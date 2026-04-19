CE TREBUIE SĂ ȘTII Ionuț Rada, analiză amplă din interiorul ambelor tabere. Ce așteptări are de la derby-ul din Bănie

ADVERTISEMENT

Universitatea Craiova – Rapid se anunță unul dintre cele mai interesante dueluri ale finalului de tur din play-off-ul SuperLigii, un meci cu miză importantă în lupta pentru titlu. Dincolo de calculele din clasament, partida de pe „Oblemenco“ readuce în prim-plan și nume importante din fotbalul românesc, oameni care au bifat minute frumoase la ambele cluburi și care privesc acest duel cu o încărcătură emoțională aparte.

Ionuț Rada, analiză amplă din interiorul ambelor tabere. Ce așteptări are de la derby-ul din Bănie

Unul dintre aceștia este Ionuț Rada, fost jucător atât la Universitatea Craiova, cât și la Rapid, fundașul care cunoaște foarte bine ambele vestiare și care vede meciul de duminică drept unul echilibrat, deschis oricărui rezultat. Ionuț Rada a evoluat la Universitatea Craiova între 2001 și 2004, perioadă în care s-a remarcat și a făcut pasul mai departe în cariera sa. Ulterior, el a ajuns la Rapid București, unde a jucat între 2004 și 2007, fiind parte dintr-o generație care a scris istorie în tricoul alb-vișiniu.

ADVERTISEMENT

Rada a oferit un interviu în exclusivitate pentru FANATIK, în care a vorbit cu emoție despre duelul dintre Universitatea Craiova și Rapid, două echipe apropiate sufletului său. Fostul fundaș al celor două formații a analizat în detaliu forța celor două echipe și situația actuală din clasament. De asemenea, acesta a menționat și unde crede că se va face diferența în disputa de pe „Oblemenco“.

Cum vezi duelul dintre Universitatea Craiova și Rapid București în acest moment al sezonului?

– Craiova vine după o înfrângere dureroasă cu U Cluj, ce-i drept, după acea eliminare din prima repriză. Ei au reacționat bine și înainte, după eșecul de la Constanța, dar vom vedea dacă și acum vor avea aceeași reacție. De partea cealaltă, l . În play-off lucrurile nu au mai funcționat așa bine, iar toată lumea este nemulțumită. Atmosfera este încărcată la ei. Dacă Rapid vrea să facă ceva important anul acesta, e nevoie de acea liniște din jurul echipei. Am văzut nemulțumiri din partea căpitanului, iar acela este primul semn mare de întrebare privind atmosfera de acolo. Cu toții, acolo, trebuie să înțeleagă că doar împreună pot trece peste genul acesta de reacții. Cert este că ambele echipe trebuie să reacționeze, pentru că sunt „rănite“. Vom vedea care va reacționa mai bine.

ADVERTISEMENT

Are Craiova mai mult de pierdut din acest duel în urma unui eventual insucces?

– Da, categoric. Craiova, acum, trebuie să câștige tot până la final pentru a avea șanse la titlu. În acest moment, Craiova și U Cluj au arătat cel mai bine în play-off, exceptând acest rezultat cam dur din meciul direct. E un play-off al tăriei de caracter. Cine rezistă mai bine la presiune va câștiga.

ADVERTISEMENT

Ionuț Rada a decis: Universitatea Craiova, echipa aflată sub cea mai mare presiune

Universitatea Craiova a pierdut ultimul joc, la U Cluj, iar acum presiunea a crescut, mai ales că obiectivul este, bineînțeles, titlul. Cât de mult crezi ca poate cântări această presiune în vederea nu doar a meciului cu Rapid, ci și a următoarelor partide?

ADVERTISEMENT

– Cred că e un an în care Universitatea Craiova trebuie să profite de absența CFR-ului, a FCSB-ului, echipele care mai mereu au fost favorite la titlu. De aceea, U Cluj, Craiova și Rapid sunt echipe „noi“ care se luptă pentru supremație. Pentru acest lucru, presiunea este și mai mare la Craiova. Văzută drept principala favorită, jucătorii n-au mai reușit toate acele jocuri bune. Craiova și suporterii vor pune și mai multă presiune de acum înainte și tocmai pentru că acele echipe care înainte se luptau la campionat au dispărut acum. Totul depinde doar de ei de acum înainte, de cum gestionează fiecare meci în parte.

