Dinamo l-a „recuperat”, iar Pinto se felicită pentru alegerea făcută în vară.

Într-un interviu acordat în exclusivitate pentru FANATIK, Diogo Pinto își spune povestea completă. De la anii petrecuți alături de Rafa Leao, Ruben Dias sau Joao Felix în naționala U20 a Portugaliei, la trauma pe care a suferit-o în Slovenia și planurile de titlu ale lui Dinamo, Pinto a traversat întregul parcurs al carierei sale. Pinto a marcat deja 5 goluri și a dat o pasă decisivă în 11 apariții pentru Dinamo. 3 dintre reușite au venit în , în grupele Cupei României. Între lusitan și hat-trick există o conexiune care ține de ani buni.

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Diogo Pinto și dragostea la „prima vedere” pentru Dinamo

Diogo, spune-ne cum e la Dinamo!

– Minunat. Am fost primit foarte, foarte bine. Cred că Dinamo este echipa la care m-am simțit cel mai repede ca acasă dintre toate cele la care am jucat. Mă simt minunat. Vreau doar să le mulțumesc tuturor pentru asta. Am avut chimie bună de la început. De când au început negocierile până am ajuns la echipă.

Au durat mult negocierile?

– Nu, s-a întâmplat repede totul. A fost o negociere rapidă. Și pentru că eu chiar îmi doream să vin. Iar după aceea au rămas doar chestiuni contractuale de reglat. Dar asta e normal. A fost, într-adevăr, foarte rapid. Mă bucur că s-a întâmplat așa și că am venit. Probabil a durat o săptămână sau așa ceva. Știam cine este Dinamo. Atunci când am văzut că mă vrea clubul ăsta, mi-am zis: „Cred că e clubul potrivit”. Și, bineînțeles, antrenorul a fost o contribuție mare la decizia mea. Am vorbit cu domnul Campos și m-a convins prin felul în care mi-a spus că vrea să joace, Apoi, am decis știind cât de mare e Dinamo. A fost ușor și a fost într-adevăr rapid, da.

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Care a fost abordarea lui Nuno Campos față de tine? Cum te-a cucerit?

– Încerc întotdeauna să-i cunosc pe antrenorii de la cluburile unde mă duc. Bineînțeles, când e vorba de un antrenor portughez, mi-e mai ușor să mă conectez. Acum, am vrut să văd cum crede Campos că va funcționa echipa, unde mă vede pe mine în proiecția lui. Pentru că știu că pot să joc mai bine într-un anumit tip de fotbal. Bineînțeles, trebuie să mă adaptez la orice fel de joc. Dar ai preferințele tale și, automat, ai un tip de fotbal cu care te conectezi mai bine. Felul în care evoluează echipa și felul în care se raportează la joc sunt foarte asemănătoare cu ceea ce cred eu despre fotbal. Așa că a fost ușor pentru mine.

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Diogo Pinto dă cel mai bun randament în banda stângă a ofensivei.

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Campionatul României a fost unul complet necunoscut pentru tine?

– Nu, pentru că am un prieten foarte bun aici. pe Matos de la FC Argeș. Mă înțeleg foarte bine cu el. Mi-a vorbit mult despre România înainte. De aceea știam unele lucruri. Matos mi-a zis: „O să-ți placă Bucureștiul!” E un oraș frumos. Și da, e adevărat tot ce mi-a zis. Singurul lucru care nu-mi place e traficul. Chiar e singurul lucru. Restul e minunat.

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Despre fotbal ce ți-a spus?

– Că e foarte competitiv. Și el a avut un an foarte bun la FC Argeș. Așa că mi-a zis: „Frate, trebuie să fac încă un sezon de top ca să ajungem amândoi în play-off”. Nu-i merge chiar așa de bine acum cu echipa lui, dar e băiat de top și un jucător extraordinar. Îi doresc tot binele. Ca să revin la ce m-ai întrebat, mi-a spus că e foarte competitivă liga. Oamenii iubesc fotbalul în România. Și asta e într-adevăr foarte adevărat, am simțit-o și eu. Văd tot ce discută oamenii și realizez că în România fotbal e foarte important. Și mă bucur că sunt aici, într-o țară a fotbalului.

