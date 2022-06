A jucat doar un an la Universitatea Craiova, dar nu ar evolua pentru o altă echipă din Liga 1: „Am avut oferte din România”. Exclusiv

Dominik Glavina este unul dintre atacanții aduși la Universitatea Craiova de către Devis Mangia. Ajuns la vârsta de 29 de ani, fostul jucător al oltenilor evoluează în prezent la Medimurje Cakovec, formației din ligile inferioare din țara sa natală, Croația.

A jucat doar un an la Universitatea Craiova, dar nu ar evolua pentru o altă echipă din Liga 1: „Am avut oferte din România”

FANATIK a stat de vorbă cu fostul jucător al Universității Craiova, Dominik Glavina, atacantul care era văzut drept un înlocuit perfect pentru Elvir Koljici, atunci când vârful oltenilor era indisponibil din cauza accidentărilor. Croatul a venit în iarna anului 2018 la formația din Bănie, după un sezon excelent în Slovenia la Rudar Velenje, cu 16 goluri.

Dominik Glavina a declarat în exclusivitate pentru FANATIK că deși a mai avut oferte din Casa Pariurilor Liga 1 a refuzat să joace pentru o altă formație din România, după perioadă petrecută la Universitatea Craiova. Atacantul croat a evoluat pentru formația din Bănie în perioada 2018-2019, însă a reușit să strângă doar patru apariții în tricoul „alb-albaștrilor”.

Care este impresia pe care ți-a lăsat-o fotbalul din România?

– În România este un nivel foarte bun, cu jucătorii foarte buni. La Craiova am avut parte de un stadion cu un public minunat, care punea presiune pe adversari și complica meciul pentru ei.

Ai avut așteptări mari când ai venit la Universitatea Craiova?

– Am avut așteptări foarte mari când am venit la Craiova. Pentru mine este cel mai bun club pentru care am evoluat și am doar amintiri frumoase cu această echipă. Sunt trist că nu am dat tot cea am putut la acel moment, dar am fost și accidentat în acea perioadă, dar asta este viața, uneori nu este exact cum ne așteptăm.

Cum te-ai simțit în perioada petrecută la Universitatea Craiova?

– Când am venit în Craiova am fost a doua opțiune pentru postul de atacant, pe care evolua Koljic, unul dintre cei mai buni jucători din Liga 1. Am venit într-o echipă foarte bună, puternică, cu un antrenor excelent, Devis Mangia. Pentru mine a fost o plăcere să joc la Universitatea Craiova, un club foarte mare, bine organizat și cu cei mai frumoși fani din România. Am câștigat cu Universitatea Craiova, singurul trofeu din cariera mea. Am avut câteva accidentări când la Craiova și îmi pare rău că nu am dat tot cea mai putut în perioada pe care am petrecut-o în România.

Ai avut probleme în perioada în care ai evoluat pentru formația din Bănie?

– Nu am avut conflicte cu cei din conducere sau în oraș. Foștii mei colegi și-au dat silința să mă adaptez în oraș. Eu cred că orice jucător care a jucat la Universitatea Craiova s-a simțit foarte bine atât la echipă, cât și în oraș. Oamenii mă observau pe stradă și îmi transmiteau că mă susțin. Am doar cuvinte de laudă pentru Universitatea Craiova, eu am primit mereu încrederea celor din conducere și a antrenorului.

Mai păstrezi legătura cu foștii tăi colegi?

– Mai vorbesc cu jucători de la , e normal pentru mine. Sunt în condiții bune cu câțiva dintre foștii mei colegi pe care i-am avut în România.

Ai reveni în Liga 1?

– Acum sunt aproape să împlinesc 30 de ani și este greu pentru mine să mă întorc în România. Fiecare jucător pe care îl cunosc și are opțiunea să meargă în România îi sfătuiesc să meargă în România, pentru că poate fi o rampă de lansare pentru el.

Ai avut oferte din Liga 1, după ce te-ai despărțit de olteni?

În acest an am avut o ofertă de la un alt club din România, însă am refuzat. Finanțatorul clubului, Mihai Rotaru, mi-a spus că mă poate ajuta să joc pentru un alt club din România, pentru că antrenorul nu mai are nevoie de serviciile mele. I-am mulțumit pentru asta, dar am ales să merg în Cipru.

Ce mesaj ai pentru foștii tăi colegi de la Universitatea Craiova?

– Aș vrea ca baieții să dea tot ce au mai bun în următorul sezon din Liga 1. Mi-aș dori ca ei să reușească să câștige titlul de campioană în anul viitor.