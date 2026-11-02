A fost la un club din Bundesliga și după s-a alăturat Al-Qaeda! Cum a ajuns speranța fotbalului african să fie arestat pentru terorism

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De-a lungul timpului, mai mulți fotbaliști cu nume importante au avut probleme cu legea. Totuși, povestea tunisianului care a jucat în Bundesliga și Jupiler League este una cu totul aparte.

Trabelsi a avut o carieră mediocră în fotbal

Nizar Trabelsi a fost unul dintre fotbaliștii de perspectivă ai fotbalului african, de la mijlocul anilor ’80. Acesta provine dintr-o familie de tunisieni, care au locuit în orașul nord-african Sfax. Atacantul a prins un transfer răsunător în vara anului 1987. Atunci, Standard Liege, una dintre cele mai mari echipe ale fotbalului belgian, l-a cooptat în propria academie.

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După numai un an petrecut în curtea lui Standard Liege, Trabelsi a fost transferat de Fortuna Dusseldorf, formație ce evolua, la acea vreme, în Bundesliga. Atacantul tunisian a jucat un singur meci pentru ”alb-roșii”. Totuși, oficialii clubului au decis, la scurt timp după transfer, că Nizar Trabelsi nu corespunde cerințelor fotbalului de înalt nivel și a fost trimis la echipa secundă a clubului.

Aventura sa la Fortuna Dusseldorf s-a încheiat după numai un sezon și Nizar Trabelsi și-a continuat cariera în ligile amatoare din Germania. Vârful a mai evoluat pentru Wuppertaler SV, Wulfrath, Wermelskirchen și VfR Neuss. La ultima echipă menționată, Trabelsi și-a încheiat cariera, la numai 24 de ani.

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Nizar Trabelsi s-a alăturat Al-Qaeda și era pregătit de atac terorist

Cariera sa a fost umbrită de mai multe episoade neplăcute, fiind considerat un jucător problemă peste tot unde a jucat. În perioada în care se afla sub contract cu Fortuna Dusseldorf, atacantul tunisian a picat în capcana dependenței de cocaină. Consumul și posesia drogului de mare risc l-au adus, în repetate rânduri, în atenția poliției germane, arată .

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Totul a culminat la mijlocul anilor ’90, când Nizar Trabelsi a fost cooptat în Al-Qaeda, organizația teroristă a lui Osama Bin Laden. Fostul fotbalist l-a întâlnit pe temutul lider al grupării, în . Atacantul a efectuat mai multe stagii de pregătire pentru jihad în țara din Asia și a fost trimis înapoi în Belgia cu scopul de a fi atentator sinucigaș.

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Misiunea lui Trabelsi era să arunce în aer baza militară americană de la Kleine-Brogel. Planul Al-Qaeda, de a fabrica o bombă de o tonă de explozibil, a fost dejucat de autoritățile belgiene, la două zile după . Actul întocmit a dezvăluit că tunisianul s-a întâlnit cu Muhammad Atef, un lider important al facțiunii teroriste. Mai mult, Nizar Trabelsi ar fi urmat să se întâlnească cu un grup de persoane alături de care urma să formeze celulă în scopul comiterii unui atac sinucigaș, conform sursei menționate anterior.

Trabelsi a petrecut 20 de ani în penitenciar

Pe 30 septembrie 2001, Tribunalul de la Bruxelles l-a găsit vinovat pe fostul fotbalist pentru participarea la planul atentatului și i-a acordat pedeapsa maximă prevăzută de lege: 10 ani. Decizia a fost confirmată de Curtea de Apel, în 2004. Mai mult, mandatul său a fost prelungit după ce, în 2007, a amenințat cu moartea un gardian din penitenciar, susține .

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Nizar Trabelsi a fost eliberat din arestul belgian în 2013, însă autoritățile de la Bruxelles au decis să îl extrădeze în Statele Unite ale Americii. Fostul fotbalist a petrecut următorii 10 ani în arest preventiv, fiind ținut în regim de izolare severă, arată . La sfârșitul deceniului petrecut în arestul american, tunisianul a fost achitat de tribunalul din Washington D.C.