Din punct de vedere sportiv, unde ți-a fost cel mai greu? Nu vii după cel mai bun sezon al tău.

– Cea mai mare provocare a fost să revin după ce am stat 10 luni fără să joc. Nu a fost doar partea fizică sau partea de formă, pentru că am muncit mult singur. Dar nu e același lucru când lucrezi singur și când lucrezi cu o echipă. Cred că cel mai greu a fost să-mi recapăt senzația aia de a juca, mișcările. Lucruri simple, cum ar fi, de exemplu, poziționarea corpului în joc sau cum te aștepți la o minge în condiții de adversitate. Chestii de genul ăsta, știi? Aceste mici senzații pe care le ai când joci mult. Cred că asta a fost cel mai greu pentru mine. Credeam că o să-mi ia mai mult timp să ajung la cel mai bun nivel, dar adevărul e că mă simt minunat acum.

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Spuneai de cele 10 luni departe de joc. Nu ești un tip problematic, nu te bați, nu pierzi nopți în afara terenului. Cum a fost pentru tine să știi că n-ai nicio șansă să joci, cu toate că nu ai făcut nimic greșit?

– A fost greu, bineînțeles. Cea mai grea perioadă din cariera mea de fotbalist, cu siguranță. Au trecut prin mai multe faze. În prima, am fost foarte furios din cauza a tot ce se întâmpla. În a doua fază, m-am gândit: „OK, nu pot face nimic. Nu contează dacă sunt furios sau nu. Trebuie să iau asta în mod pozitiv”. Iar a treia fază a fost: „Trebuie să mă pregătesc și să mă întorc, să mă uit spre viitor”. Am trecut prin aceste trei faze și prima a fost cea mai grea, da. Eram furios și acasă, nu acceptam. M-au pus să merg să mă antrenez singur. Mă simțeam foarte rău. Dar a trecut.

Ne poți detalia? Ce s-a întâmplat, mai exact, între tine și Olimpija Lujubljana, fosta ta echipă? De ce te-au marginalizat, cu toate că erai unul dintre cei mai importanți jucători?

– Se întâmplă multe în fotbal. Acum știu, pentru că vorbesc cu mulți oameni care au pățit la fel. Cred că fotbalul trebuie să facă ceva să protejeze mai mult în astfel de situații. Cred că trebuie să protejeze mai mult jucătorii. Federațiile și toți ceilalți trebuie să facă o treabă mai bună în protejarea jucătorilor. A fost o problemă legată de un contract și de durata lui. Asta a fost tot. Nu e nimic altceva. Nu am făcut nimic rău. Dar am suportat consecințele disputei acesteia contractuale. Și putea fi și mai rău, pentru că aș fi putut să stau zece luni pe tușă și nicio echipă să nu mă mai vrea. Nu se știe niciodată. . Am trecut printr-o perioadă grea, dar mă bucur că a rămas în urmă și nici nu mă mai gândesc la asta.

Hat-trick hero din Portugalia pentru Dinamo: Pinto a bătut recordul în doar 11 minute

Cât de aproape ești de cea mai bună versiune a ta?

– Simt că m-am întors, ca să zic așa. Dar știi senzația că poți mereu să obții mai mult, puțin mai mult… Și eu sunt genul de om care nu e niciodată mulțumit cu ce a făcut. Am reușit un hat-trick și am marcat și în meciul următor, dar asta e deja e în trecut. În fotbal, dacă nu o faci din nou și din nou, oamenii își pierd încrederea în tine. Mă simt foarte bine din punct de vedere fizic, mental. Îmi iubesc echipa, îmi iubesc colegii. Și cred că de acum voi fi și mai bun, pentru că totul merge în directția corectă. Dar nu spun că sunt 100%, pentru că nu știu unde e 100% pentru mine, înțelegi? Cred că sunt la un nivel bun, dar cred că pot să mă și îmbunătățesc și mai mult.

