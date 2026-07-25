A jucat la Cupa Mondială şi acum a fost arestat! A fost prins drogat la volan

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Cristian Volpato (22 de ani) a participat recent la Cupa Mondială alături de Australia. Echipa lui a reușit să iasă din Grupa D, după ce a terminat pe locul 2, în spatele Statelor Unite ale Americii și peste Paraguay și Turcia. În 16-imile de finală, „cangurii” au fost eliminați de Egipt după executarea loviturilor de departajare.

Australianul Cristian Volpato, depistat pozitiv la cocaină în trafic după participarea la Cupa Mondială

Revenit astfel în țara natală, fotbalistul de la Sassuolo a ajuns acum în atenția presei internaționale după un incident nedorit în care a fost implicat. Potrivit ABC News, preluat de , mijlocașul ofensiv are probleme cu legea după ce a fost depistat pozitiv la cocaină, fiind oprit în trafic de polițiștii din Sydney.

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Inițial, Volpato a fost oprit pentru că a depășit limita de viteză de două ori în aceeași zonă la volanul unui BMW Coupe. A doua oară, el a fost înregistrat cu o viteză de 109 km/h într-o zonă în care limita de viteză era de doar 60 km/h. Din acest motiv, fotbalistul australian a rămas fără permisul de conducere pentru o perioadă de șase luni.

În primă fază, după ce a fost oprit a doua oară în trafic, Cristian Volpato a fost supus unui test cu aparatul etilotest, care a ieșit negativ. Imediat însă, mijlocașul a fost testat de către polițiști și pentru consum de droguri, iar testul a fost pozitiv la cocaină. Ulterior, internaționalului australian i-a fost prelevată și o probă de fluid oral, pentru a se stabili dacă rezultatul inițial se confirmă. Astfel, ancheta este în plină desfășurare, iar un verdict final din perspectivă juridică va fi oferit bineînțeles după ce va veni rezultatul testului de salivă.

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Cine este Cristian Volpato

Cristian Volpato este un mijlocaș ofensiv în vârstă de 22 de ani care în prezent evoluează pentru Sassuolo, echipă de , fiind evaluat de Transfermarkt în acest moment la 10 milioane de euro. S-a născut în Australia, dar are origini italiene. De altfel, s-a mutat încă de la o vârstă fragedă în Peninsulă, deținând astfel și cetățenia italiană.

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A început fotbalul la juniorii celor de la West Sydney, dar odată cu mutarea în Italia a ajuns în academia celor de la AS Roma. A apucat să debuteze de foarte tânăr pentru capitolini în Serie A, iar în iulie 2023 a fost transferat de Sassuolo în schimbul sumei de 7.5 milioane de euro. În tot acest timp, a așteptat o convocare de la , dar acest lucru nu s-a întâmplat. Astfel, a decis să accepte în cele din urmă să reprezinte Australia la nivel internațional, după ce la juniori și tineret a jucat pentru Italia.