Dacă tot ai deschis subiectul „suporteri“, cât de mult crezi că va conta atmosfera de pe Stadionul „Ion Oblemenco“ într-un astfel de derby?

ADVERTISEMENT

– Și Rapid și Craiova sunt cluburi cu o istorie în spate. Am avut onoarea să evoluez pentru Universitatea Craiova și Rapid în niște meciuri incredibile, cu suporteri de la poarta stadionului și până în mijlocul arenei. Presiunea și atmosfera la nivel de suporteri este ceva minunat. Pe de altă parte, ea vine la pachet cu contestații, cu bătăi de cap, lucruri pe care jucătorii ar trebui să le știe în momentul în care semnează cu o asemenea echipă. Presiunea este constantă, pentru că se dorește un joc diferit, spectaculos. Sunt două cluburi pretențioase la nivel de spectatori, iar jucătorii care vin și văd astfel de reacții din partea fanilor nu au decât varianta să se obișnuiască.

Unde crezi că este presiunea mai mare, la Craiova sau la Rapid?

– E greu să pot face o alegere, pentru că am trăit momente frumoase și mai puțin frumoase cu suporterii ambelor echipe. Au fost aceleași sentimente, situații, dar pe mine m-au ajutat toate aceste lucruri. Am debutat la Craiova, cu presiune din toate părțile, am aflat cum stă treaba, iar în momentul în care am făcut pasul la Rapid deja era o chestiune normală. Îmi place genul acesta de presiune. Sunt jucători care sunt depășiți de presiunea unui obiectiv, a suporterilor, de teama că sunt contestați. Din punctul meu de vedere, fotbalul adevărat este cu suporteri.

Cheia derby-ului Universitatea Craiova – Rapid: cine gestionează mai bine presiunea

Unde se va face diferența în acest meci?

– Cred că se va face diferența, după cum am văzut în ultimele runde, la momentele cheie fie de la începutul meciului, fie pe parcurs. Ambele echipe sunt rănite, după cum am spus și vor încerca să le ofere suporterilor o reacție. Vor să impresioneze mai mult ca sigur și rămâne de văzut să nu fie, cumva, un moment prea mare pentru anumiți jucători. Trebuie mult echilibru, antrenorul are un rol extrem de important. Un bun pedagog, psiholog ar putea aduce un plus mare în lotul ambelor echipe. Contează, de asemenea, cum vor fi gestionate anumite momente din timpul partidei, dacă intră jucătorii prea încărcați, prea relaxați…Un bun tactician, pe o fază finală de campionat, trebuie să simtă jucătorii, să fie o conexiune, să știe când să mute decisiv. De aceea, relația dintre jucător și antrenor este vitală. Dacă nu e o relație bine-închegată între ei, la primul moment mai dificil se poate pierde controlul/meciul.

Ai apucat să vezi conferința de presă dinaintea partidei. Filipe Coelho a avut lacrimi în ochi când s-au adus în discuție diferitele probleme ale jucătorilor săi…

– , dar e un moment important și e nevoie de echilibru. Învățăm de la marii antrenori care ne spun că, totuși, este un sport, trebuie să ne bucurăm de el. Prin ceea ce noi transmitem, trebuie să fie bucurie pe teren. Mulți jucători o iau chiar personal, dacă nu se câștigă meciul X este sfârșitul lumii, metaforic vorbind. Practic acei jucători se blochează la nivel psihic odată cu presiunea venită. Cel mai important este să te bucuri de meci, că ești într-o fază superioară de play-off, să dai tot ce ai tu mai bun.

Pe cine mizezi în acest duel? Un rezultat final?

– E clar că Universitatea trebuie să câștige. Am văzut-o după ce a pierdut la Farul că a avut imediat o reacție foarte bună. De partea cealaltă, Rapid are, poate, o ultimă șansă de a rămâne în lupta pentru titlu. E un meci deschis oricărui rezultat și mi-e greu să spun care va câștiga. Am jucat pentru amândouă echipele și din respect prefer să nu spun că merg pe Craiova sau pe Rapid. Las, cumva, să văd ce se va întâmpla. Vreau să văd spectacol frumos în tribune, pentru că ambele galerii pot face asta, iar în teren un fotbal de calitate.