Ai vorbit despre hat-trick… Cel cu Chindia, din Cupă, nu a fost primul pentru tine. Ai o conexiune cu triplele. Chiar deții un record, cel mai rapid hat-trick din liga secundă portugheză, în doar 11 minute, când jucai pentru Estrela Amadora.

– Cred că am o relație bună cu golul, e adevărat (râde). Și, cel mai important lucru pentru mine este că atunci când marchez, nu o fac pentru că vreau să o fac cu orice preț. Nu sunt disperat, nu-mi spun non-stop „trebuie să marchez, trebuie să marchez”. Pur și simplu sunt relaxat pe teren, mă bucur de fotbal. Și cu cât mă bucur mai mult de fotbal, cu atât vin mai ușor lucrurile simple. Cu hat-trick-urile… Nu știu, când marchez un gol, încerc să-l marchez și pe al doilea. Dacă nu-l marchez pe al treilea, nu mă supăr (râde). Dar, da, e un lucru frumos să am trei hat-trick-uri la 27 de ani.

Planuri de titlu pentru Dinamo

Ai știut că vii în România să te bați la titlu? Te așteptai să fiți atât de bine poziționați după turul campionatului?

– Când am venit, am știut că merg la o echipă bună. Când am vorbit cu antrenorul Campos, asta a fost unul dintre primele lucruri pe care mi le-a spus, că nu putem să ne gândim la titlu acum, era august. Arătăm bine, Craiova arată și ea bine, Rapid arată bine. Avem multe echipe bune. Dar în România avem sistemul ăsta cu play-off-ul, iar totul aproape că o ia de la zero în play-off. Așa că nu pot să-ți spun că o să luptăm pentru titlu, pentru că e foarte greu de prezis. Ce pot să spun este că vom face tot ce putem, cum facem și acum. Vom continua să jucăm la fel, cu aceleași idei. Nu ne vom schimba doar pentru că am avut un rezultat prost. Nu, vom rămâne fideli mentalității noastre și identității noastre. Dar asta e partea bună a campionatului României, nu știi niciodată ce se va întâmpla. E un campionat atât de strâns!

Voi jucătorii, în vestiar, mai scăpați câte o discuție despre titlu?

– Bineînțeles că ar fi frumos. E ceva palpabil, dar, cum ți-am spus, voi fi sincer cu tine, 100%. Poate crezi că mint și zici că nu vreau să vorbesc despre asta, dar e adevărul. Titlul e atât de departe! Când ai un obiectiv, dar e atât de departe, nu te gândești prea mult la el. Dacă s-ar decide săptămâna viitoare, te-ai gândi la asta. Dar e atât de departe! Pentru noi, e prea departe ca să ne gândim la el.

Ești cu familia în România, ei cum s-au acomodat?

– Toți apropiații mei care au venit aici iubesc orașul. Calitatea vieții e foarte bună. Orașul e frumos. Cum ți-am spus, traficul e oribil. Nebunie! Trebuie să-mi duc fiul la școală dimineața. Îmi ia atât de mult timp! E o nebunie. Dar restul e minunat. Locuiesc aproape de școală, dar trebuie să traversez o zonă foarte aglomerată. De când am venit în România, traficul ăsta nebun e singurul lucru rău pe care pot să-l spun despre România.

Derby Sporting – Benfica în CV-ul lui Diogo Pinto

La începutul carierei, ai trecut pe la ambele mari rivale portugheze, Sporting și Benfica. Ai jucat la U20 pentru Portugalia. Uitându-te la ceea ce se aștepta de la tine, simți că nu ai avut o carieră la nivelul așteptărilor pe care le avea lumea de la tine?

– Cum ți-am spus, știu că pot să fiu la un nivel mai bun decât cel la care sunt. Mereu! Când ești tânăr… Uite, e la fel ca în discuția despre titlu. E atât de departe, că nici nu te gândești cum va arăta cariera ta mai încolo. Eu am știut mereu că vreau să-mi fac o carieră în străinătate, am vrut să joc în afara Portugaliei, acesta a fost un obiectiv al meu. Pentru că în Portugalia, dacă nu joci la cele trei mari cluburi – Sporting, Benfica și Porto, nu poți lupta pentru titluri sau pentru Europa. Și eu prefer să joc în afara țării și să lupt pentru ceva. Sau să ajung în Europa, să câștig. Acesta a fost mereu obiectivul meu. Și adevărul e că sunt mulțumit de cariera mea, chiar mulțumit pentru că știu prin ce am trecut, știu cât de multă muncă a trebuit să depun ca să ajung la nivelul la care sunt. Și sunt pur și simplu recunoscător. Acesta e singurul cuvânt pe care pot să ți-l spun acum: sunt recunoscător.

Ai jucat cu Leo, Ruben Dias, Joao Felix sau Goncalo Ramos, printre ații. Păstrați legătura?

– Da, vorbesc cu cei mai mulți dintre ei. Nu vorbim în fiecare zi, dar cu cei mai mulți, dacă îi sun, sigur răspund la telefon (râde). Avem o relație foarte bună.

Cum a fost să joci pentru cele două mari rivale din Lisabona, Sporting și Benfica?

– A fost minunat. Am fost la Sporting de foarte mic. Sporting și Benfica au mentalități complet diferite. La Benfica sunt mai profesioniști, vor să profesionalizeze mai mult jucătorii și mai repede. Îți dau toate instrumentele din lume ca să muncești. De exemplu, eu le spuneam asta prietenilor mei, la Benfica nu ajungi în vârf decât dacă nu vrei tu, pentru că ei îți dau totul. Iar la Sporting e puțin diferit, în sensul că îți dau mai multă libertate. Te lasă să te exprimi. E bine că am avut acest echilibru în copilăria mea fotbalistică. A fost libertatea de la Sporting atunci când eram puțin mai mic, apoi am avut toate aceste instrumente pentru a fi profesionist. A fost minunat. Cred că o parte importantă din ce sunt acum i se datorează Benficăi, mă gândesc la ce m-au învățat, la cum m-au educat să fiu profesionist.

Inspirație de la Neymar și Ronaldinho

Știu că idolii tăi sunt Neymar și Ronaldinho. Deci să spunem că latura „Sporting” predomină și la tine, libertatea.

– Sigur, îmi plac jucătorii care umplu stadioanele. Când cheltuiești bani pe un bilet, trebuie să vezi ceva diferit, iar acești doi fotbaliști sunt cei mai buni pe care i-am văzut vreodată. Nu l-am văzut pe Maradona și pe ceilalți din generațiile de dinainte, mi-aș fi dorit să-i fi văzut jucând, dar Neymar și Ronaldinho au făcut un lucru care, pentru mine, este esențial. Ei au jucat la cel mai mare nivel, dar au fost mereu fericiți, s-au bucurat de ceea ce au făcut. Nu sunt cei mai buni din toate timpurile, nu sunt Cristiano sau Messi, pentru că nu au cifrele lor, dar se bucură când joacă, iar ăsta, pentru mine, e cel mai important lucru. Bineînțeles, nu voi fi niciodată ca ei, pentru că ei au ajuns la alt nivel. Dar încerc să iau această mentalitate de la ei pe teren, adică trebuie să mă bucur de joc. Bineînțeles, trebuie să-ți îndeplinești sarcinile, să faci ce îți cere antrenorul. Dar dacă nu am această bucurie, eu știu că nu voi juca bine.

Cum ai trăit tu, ca portughez, scandalul care s-a încheiat cu retragerea lui Cristiano Ronaldo de la echipa națională?

– Nu mi-aș fi dorit ca Ronaldo să încheie așa la echipa națională. Cred că ar fi meritat o despărțire ca cea pe care au făcut-o argentinienii pentru Messi. Fă un meci pentru Cristiano și toată țara îl va aplauda, pentru că suntem ce suntem datorită lui. Toți cei care pomenesc Portugalia îl pomenesc pe Cristiano. E cel mai faimos om poate din lume și e portughez. Suntem o țară mică, trebuie să avem grijă de idolii noștri și de reperele noastre, iar Cristiano e cel mai mare. Pentru noi, fotbaliștii, cu atât mai mult. Așa că am fost doar puțin trist pentru el că a ajuns să se termine așa, dar a fost decizia lui, trebuie să o respectăm.

Ce-ți place să faci în afara fotbalului?

– Am început să explorăm puțin mai mult, dar acum copilul meu e la școală, așa că trebuie să mă organizez. Sunt pasionat de gaming. Pentru că pot să fac asta de acasă. Nu-mi place să ies prea mult, soția mea iese mai mult decât mine. Avem câteva locuri preferate în oraș, am fost la câteva restaurante, în centru, dar și la Therme, un centru SPA care ne place foarte mult. Încă vreau să merg la o salină, am văzut că este una în apropiere de București. Trebuie să merg la Brașov, pentru că e frumos. Mai e drumul ăsta cu urși, Transfăgărășanul, vreau să merg și acolo. Îmi place și moda.

Derby-urile sunt „slăbiciunea” lui Pinto în România

Ai fost „injectat” cu spiritul dinamovist? Cunoști rivalitățile dintre cluburi?

– Da, da, trebuie. Trebuie să fiu injectat cu asta, bineînțeles (râde). A fost fantastic să joc derby-ul, cred că a fost la două, trei săptămâni după ce am venit. Diferența de energie e nebună, chiar și în club, pe stadion. Derby-urile le plac fotbaliștilor. Am reușit să câștigăm, a fost o experiență minunată.

Atunci când erai tânăr, mai multe cluburi te-au căutat. Ai fost vreodată aproape de un nume mare din afara Portugaliei?

– O întrebare bună! Nimeni nu m-a mai întrebat asta. Nu cred că am avut vreo ofertă cu adevărat tare. Adică, a fost Anglia atunci când aveam 17 ani, dar era o mutare în academie, nu în fotbalul profesionist. A fost acum mult timp. Chiar dacă sunt încă tânăr, s-au întâmplat multe și nu-mi amintesc tot ce se spunea. În fotbal se spun și se aud multe, nici n-ai cum să le ții minte pe toate.

Diogo Pinto: „Simt că joc cel mai bun fotbal al meu”

Care a fost cea mai bună perioadă din cariera ta? Unde ai jucat cel mai bun fotbal?

– Cred că acum mă bucur cel mai mult de fotbal datorită mentalității și identității echipei noastre. Caracteristicile mele pot fi exploatate mai bine în acest sistem pe care-l folosim. Cele mai bune cifre și goluri, premii, cred că toate au fost la Estrela Amadora. Aveam 21 de ani și jucam în liga a doua. Atunci am marcat și acel hat-trick de care spuneai. După aceea, au mai fost cei trei ani la Olimpija Ljubljana. Am jucat în Europa aproape în fiecare an, am fost campioni. N-o să zic încă mare lucru de sezonul actual, pentru că a trecut abia o treime din el. Dar, la cum mă simt, îl socotesc și pe el.

Ne spui ceva în română?

– Pfff, m-ai luat prin surprindere! „Mulțumesc!” (vorbește în română). Am zis bine? Mai știu câteva. Dar m-ai luat prin surprindere. Voi avea timp să învăț. La antrenamente, vorbim în portugheză, spaniolă, engleză. Doar când ies cu băieții mai exersez. Dar oamenii îmi vorbesc tot în engleză, așa că e puțin greu să învăț limba română. O voi face cu siguranță!